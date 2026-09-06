Căn nhà 4 tầng, 2 mặt tiền của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Không gian sống của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là một căn biệt thự song lập, gây ấn tượng với vẻ sang xịn, hiện đại.

Doãn Hải My – Đoàn Văn Hậu là một trong những cặp đôi trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cuối năm 2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới ngọt ngào, đánh dấu chặng đường mới của chuyện tình “trai tài, gái sắc”. Sau hôn nhân, cả hai vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn cùng những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp. Hiện tại, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tận hưởng cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự song lập thiết kế 4 tầng, sở hữu vị trí đắc địa với hai mặt tiền. Không gian sống được vợ chồng trẻ chăm chút kỹ lưỡng, từ sân vườn xanh mát đến từng khu vực chức năng bên trong. Mỗi góc nhỏ đều mang một dấu ấn riêng, vừa hiện đại vừa sang trọng.

Biệt thự của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu có tổng diện tích 142m², trong đó diện tích xây dựng nhà ở là 77m², phần còn lại dành cho sân vườn xanh mướt, mát mắt. Khu vực này được cặp đôi chăm chút để mang đến mảng xanh cho không gian sống, nhờ vậy biệt thự song lập vốn có vị trí đắc địa với hai mặt tiền càng trở nên thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và tràn đầy sức sống.

Bên trong biệt thự mở ra không gian rộng lớn, thoáng đãng. Phòng khách được lát đá cao cấp với bề mặt sáng bóng, phản chiếu ánh sáng tựa như gương, góp phần tôn lên vẻ sang trọng của tổng thể. Mọi chi tiết đều được sắp đặt chỉn chu, tinh tế, nổi bật là bộ sofa dài kết hợp cùng bàn trà nhỏ gọn. Không cầu kỳ trong cách bài trí, không gian của cặp đôi vẫn tạo được sự hài hòa, đẹp mắt và mang đậm cảm giác ấm cúng. Đây cũng là nơi gia đình thường xuyên tụ họp, bạn bè ghé thăm và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Đặc biệt, mỗi khi có những trận đấu của Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam, phòng khách lại trở thành điểm quây quần của cả gia đình, nơi mọi người cùng theo dõi trận đấu, cổ vũ và chia sẻ những cung bậc cảm xúc trên sân cỏ.

Không tách biệt với phòng khách, khu bếp được Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu bố trí liền mạch trong cùng một không gian rộng, tạo nên sự kết nối xuyên suốt và thoáng đãng cho căn biệt thự. Điểm nhấn của khu vực này là hệ tủ lớn dành để trưng bày những chai rượu cùng bộ ly, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa tạo nét sang trọng cho không gian.

Bàn bếp rộng kết hợp đảo bếp ở trung tâm, đi cùng hai bồn rửa, đáp ứng thuận tiện cho những bữa ăn gia đình cũng như việc chuẩn bị, nấu nướng hằng ngày. Các thiết bị như tủ lạnh, lò nướng được cặp đôi khéo léo bố trí âm tường, mang đến sự gọn gàng cho tổng thể. Từng đường nét trong căn bếp đều hướng đến sự tối giản, hiện đại, phù hợp với một không gian sống đề cao cả công năng lẫn tính thẩm mỹ.

Không gian nghỉ ngơi của vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu mang sắc kem ấm làm chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và đồng điệu với phong cách chung của căn biệt thự. Chiếc giường được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành điểm nhấn của căn phòng. Thay vì sử dụng tivi, cặp đôi lựa chọn máy chiếu có thể gấp gọn khi không dùng, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí vừa giữ cho không gian luôn thoáng, gọn và không bị nặng nề bởi quá nhiều thiết bị.

Liền kề khu vực nghỉ ngơi là phòng thay đồ được bố trí riêng, rộng rãi và chỉn chu, đáp ứng nhu cầu lưu trữ đồ dùng cá nhân của hai vợ chồng. Hệ tủ kính trong suốt kết hợp những mảng gương cao sát trần không chỉ mang đến vẻ hiện đại, tinh tế mà còn tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Nhờ cách bố trí khéo léo, căn phòng luôn có cảm giác sáng thoáng, đồng thời giữ được nét sang trọng, ngăn nắp đặc trưng của một không gian sống được chăm chút kỹ lưỡng.

Nếu những không gian khác ghi dấu bởi sự tinh giản, thanh lịch thì phòng của quý tử đầu lòng lại được Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu chăm chút với cách bài trí đáng yêu, ngộ nghĩnh, ngập tràn những gam màu tươi sáng cùng các chi tiết sinh động, tạo nên bầu không khí vui nhộn và đầy sức sống. Có thể thấy, mỗi không gian trong biệt thự đều được cặp đôi đầu tư chỉn chu về thiết kế, vừa đề cao tính thẩm mỹ vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng thành viên trong gia đình.