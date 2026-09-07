5 lời khuyên cho những gia đình trồng cây trong nhà

Trồng cây trong nhà nếu chăm sóc không đúng cách, chậu cây có thể trở thành nơi tích tụ nước, nấm mốc, côn trùng và bụi bẩn.

Vì vậy, người trồng cần chú ý một số nguyên tắc để cây xanh thực sự mang lại lợi ích cho không gian sống.

1. Không tưới cây theo thói quen

Một trong những sai lầm phổ biến là ngày nào cũng tưới cây, bất kể đất còn ẩm hay không. Khi lượng nước vượt quá nhu cầu của cây, đất có thể bị úng, khiến rễ thiếu oxy và dễ bị thối. Đất quá ẩm kéo dài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển và thu hút một số loại côn trùng nhỏ.

Trước khi tưới, nên kiểm tra độ ẩm của lớp đất phía trên. Nếu đất vẫn còn ẩm, có thể chưa cần bổ sung nước. Nhu cầu nước cũng phụ thuộc vào từng loại cây, kích thước chậu, nhiệt độ và mức độ thông thoáng của căn phòng.

Trồng cây trong nhà (Ảnh minh họa)

2. Đừng biến phòng kín thành "khu rừng"

Có cây xanh trong nhà là tốt, nhưng không đồng nghĩa càng nhiều cây càng tốt. Nếu đặt quá nhiều chậu cây trong một căn phòng nhỏ, ít thông gió, lượng đất và nước trong nhiều chậu có thể góp phần làm tăng độ ẩm. Đây là yếu tố cần lưu ý, đặc biệt ở những không gian vốn đã ẩm hoặc ít được thông thoáng.

Gia đình nên lựa chọn số lượng cây phù hợp với diện tích phòng, đồng thời mở cửa hoặc sử dụng các giải pháp thông gió thích hợp để duy trì không khí lưu thông.

3. Thường xuyên kiểm tra nước đọng dưới đáy chậu

Không ít gia đình chỉ chú ý đến việc tưới cây mà quên kiểm tra phần nước còn lại trong đĩa hứng. Nước đọng lâu có thể trở thành môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Vì vậy, sau khi tưới, nên kiểm tra đĩa hứng và loại bỏ nước thừa.

Chậu cây cũng cần có lỗ thoát nước phù hợp. Đất trồng không nên bị nén quá chặt bởi điều này có thể làm giảm khả năng thoát nước và khiến rễ cây dễ bị tổn thương.

4. Cẩn trọng khi chọn cây nếu nhà có trẻ nhỏ, thú cưng

Một số cây cảnh có thể gây kích ứng hoặc gây vấn đề nếu trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nhai, nuốt phải lá, thân hoặc các bộ phận khác của cây. Do đó, trước khi đưa một loại cây mới vào nhà, nên tìm hiểu đặc tính của cây, đặc biệt nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc chó, mèo thường xuyên tiếp xúc với chậu cây.

Những loại cây có nguy cơ gây độc khi ăn phải nên được đặt ở vị trí ngoài tầm với. Không nên chỉ lựa chọn cây dựa trên hình thức đẹp mắt hoặc khả năng sống tốt trong nhà.

5. Cây xanh cũng cần được vệ sinh

Lá cây trong nhà có thể bám bụi theo thời gian. Nếu lâu ngày không chăm sóc, chậu cây không chỉ mất thẩm mỹ mà còn có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn.

Gia đình nên kiểm tra cây định kỳ, lau sạch bụi trên những loại lá phù hợp, loại bỏ lá úa, lá mục và cắt tỉa những phần bị bệnh. Đồng thời, cần quan sát mặt đất để phát hiện sớm nấm mốc hoặc côn trùng. Khi phát hiện cây có dấu hiệu sâu bệnh, nên xử lý sớm và hạn chế để chậu cây bệnh ở gần những cây khỏe mạnh.

Cây xanh chỉ thực sự giúp không gian sống trở nên dễ chịu khi được chăm sóc đúng cách. Thay vì đặt thật nhiều cây trong nhà, gia đình nên ưu tiên những loại phù hợp với điều kiện ánh sáng, diện tích và khả năng thông thoáng của căn phòng.

Quan trọng nhất là kiểm soát lượng nước, tránh nước đọng, giữ đất và chậu sạch, đồng thời lựa chọn cây an toàn nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Một không gian xanh vừa phải, sạch sẽ và thông thoáng sẽ có lợi hơn nhiều so với việc biến ngôi nhà thành nơi chứa quá nhiều chậu cây.