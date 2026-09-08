Cặp vợ chồng 67 tuổi tự thiết kế “nhà dưỡng già” rộng 146m²: Sống rực rỡ, học đàn, đi du lịch và không muốn làm phiền con cái

Ở tuổi 67, nhiều người bắt đầu nghĩ đến một căn nhà thật yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng vợ chồng bà Chen Lina ở Thiên Tân lại chọn một hướng hoàn toàn khác: cải tạo căn duplex rộng 146m² thành không gian sống đầy màu sắc, tiện nghi, có chỗ cho con gái ghé thăm nhưng vẫn đủ riêng tư để mỗi thế hệ sống cuộc đời của mình.

Bước vào căn nhà của vợ chồng Chen Lina và Kong Jun ở Thiên Tân, có lẽ ít ai nghĩ đây là nơi ở được chuẩn bị cho tuổi già.

Không có những gam màu trầm quen thuộc, cũng không phải kiểu nội thất "an toàn" thường gắn với nhà của người lớn tuổi. Thay vào đó là hồng, cam, vàng tươi, những chiếc ghế ăn không cùng màu, đèn hình bánh hamburger, radio Lego, đồ trang trí hoạt hình và rất nhiều chi tiết vui mắt.

Đằng sau căn nhà tưởng như chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân ấy lại là một cách nghĩ khá rõ ràng về tuổi già: chuẩn bị trước nơi ở, duy trì khả năng tự lập và cố gắng không biến việc chăm sóc cha mẹ thành trách nhiệm mặc định của con cái.

Căn duplex 146m² được cải tạo gần 3 năm cho tuổi nghỉ hưu

Chen Lina sinh năm 1957. Khi chia sẻ về căn nhà, bà cho biết mình đã 67 tuổi và nghỉ hưu được 12 năm. Đây là căn duplex rộng 146m² tại khu đô thị sinh thái Thiên Tân – Singapore, ngoại ô Thiên Tân, do con gái mua để cha mẹ sử dụng trong những năm nghỉ hưu.

Tuy nhiên, thay vì để con gái tự quyết định toàn bộ không gian, gia đình đã biến quá trình cải tạo thành một dự án chung của ba thế hệ.

Hai vợ chồng thuộc thế hệ 1950, con gái sinh trong thập niên 1980 và nhà thiết kế lại thuộc thế hệ 1990. Quá trình cải tạo kéo dài gần 3 năm. Mọi người lập một nhóm trò chuyện, liên tục chia sẻ những ý tưởng bắt gặp trên mạng, trong các chuyến đi hay từ cuộc sống hàng ngày rồi cùng chọn phương án phù hợp nhất.

Căn hộ ban đầu có khoảng thông tầng cao. Gia đình tận dụng chiều cao để bổ sung thêm một phòng ngủ trên tầng hai. Đây cũng là không gian dành cho gia đình con gái mỗi khi trở về, giúp hai thế hệ có thể ở cùng nhà nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Điểm đáng chú ý là phần cải tạo không tập trung vào việc phô trương nội thất đắt tiền. Những thay đổi quan trọng lại nằm ở các chi tiết phục vụ sinh hoạt lâu dài như chiều rộng và chiều cao cầu thang, cách bố trí nhà vệ sinh, luồng di chuyển trong nhà và khả năng tận dụng ánh sáng.

Nhiều chi tiết của ngôi nhà cũ như sàn gỗ hay vân gỗ ở lối vào vẫn được giữ lại. Phần còn lại được "trẻ hóa" bằng màu sắc và đồ nội thất cá tính.

Nhà dưỡng già nhưng không cần phải giống một "nhà của người già"

Một trong những điều khiến căn nhà được chú ý chính là cách hai vợ chồng từ chối khuôn mẫu rằng tuổi càng cao thì nhà càng phải đơn giản, nhạt màu.

Ghế trong khu vực bàn ăn có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Có cả ghế được in 3D. Trong phòng khách xuất hiện một bể cá hình Garfield có thể biến thành đèn bàn, tranh cuộn tưởng mang phong cách cổ điển nhưng nhìn kỹ lại là hình mèo Tom, cùng hàng loạt món đồ nhỏ mang hơi hướng hoạt hình.

Chen Lina cho rằng người lớn tuổi càng cần có những điều mới mẻ trong cuộc sống, miễn là chúng phù hợp và mang lại niềm vui.

Quan điểm ấy cũng thể hiện rõ ở căn gác mái. Do trần khá thấp, nếu chỉ sử dụng màu trung tính, không gian dễ trở nên bí và nặng nề. Gia đình vì thế chọn những gam màu ngày càng rực rỡ hơn khi đi từ tầng một lên tầng trên.

Gác mái chủ yếu dành cho con gái khi về nhà, nhưng đây cũng là nơi Chen Lina thường ngồi thiền.

