5 bộ phận của lợn rất bẩn, thích đến mấy cũng hãy cẩn trọng

Dưới đây là 5 bộ phận của lợn được xem là “bẩn”, khi ăn cần đặc biệt cẩn trọng vì có thể tiềm ẩn vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc chất ô nhiễm nếu không được xử lý đúng cách.

Lòng lợn

Lòng non và lòng già thuộc đường tiêu hóa, chứa chất thải nên dễ tồn tại vi khuẩn và ký sinh trùng nếu không được làm sạch đúng cách. Khi chế biến không kỹ, người ăn có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng, nôn ói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc tiêu thụ thịt lợn chưa được xử lý an toàn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trẻ cũng có thể bị lây nhiễm gián tiếp nếu người chế biến không rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo thực phẩm có nguồn gốc động vật nếu không được xử lý và nấu chín đúng cách có thể là nguồn gây bệnh do các tác nhân sinh học. Rủi ro đáng chú ý hơn là vi khuẩn, ký sinh trùng và chất bẩn còn tồn tại trong đường tiêu hóa nếu lòng không được làm sạch hoặc nấu chưa chín.

Gan lợn

Gan tham gia chuyển hóa thuốc, hóa chất và nhiều chất khác trong cơ thể. Vì vậy, trong trường hợp vật nuôi tiếp xúc với chất ô nhiễm, một số chất có thể hiện diện và tích lũy tại gan.

Dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thấy nồng độ một số chất gây ô nhiễm trong gan có thể tương đối cao so với một số thực phẩm khác.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Foods của MDPI cũng cho thấy gan lợn có thể chứa nhiều kim loại và nguyên tố hóa học. Trong đó, các kim loại nặng như cadmium và arsenic được phát hiện ở mức cao hơn so với thịt.

Điều này không đồng nghĩa gan lợn luôn “có độc” hoặc mọi miếng gan đều chứa hàm lượng kim loại nguy hiểm. Tuy nhiên, đây là lý do người tiêu dùng nên kiểm soát tần suất và lượng gan tiêu thụ, đồng thời lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Gan lợn cũng chứa nhiều purine và cholesterol. Vì vậy, người mắc gout, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch cần đặc biệt lưu ý khi ăn loại thực phẩm này.

Phổi lợn

Phổi thuộc hệ hô hấp nên thường xuyên tiếp xúc với không khí, bụi bẩn và các tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi. Đây cũng là cơ quan có thể bị viêm nhiễm ở vật nuôi.

Phổi lợn (Ảnh minh họa)

Cấu trúc gồm rất nhiều phế nang và đường dẫn khí khiến phổi khó được làm sạch hoàn toàn. Nếu không sơ chế kỹ, nguy cơ còn tồn tại vi khuẩn hoặc chất bẩn vẫn có thể xảy ra.

Vì vậy, phổi lợn cần được lựa chọn từ nguồn đảm bảo, sơ chế cẩn thận và nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng.

Cổ lợn

Phần cổ lợn là khu vực tập trung nhiều hạch bạch huyết. Đây là bộ phận thuộc hệ miễn dịch, có chức năng lọc và giữ lại các tác nhân lạ như vi khuẩn, virus cũng như các chất có hại trong cơ thể động vật.

Khi mua thịt, nếu thấy những khối nhỏ màu xám, vàng hoặc đỏ sẫm ở vùng cổ, đó có thể là hạch bị viêm hoặc tổn thương. Nếu không được loại bỏ kỹ, những phần bất thường này có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi chế biến phần cổ lợn, cần kiểm tra kỹ và loại bỏ hạch cũng như những mô bất thường trước khi sử dụng.

Thận lợn (cật lợn)

Bên cạnh gan, thận cũng là cơ quan cần lưu ý khi sử dụng nội tạng động vật. Thận có vai trò lọc máu và bài tiết chất thải. Đáng chú ý, cadmium có thể tích lũy lâu dài tại thận và gan khi cơ thể phơi nhiễm kéo dài.

Do đó, với nội tạng động vật nói chung, nguồn gốc thực phẩm rất quan trọng. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ cơ sở có kiểm soát, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế và chế biến kỹ trước khi ăn.

Với nội tạng như lòng, gan, phổi và thận, cần đặc biệt chú ý khâu làm sạch và nấu chín hoàn toàn. Đồng thời, không nên tiêu thụ nội tạng quá thường xuyên. Điều quan trọng là lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, sử dụng từng bộ phận ở mức phù hợp, sơ chế đúng cách và nấu chín kỹ. Mối nguy của các bộ phận này phụ thuộc vào nguồn gốc vật nuôi, mức độ nhiễm bẩn, chất ô nhiễm, cách sơ chế, chế biến và tần suất tiêu thụ.