Lời khuyên cho những gia đình có ý định gọi dịch vụ thông cống hoặc bồn cầu

Việc bồn rửa hay bồn cầu bị tắc nghẽn là tình trạng phổ biến ở nhiều gia đình, nhưng bạn đừng vội gọi dịch vụ nếu chưa nắm rõ những điều sau.

Việc gọi dịch vụ thông cống và bồn cầu chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết khi các sự cố tắc nghẽn nghiêm trọng xảy ra, giúp giải quyết triệt để nguồn gốc ổ rác cứng đầu nằm sâu trong đường ống mà các mẹo thủ công tại nhà không thể chạm tới. Các đơn vị này sở hữu hệ thống máy móc hiện đại như máy lò xo công nghiệp hay máy phản lực áp lực nước cao giúp đánh bay mọi mảng bám dầu mỡ và dị vật một cách nhanh chóng mà không gây đập phá, hư hại đến kết cấu công trình.

Sự can thiệp kịp thời của thợ kỹ thuật còn giúp ngăn chặn tình trạng nước thải trào ngược mất vệ sinh, từ đó dập tắt mùi hôi thối nồng nặc và triệt tiêu các mầm bệnh vi khuẩn nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Ngoài ra, việc chủ động tìm đến thợ chuyên nghiệp sẽ giúp chủ nhà tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và hạn chế tối đa rủi ro làm tình trạng tắc nghẽn trở nên tồi tệ hơn do tự xử lý sai cách.

Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra trơn tru, thuận lợi, bạn cần nắm rõ những điều sau đây.

1. Cảnh giác cao độ với các bẫy quảng cáo giá rẻ

Các gia đình tuyệt đối không gọi các số điện thoại thông tắc dán trên cột điện, bờ tường hoặc các trang web chạy quảng cáo có tiêu đề giật gân giảm giá siêu sâu vì hầu hết đây đều là bẫy dụ khách nhằm vẽ ra đủ thứ bệnh để thu hàng triệu đồng khi đến nơi.

Cảnh giác với các dịch vụ quảng cáo thông cống giá rẻ trên đường phố. (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo an toàn, bạn hãy ưu tiên lựa chọn các công ty dịch vụ vệ sinh môi trường có tên tuổi, địa chỉ văn phòng và mã số thuế rõ ràng hoặc tìm kiếm qua lời giới thiệu từ những người quen, hàng xóm đã từng sử dụng dịch vụ thành công.

2. Thống nhất cách tính giá trước khi thợ bắt tay vào làm

Bạn cần làm rõ phương thức thanh toán ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên và nên ưu tiên lựa chọn hình thức khoán trọn gói để thợ đến khảo sát, báo một mức giá cố định duy nhất cho việc thông dứt điểm tình trạng tắc nghẽn.

Các gia đình cần đặc biệt cẩn trọng với cách tính tiền theo mét dây lò xo luồn vào ống vì những đơn vị thiếu uy tín có thể cố tình đẩy dây thật dài hoặc quay vòng trong đường ống nhằm thổi phồng khối lượng và thu tiền vô lý lên tới vài triệu đồng.

3. Giám sát trực tiếp toàn bộ quá trình thi công

Trong suốt quá trình thợ làm việc, chủ nhà cần đứng giám sát trực tiếp để yêu cầu kiểm tra nguyên nhân tắc nghẽn cụ thể do mỡ bám, rác thải hay dị vật dính bên trong đường ống.

Nếu bắt buộc phải lựa chọn phương án tính tiền theo mét dây hoặc tính theo khối lượng chất thải hút ra đối với xe hút bể phốt, bạn phải cùng thợ đo đạc chiều dài dây trước khi luồn vào ống và kiểm tra kỹ kim đồng hồ của xe hút ở cả hai thời điểm trước và sau khi thực hiện.

4. Nghiệm thu kỹ lưỡng và yêu cầu phiếu bảo hành

Sau khi thợ báo đã xử lý xong, bạn hãy kiểm tra bằng cách xả đầy một chậu nước lớn rồi đổ thật mạnh vào bồn cầu hoặc miệng cống để xem nước có rút nhanh và phát ra tiếng kêu dứt khoát hay không thì mới đạt yêu cầu nghiệm thu. Cuối cùng, hãy yêu cầu đơn vị thi công cấp phiếu bảo hành có đóng dấu rõ ràng với thời hạn từ ba tháng đến một năm, kèm theo cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nào nếu đường ống gặp sự cố tắc lại trong thời gian bảo hành.

Lưu ý để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn bồn rửa và bồn cầu

Đối với bồn rửa bát và bồn rửa mặt

Tuyệt đối không đổ dầu mỡ thừa vào bồn rửa vì khi gặp nước lạnh chúng sẽ đông đặc lại, bám chặt vào thành ống và đóng bánh như đá, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn chậu rửa bát.

Định kỳ đổ nước ấm xuống ống bồn rửa bát để làm tan các mảng bám. (Ảnh minh họa)

Thay vào đó, bạn nên gạt sạch dầu mỡ, nước canh thừa vào túi rác hoặc lau qua chảo bằng giấy ăn trước khi đem đi rửa. Đồng thời, hãy luôn sử dụng lưới lọc rác mịn có lỗ siêu nhỏ cho cả bồn rửa bát và chậu rửa mặt để giữ lại vụn thức ăn, cuống rau thừa, đặc biệt là tóc rối và cặn xà phòng bám dính.

Ngoài ra, việc duy trì thói quen đổ nước sôi định kỳ mỗi tuần một lần bằng một ấm nước lớn khoảng 70-80°C dội thẳng xuống đường ống bồn rửa bát sẽ giúp làm tan chảy các mảng bám dầu mỡ cứng đầu mới tích tụ hiệu quả.

Đối với bồn cầu

Các gia đình nên nói không với việc vứt giấy vệ sinh dày vào bồn cầu vì nhiều loại giấy hiện nay rất dai, khó tan trong nước, tốt nhất bạn nên chuẩn bị một thùng rác có nắp đậy bên cạnh để bỏ giấy hoặc chỉ sử dụng các loại giấy chuyên dụng dễ mủn.

Tránh các dị vật không tự tiêu vào bồn cầu để không gây tắc nghẽn. (Ảnh minh họa)

Tuyệt đối không vứt các loại dị vật không tự tiêu như băng vệ sinh, bao cao su, khăn ướt, tăm bông hay đầu lọc thuốc lá xuống bồn cầu vì chúng không thể phân hủy và sẽ bị mắc kẹt lại ở đoạn cua chữ U.

Bên cạnh đó, bạn cần cẩn thận với đồ chơi trẻ em và đồ dùng nhỏ bằng cách luôn đậy nắp bồn cầu khi không sử dụng để tránh trường hợp các bé vô tình thả đồ chơi, bàn chải hoặc các vật cứng vào lòng bồn gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Ngoài ra, nói chung, thay vì đợi đến khi đường ống bị tắc nghẽn hoàn toàn mới tìm cách xử lý, bạn nên chủ động sử dụng men vi sinh ăn mỡ định kỳ bằng cách đổ các gói men vi sinh hoặc bột thông cống sinh học vào hệ thống cống từ 3 đến 6 tháng một lần. Giải pháp phòng ngừa này sẽ giúp các lợi khuẩn tự động phân hủy hoàn toàn các chất hữu cơ bám dính âm thầm trong ống, giữ cho hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

Gia Linh (Tổng hợp)