Ngay cả gian bếp cũng đi ngược với nỗi lo ban đầu của bà. Trước khi cải tạo, bà từng e ngại bếp mở sẽ gây bất tiện vì mùi và khói nấu ăn. Sau một thời gian sử dụng, bà lại thấy cách bố trí này thuận tiện, thậm chí có thể vừa nấu ăn vừa xem tivi.

Những lựa chọn này cho thấy một điểm khá thú vị: một căn nhà phù hợp với tuổi già không nhất thiết phải "già" về thẩm mỹ. Tính an toàn và thuận tiện có thể nằm ở cấu trúc, còn màu sắc và phong cách vẫn hoàn toàn có thể trẻ trung.

Nghỉ hưu nhưng không có nghĩa là ngừng làm việc và học những điều mới

Câu chuyện của Chen Lina không chỉ gây chú ý bởi căn nhà.

Sau khi nghỉ hưu năm 2012, bà nhanh chóng được công ty cũ mời trở lại làm việc. Bà từng đến Trường Châu, Thượng Hải và Tân Cương để tham gia các dự án cùng đồng nghiệp trẻ.

Hiện tại, khi đã trở về Thiên Tân, bà vẫn tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu cho công ty. Biết thị lực và tốc độ xử lý công việc không còn như người trẻ, bà chọn cách bắt đầu sớm hơn và chuẩn bị kỹ hơn.

Theo bà, việc liên tục sử dụng trí óc và giữ kết nối với công việc là một trong những cách giúp mình duy trì trạng thái tích cực.

Chồng bà cũng có cuộc sống khá bận rộn. Ông thích hát, tham gia hai dàn hợp xướng, thường xuyên luyện tập và tự quay video.

Hai vợ chồng còn đi du lịch, xem triển lãm, ballet và phim ảnh. Ở tuổi mà nhiều người muốn thu hẹp hoạt động, họ lại học guitar, piano và nhiếp ảnh.

"Chúng tôi không có kế hoạch nghỉ hưu" vì vậy không mang nghĩa hai người buộc phải tiếp tục lao động để mưu sinh. Điều họ muốn giữ lại là cảm giác mình vẫn đang học hỏi, làm việc và tạo ra giá trị.

Cách nghĩ đặc biệt về tuổi già: Không muốn con gái phải "gánh" cha mẹ

Phía sau cuộc sống nhiều màu sắc ấy lại là một suy nghĩ khá thực tế.

Chen Lina từng lo lắng về việc mình sẽ sống thế nào khi thực sự già, không còn khả năng đi lại và liệu có phải vào viện dưỡng lão hay không. Bà cũng từng tự hỏi sẽ cần bao nhiêu tiền để chuẩn bị cho quãng đời đó.

Nhưng điều bà xác định khá rõ là không muốn con gái phải dành phần lớn cuộc sống của mình để chăm sóc cha mẹ.

Theo Chen Lina, thế hệ của bà lớn lên với quan niệm chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của con cái. Tuy nhiên, khi đặt mình vào vị trí của con gái, bà lại không cảm thấy thoải mái nếu mặc định rằng con phải gánh trách nhiệm ấy.

Bà muốn con gái có cuộc sống riêng và được tận hưởng cuộc đời của mình.

Có lẽ vì vậy, căn nhà rộng 146m² này không chỉ là một dự án nội thất.

Nó giống một phần của kế hoạch dưỡng già: nơi ở được chuẩn bị trước, sinh hoạt được thiết kế để thuận tiện hơn, con cái có thể trở về nhưng hai thế hệ không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhau.

Một căn nhà tốt cho tuổi già không chỉ là căn nhà "an toàn"

Khi nói đến chuẩn bị nhà cho tuổi nghỉ hưu, người ta thường nghĩ đến tay vịn trong nhà tắm, sàn chống trượt, thang máy, phòng ngủ tầng thấp hay khoảng di chuyển rộng.

Tất cả những yếu tố ấy đều quan trọng.

Nhưng căn nhà của vợ chồng Chen Lina gợi thêm một góc nhìn khác: không gian sống cho tuổi già còn phải khiến chủ nhân muốn tiếp tục sống một cuộc đời thú vị ở đó.

Một chiếc ghế màu cam, một cây đàn, một góc thiền, vài món đồ hoạt hình hay một căn bếp mở có thể không phải những hạng mục bắt buộc trong thiết kế dưỡng già.

Nhưng với hai vợ chồng này, chúng khiến mỗi ngày không trở thành sự lặp lại.

Chen Lina từng nói rằng con người cần chấp nhận việc mình đang già đi, nhưng không nên vì thế mà liên tục tự nhắc rằng mình đã quá già để làm điều gì đó.

Ở góc nhìn này, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích đủ tiền hay tìm một người sẽ chăm sóc mình.

Đó còn là quá trình chuẩn bị một nơi ở có thể tự vận hành, một nhịp sống đủ chủ động và một tinh thần đủ cởi mở để khi con cái bước ra sống cuộc đời riêng, cha mẹ cũng vẫn còn cuộc đời của chính mình.