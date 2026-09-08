Căn nhà 3 tầng, 2 mặt tiền, 40 tỷ của Quốc Trường

Cơ ngơi hoành tráng, rộng hơn 300m² của diễn viên Quốc Trường có giá trị ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Nhắc đến những nam thần Vbiz hay hình tượng “tổng tài” đình đám của màn ảnh Việt, Quốc Trường chắc chắn là cái tên khó lòng bỏ qua. Không chỉ ghi dấu ấn với vẻ ngoài điển trai cùng hình tượng giàu có trên phim, ngoài đời nam diễn viên cũng sở hữu khối tài sản đáng nể, thuộc hàng “không phải dạng vừa” trong showbiz Việt. Một trong những bất động sản nổi bật nhất của Quốc Trường phải kể đến căn biệt thự rộng hơn 300m², tọa lạc tại TP.HCM. Cơ ngơi có giá trị ước tính khoảng 40 tỷ đồng, gây ấn tượng với thiết kế 3 tầng, 2 mặt tiền, vừa bề thế vừa thoáng đãng. Đặc biệt, Quốc Trường còn khéo léo đưa ánh sáng tự nhiên và sắc xanh của cây cối vào từng góc nhỏ, tạo nên một không gian sống sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thư thái.

Phòng khách của biệt thự được Quốc Trường thiết kế đậm nét phong cách Indochine, nổi bật với cách phối màu tinh tế và hài hòa. Bên cạnh những gam màu trung tính như đen, trắng, nam diễn viên khéo léo điểm xuyết các sắc màu tươi tắn như vàng, đỏ, xanh, tạo nên tổng thể vừa có chiều sâu vừa bắt mắt mà không hề rối mắt. Bộ sofa được bố trí theo hình chữ U, tạo thành một khu vực tiếp khách rộng rãi, đồng thời mang đến góc thư giãn thoải mái cho các thành viên trong gia đình.

Không gian phòng khách vốn đã rộng thoáng lại được thiết kế với hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và đưa khung cảnh bên ngoài vào bên trong. Nhờ đó, căn phòng luôn giữ được cảm giác sáng sủa, thoáng đãng dù sử dụng nhiều món nội thất mang đậm nét cổ điển của phong cách Indochine.

Không gian phòng bếp tiếp tục gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng thiết kế hiện đại, sang trọng. Khu vực tủ bếp và hệ tủ đựng rượu sử dụng gam đen chủ đạo nhưng không tạo cảm giác lạnh lẽo nhờ cách phối màu hài hòa cùng những món nội thất và đồ decor được lựa chọn khéo léo. Sự đan xen giữa các chất liệu và sắc màu giúp tổng thể căn bếp vừa cá tính, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

Đối diện khu vực bếp nấu là bàn ăn với thiết kế dài, có sức chứa hơn 10 người, thuận tiện cho những buổi sum họp đông thành viên hay tiếp đãi bạn bè. Đặc biệt, cả khu vực nấu nướng lẫn bàn ăn đều sở hữu tầm nhìn thoáng đãng nhờ hệ thống cửa sổ và cửa kính bố trí xung quanh. Từ đây có thể dễ dàng hướng mắt ra khoảng sân vườn xanh mát bên ngoài, mang đến cảm giác thư thái, thoải mái tuyệt đối.

Quốc Trường đặc biệt yêu thích việc đưa ánh sáng tự nhiên và sắc xanh của cây cỏ vào không gian sống. Bên cạnh những khu vực sinh hoạt chung, không gian nghỉ ngơi của nam diễn viên cũng được thiết kế theo tinh thần gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn giữ trọn vẻ sang trọng, tinh tế. Phòng ngủ có cách bài trí đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng đẹp mắt và tạo cảm giác thư giãn. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn mở ra khoảng giàn hoa bên ngoài, nơi những khóm hoa nở rộ tạo nên khung cảnh đẹp mắt, khiến phòng ngủ càng thêm thơ mộng và dễ chịu.

Phòng tắm cũng là một trong những góc đáng chú ý trong biệt thự khi mang đến cảm giác chill chẳng khác nào resort 5 sao. Từ cách lựa chọn nội thất đến việc tận dụng ánh sáng và mảng xanh xung quanh đều được chăm chút kỹ lưỡng. Có thể thấy, từ không gian sinh hoạt chung đến từng góc nghỉ ngơi, thư giãn, cơ ngơi trị giá 40 tỷ của Quốc Trường đều mang đậm dấu ấn cá nhân và sự đầu tư chỉn chu của nam diễn viên.

Quốc Trường dành riêng một không gian để lưu trữ quần áo, giày dép và các món phụ kiện. Khu vực này được bố trí hệ tủ kính rộng rãi, giúp nam diễn viên dễ dàng sắp xếp và bảo quản đồ đạc một cách ngăn nắp. Từng món đồ đều được phân chia, bài trí chỉn chu, vừa thuận tiện khi sử dụng vừa mang đến cảm giác như một phòng trưng bày thời trang thu nhỏ. Dù chỉ là khu vực lưu trữ, không gian này vẫn được Quốc Trường chăm chút kỹ lưỡng, đồng điệu với tổng thể sang trọng của căn biệt thự.