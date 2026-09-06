7 loại cây trồng ở ban công cực nhàn: Mỗi tuần chỉ cần chăm vài phút vẫn xanh tốt

Không có nhiều thời gian làm vườn vẫn có thể giữ ban công xanh mát. 7 loại cây dưới đây chịu hạn khá tốt, ít cần tưới và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Một ban công đầy cây xanh nghe hấp dẫn, nhưng việc tưới nước, cắt tỉa và kiểm tra cây mỗi ngày lại khiến nhiều người ngại bắt đầu. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chăm sóc. Khoảng thời gian ngắn dành cho việc tưới cây, lau lá hay cắt tỉa cũng có thể trở thành một cách vận động nhẹ và thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo Times of India, một số cây có khả năng chịu nóng, chịu được những lần quên tưới và vẫn phát triển tốt dù người trồng chỉ dành khoảng vài phút mỗi tuần để kiểm tra. Dưới đây là 7 loại cây phù hợp với những người muốn có một ban công xanh nhưng không muốn tốn quá nhiều công chăm sóc.

1. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có thể xem là một trong những loại cây “dễ tính” nhất. Những chiếc lá dày, mọc thẳng có khả năng dự trữ nước, nhờ đó cây có thể chịu được một đến hai tuần không tưới mà vẫn ít bị ảnh hưởng.

Lưỡi hổ thích nghi được cả nơi có ánh sáng mạnh lẫn khu vực bán râm và cũng ít gặp vấn đề về sâu bệnh khi không được chăm sóc thường xuyên. Việc cần làm chủ yếu là kiểm tra đất trước khi tưới và thỉnh thoảng lau bụi trên lá.

2. Cây trầu bà

Cây trầu bà (Ảnh: Gardening Know How)

Trầu bà là lựa chọn quen thuộc với những người mới trồng cây bởi khả năng thích nghi tốt và không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Cây có thể sống trong chậu đất hoặc thậm chí trồng trong bình nước. Trầu bà chịu được nơi ít sáng cũng như ánh sáng gián tiếp tương đối mạnh.

Thông thường, việc tưới khoảng một lần mỗi tuần và thỉnh thoảng cắt bớt những dây quá dài là đủ để cây tiếp tục phát triển. Những dây trầu bà có thể được cho leo giàn hoặc buông xuống từ thành ban công để tạo mảng xanh.

3. Cây nha đam

Nha đam là cây mọng nước, dự trữ độ ẩm trong những chiếc lá dày. Chính vì vậy, tưới quá nhiều còn có thể gây bất lợi hơn việc để cây hơi khô. Theo Times of India, tưới nhẹ khoảng 10-14 ngày một lần cho cây nha đam thường đã là đủ. Nha đam thích vị trí có nắng và đất thoát nước tốt.

Ngoài giá trị trang trí, phần gel trong lá nha đam từ lâu cũng được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da.

4. Cây kim tiền

Kim tiền nổi tiếng nhờ khả năng chịu được điều kiện mà nhiều cây cảnh khác khó thích nghi. Lá dày, bóng cùng phần thân rễ dưới đất giúp cây tích trữ nước trong thời gian dài. Vì vậy, thông thường chỉ cần tưới vài tuần một lần, thậm chí thưa hơn khi thời tiết mát.

Kim tiền có thể sống ở nơi ánh sáng yếu hoặc khu vực có ánh sáng gián tiếp. Cây cũng ít sâu bệnh và không cần cắt tỉa hay bón phân theo lịch quá nghiêm ngặt.

5. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích (Ảnh: Gardener's Path)

Ngọc bích là một loại cây mọng nước có dáng nhỏ gọn, thân dần hóa gỗ và những chiếc lá tròn, bóng. Tương tự nha đam, cây dự trữ nước trong lá nên chỉ cần tưới khi đất đã khô hoàn toàn. Trong nhiều điều kiện, khoảng một lần mỗi tuần hoặc thưa hơn là đủ.

Ngọc bích thích nhận được khá nhiều ánh nắng trực tiếp. Ánh sáng phù hợp giúp cây giữ dáng gọn và lá có màu xanh đẹp.

6. Cây hoa giấy

Nhìn những giàn hoa giấy nở rực rỡ, nhiều người có thể nghĩ đây là loại cây phải chăm sóc thường xuyên. Thực tế, khi đã phát triển ổn định, hoa giấy lại có khả năng chịu khô khá tốt.

Cây ưa nắng mạnh và không cần tưới quá thường xuyên. Tưới đẫm khoảng một lần mỗi tuần thường có thể đáp ứng nhu cầu của cây. Thậm chí, việc không để đất liên tục ẩm còn có thể thuận lợi hơn cho quá trình ra hoa. Công chăm sóc chủ yếu là thỉnh thoảng cắt tỉa để kiểm soát kích thước và giữ dáng cây.

Hoa giấy có thể trồng trong chậu lớn hoặc cho leo theo lan can, phù hợp với những khu vực ban công nhận được nhiều nắng.

7. Cây sứ sa mạc (sứ Thái Lan)

Cây hoa sứ (Ảnh: Abana Home)

Sứ sa mạc vốn thích nghi với môi trường khô hạn. Phần gốc phình lớn của cây có khả năng tích trữ nước, vì vậy cây không cần được tưới liên tục. Người trồng nên đợi đất khô hoàn toàn rồi mới tưới trở lại. Đây cũng là loại cây ưa nắng; ánh sáng đầy đủ giúp cây ra hoa tốt hơn, với các màu phổ biến như hồng, đỏ và trắng.

Ngoài việc tưới nước khi cần và thay chậu sau một thời gian dài khi cây lớn hơn, sứ sa mạc gần như không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Ít chăm không có nghĩa là bỏ mặc

Điểm chung của 7 loại cây trên là khả năng dự trữ nước hoặc thích nghi tốt với việc tưới không thường xuyên. Tuy nhiên, “mỗi tuần vài phút” không phải công thức cố định cho mọi ban công.

Vào những ngày nắng nóng, cây đặt trong chậu nhỏ có thể khô nhanh hơn; ngược lại, tưới quá nhiều cho các loại cây mọng nước như nha đam, ngọc bích hay sứ sa mạc có thể khiến cây gặp vấn đề.

Vì vậy, thay vì tưới theo lịch cứng nhắc, cách đơn giản nhất vẫn là kiểm tra độ ẩm của đất trước. Với lựa chọn cây phù hợp, chỉ vài phút quan sát và chăm sóc mỗi tuần cũng có thể giúp ban công duy trì được mảng xanh mà không biến việc trồng cây thành một công việc hàng ngày.

Nguồn: Times of India