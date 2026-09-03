Sau khi có con, cặp vợ chồng bỏ luôn bàn trà, giấu TV sau bảng trắng: Phòng khách nhỏ nhưng càng ở càng thấy tiện

Không cần một phòng khách quá rộng, cặp vợ chồng ở Hồ Bắc vẫn tạo được không gian vừa gọn gàng, đủ chỗ lưu trữ, vừa có khu vui chơi và học tập cho con. Điểm gây chú ý nhất là chiếc TV được giấu hoàn toàn sau hai cánh bảng trắng, khi đóng lại có thể trở thành nơi trẻ viết, vẽ và học bài.

Sau khi có con, phòng khách của nhiều gia đình nhanh chóng trở thành nơi tập trung đủ loại đồ chơi, sách vở, xe chòi chân, bàn ghế nhỏ và vật dụng sinh hoạt. Không gian vốn được thiết kế chủ yếu cho người lớn vì thế rất dễ rơi vào cảnh chật chội, bừa bộn.

Một cặp vợ chồng tại Hồ Bắc, Trung Quốc lại chọn cách làm ngược lại. Ngay từ khi hoàn thiện nhà, họ đã xác định phòng khách không chỉ để tiếp khách hay xem TV mà còn phải trở thành không gian sinh hoạt chính của con trong nhiều năm. Cách bố trí này sau đó nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ hàng loạt chi tiết khá đơn giản nhưng thực tế.

Phòng khách không lớn nhưng gần như không có diện tích thừa

Diện tích phòng khách của gia đình này không quá rộng. Sau khi làm hệ tủ âm quanh khu vực TV, chiều sâu sử dụng thực tế còn bị thu hẹp thêm. Vì vậy, thay vì tiếp tục đặt bàn trà lớn ở chính giữa như cách bố trí quen thuộc, gia chủ quyết định để trống phần sàn giữa sofa và tường TV.

Đây cũng là điểm quan trọng nhất trong cách thiết kế phòng khách dành cho gia đình có con nhỏ: ưu tiên khoảng trống hơn đồ nội thất.

Khi không có bàn trà chắn giữa phòng, trẻ có thể chạy, ngồi chơi, đọc sách hoặc nằm trên sàn mà không liên tục va vào cạnh bàn. Người lớn cũng dễ dàng di chuyển hơn, đặc biệt trong giai đoạn nhà có nhiều đồ chơi và vật dụng của trẻ.

Phần sàn trống được phủ bằng một tấm thảm lớn, vừa tạo cảm giác ấm áp vừa xác định rõ đây là khu vực vui chơi.

Giấu TV sau bảng trắng: Một bức tường nhưng có tới 3 chức năng

Chi tiết gây chú ý nhất trong căn phòng là khu vực tường TV.

Thoạt nhìn, phòng khách gần như không có TV. Toàn bộ màn hình được đặt âm trong hệ tủ và giấu phía sau hai cánh cửa lớn có bề mặt bảng trắng.

Khi cần xem phim hoặc chương trình giải trí, chỉ cần mở hai cánh bảng ra hai bên. Khi không sử dụng, đóng lại là chiếc TV biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Thiết kế này giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề.

Thứ nhất, phòng khách trông gọn hơn vì một màn hình đen lớn không còn trở thành tâm điểm của cả căn phòng. Thứ hai, bề mặt TV ít bị bám bụi và hạn chế việc trẻ nhỏ chạm tay trực tiếp vào màn hình. Thứ ba, hai cánh cửa không chỉ dùng để che TV mà còn trở thành một chiếc bảng kích thước lớn để trẻ viết và vẽ.

Hai bên TV tiếp tục được bố trí tủ lưu trữ. Các thiết bị như đầu thu, máy chơi game, dây điện và phụ kiện được giấu phía sau cánh tủ, nhờ đó khu vực này gần như không xuất hiện dây nối lộn xộn.

Cách kết hợp tủ màu tối với mặt cánh trắng cũng giúp hệ tủ lớn bớt cảm giác nặng nề.

Đóng TV lại, phòng khách lập tức biến thành một "lớp học" nhỏ

Điểm thú vị nhất chỉ thực sự xuất hiện khi hai cánh cửa được đóng lại.

Toàn bộ mặt trước của hệ TV trở thành một bảng trắng lớn. Gia đình có thể viết chữ cái, con số, từ mới hoặc các bài toán đơn giản lên đây để trẻ học trong sinh hoạt hàng ngày.

Phần thấp của bảng được dành gần như hoàn toàn cho trẻ tự do vẽ.

Thay vì liên tục nhắc con không được vẽ lên tường, bố mẹ chủ động tạo ra một "bức tường được phép vẽ". Cách này vừa đáp ứng nhu cầu sáng tạo của trẻ, vừa giúp phần còn lại của căn nhà dễ giữ sạch sẽ hơn.

