Căn nhà của Thượng Chi Đào (Flora) - Đầu Xuân Tươi Sáng

Không phải căn hộ sang xịn với nội thất đắt tiền, nhà thuê của Thượng Chi Đào trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng lại ghi điểm bởi vẻ nhỏ xinh, ấm cúng và rất đúng chất một cô gái trẻ sống giữa thành phố.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả Việt Nam. Không chỉ màn kết hợp của Tỉnh Bách Nhiên (Loan Niệm - Luke) và Tôn Thiên (Thượng Chi Đào - Flora) tạo được sức hút, phần hình ảnh của phim cũng liên tục trở thành chủ đề được bàn luận.

Trong số đó, không gian sống của hai nhân vật chính cũng được chăm chút theo hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu nhà của nam chính Loan Niệm mang vẻ rộng rãi, hiện đại, gam màu trầm và tối giản đúng chất một người đàn ông sống một mình, thì nơi ở của nữ chính Thượng Chi Đào lại nhỏ hơn, nhiều đồ đạc hơn và ngập cảm giác đời thường. Chính sự khác biệt này khiến hai căn nhà không chỉ làm nhiệm vụ tạo bối cảnh mà còn trở thành một phần trong cách bộ phim khắc họa tính cách nhân vật.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà Thượng Chi Đào là bảng màu sáng và ấm. Gỗ sáng màu, trắng kem, beige và nâu nhạt xuất hiện xuyên suốt từ sàn nhà, bàn trà, bàn ăn cho tới hệ tủ. Ánh đèn vàng được sử dụng vừa phải càng khiến căn hộ có cảm giác mềm mại, dễ chịu. Đây không phải kiểu không gian được thiết kế theo tinh thần tối giản tuyệt đối, nơi mọi món đồ đều được giấu kín sau những cánh tủ. Ngược lại, khá nhiều vật dụng được để lộ và xuất hiện tự nhiên trong khung hình. Trên giá có sách, hộp và đồ trang trí; tủ lạnh được gắn những chiếc magnet nhiều màu, bàn và kệ xuất hiện những món đồ nhỏ phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Chính những thứ tưởng như “vụn vặt” ấy lại khiến căn nhà có cảm giác rất thật. Người xem không có cảm giác đang đứng trước một căn hộ mẫu được sắp đặt hoàn hảo để quay phim, mà giống như bước vào nơi ở của một cô gái trẻ: có đồ dùng cá nhân, có những món đồ mua theo sở thích và có cả những khoảng không chưa được sắp xếp quá hoàn hảo.

Khu vực phòng khách được kết nối tương đối liền mạch với bàn ăn và bếp, tạo thành một không gian sinh hoạt chung vừa phải. Chiếc sofa màu trắng kem là món nội thất nổi bật nhưng thiết kế khá cơ bản. Điểm khiến nó bớt đơn điệu nằm ở loạt gối tựa với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. Từ xanh, vàng cho tới những họa tiết ngộ nghĩnh, các món phụ kiện được đặt xen kẽ trên sofa. Một chiếc chăn màu vàng cũng được để hờ trên thành ghế, tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể vốn chủ yếu là màu kem và gỗ sáng. Cách trang trí này không quá cầu kỳ nhưng khá dễ hình dung trong một căn nhà thuê thực tế. Thay vì thay đổi những món nội thất lớn, chỉ cần thêm gối tựa, chăn hoặc một vài món decor có màu sắc là không gian đã trở nên sinh động hơn.

Nếu nhiều bộ phim ngôn tình thường dành cho nữ chính những căn phòng rộng với cửa kính sát trần và view thành phố lung linh, phòng ngủ của Thượng Chi Đào lại hoàn toàn khác. Không gian này sử dụng tường trắng kem, nội thất gỗ sáng và một ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài cửa không phải skyline của Bắc Kinh mà chủ yếu là những tòa nhà dân cư quen thuộc. Giường ngủ, tủ đầu giường cùng một vài món đồ cơ bản được bố trí vừa đủ, tạo cảm giác gọn gàng và ấm áp. Rèm cửa xanh xám kết hợp với tường kem và đồ gỗ sáng tạo nên bảng màu nhẹ nhàng, có chút vintage. Đặc biệt, dưới cửa sổ còn xuất hiện một thanh radiator màu trắng - một chi tiết rất bình thường nhưng lại góp phần làm căn phòng có cảm giác giống một nơi ở thực tế hơn là bối cảnh được dựng để “làm đẹp” cho nhân vật.

Một điểm đặc biệt nữa là theo thông tin hậu trường được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, đoàn phim đã trực tiếp tới Thiên Thông Uyển ở Bắc Kinh để quay các cảnh về căn nhà thuê của Thượng Chi Đào, cụ thể tại Đông Nhất Khu và Tây Nhị Khu, thay vì dựng hoàn toàn một căn hộ giả trong studio. Cư dân tại đây từng bắt gặp Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên ghi hình từ tháng 9/2025.

Thiên Thông Uyển được biết đến như một khu vực tập trung đông người lao động ở Bắc Kinh, gắn với cuộc sống, tuổi trẻ và hành trình lập nghiệp của nhiều người từ các tỉnh thành khác đến thành phố. Việc lựa chọn địa điểm này giúp khán giả dễ bắt gặp hình ảnh cuộc sống của chính mình trong bộ phim, từ đó tạo cảm giác gần gũi và đồng cảm. Những chi tiết như hành lang cũ, cửa ra vào, các mẩu quảng cáo trong khu dân cư hay không gian nhà thuê chung cũng được đưa lên màn ảnh. Chính lớp “dấu vết đời sống” này khiến căn nhà của Thượng Chi Đào khác hẳn những không gian hào nhoáng thường thấy trong phim ngôn tình.