Đến buổi tối, chiếc bảng tiếp tục trở thành nơi bố mẹ hướng dẫn con làm bài. Những phép tính, từ mới hay phần bài tập cần giải thích có thể viết trực tiếp lên bảng thay vì cả nhà cùng cúi xuống một chiếc bàn học nhỏ.

Đáng chú ý hơn, khi TV được che đi, trẻ cũng ít bị màn hình thu hút trong những khoảng thời gian không cần thiết. Với gia đình vốn không có thói quen bật TV liên tục, đây là một cách khá hợp lý để màn hình chỉ xuất hiện khi thực sự cần dùng.

Bỏ bàn trà, trải thảm lớn để trả lại phòng khách cho trẻ

Thay vì một chiếc bàn trà, gia đình sử dụng thảm khổ lớn đặt trước sofa.

Bề mặt thảm có sợi ngắn nên dễ vệ sinh hơn các loại thảm lông dài, phía dưới có lớp chống trượt để hạn chế xê dịch trong lúc trẻ chạy nhảy.

Đặc biệt, các họa tiết trên thảm còn vô tình trở thành trò chơi. Trẻ có thể tận dụng những ô và đường kẻ để chơi các trò vận động đơn giản ngay trong nhà.

Sofa cũng được chọn theo hướng tối giản, hình khối gọn và gần như không có chi tiết trang trí cầu kỳ. Điều này giúp phòng khách dễ thay đổi cách bố trí theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Khi con còn nhỏ, khoảng trống trước sofa là nơi chơi. Khi trẻ lớn hơn và không còn cần nhiều diện tích cho đồ chơi, gia đình hoàn toàn có thể bổ sung bàn phụ hoặc những món nội thất khác.

Thay vì cố hoàn thiện căn phòng theo một bố cục cố định ngay từ đầu, không gian được thiết kế để có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Ban công được tận dụng thành bàn học dài

Một chi tiết khác khá đáng học hỏi nằm ở khu vực ban công nối liền phòng khách.

Gia chủ bố trí một mặt bàn dài sát cửa sổ. Ban đầu khu vực này được dự định làm bàn trà, nhưng sau khi nhận thấy ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tốt, họ quyết định biến nó thành bàn học cho con.

Chỉ cần thêm ghế có thể điều chỉnh chiều cao và một chiếc đèn bàn, không gian này có thể sử dụng trong thời gian khá dài, thay vì phải thay bàn liên tục khi trẻ lớn.

Lợi thế của bàn dài là không chỉ đủ diện tích cho một người. Trẻ có thể học ở một đầu bàn, trong khi bố mẹ đọc sách hoặc làm việc ở phần còn lại.

Ngay cạnh bàn học tiếp tục là hệ tủ lưu trữ. Sách tranh, đồ dùng học tập, đồ chơi và các vật dụng nhỏ có thể được cất vào tủ sau khi sử dụng, hạn chế tình trạng mọi thứ dồn hết ra phòng khách.

Đây cũng là lý do căn phòng dù phục vụ nhiều chức năng vẫn giữ được cảm giác tương đối gọn.

Điều đáng học hỏi không phải là giấu chiếc TV

Nhìn qua, điểm nổi bật nhất của căn phòng chắc chắn là chiếc TV nằm sau bảng trắng. Tuy nhiên, điều đáng tham khảo hơn lại nằm ở cách cặp vợ chồng xác định thứ tự ưu tiên khi thiết kế nhà.

Thay vì hỏi phòng khách cần đặt những món đồ gì, họ bắt đầu bằng câu hỏi: Gia đình sẽ sử dụng căn phòng này như thế nào?

Vì có con nhỏ, diện tích sàn được ưu tiên hơn bàn trà. Vì cần nhiều chỗ cất đồ, hệ tủ được làm xuyên suốt. Vì TV không phải nhu cầu chính, nó có thể được giấu đi. Vì trẻ cần học và vẽ, chính cánh tủ che TV lại trở thành bảng trắng.

Nhờ vậy, cùng một diện tích nhưng mỗi khu vực đều đảm nhiệm nhiều hơn một chức năng.

Tất nhiên, kiểu thiết kế này không nhất thiết phù hợp với mọi gia đình. Nhà thường xuyên tiếp khách vẫn có thể cần bàn trà; người xem TV nhiều sẽ thấy việc mở đóng cánh tủ bất tiện; nhà có ban công nhỏ cũng khó bố trí bàn học dài tương tự.

Nhưng có một nguyên tắc rất đáng tham khảo: nhà có trẻ nhỏ không nhất thiết phải chất thêm thật nhiều đồ dành cho trẻ. Đôi khi chỉ cần bớt một vài món nội thất truyền thống và thiết kế những món còn lại linh hoạt hơn, căn nhà đã có thể dễ sống hơn rất nhiều.