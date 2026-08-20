Mua thịt lợn, người "sành ăn" thường nhắm 4 phần này: Ngon, bổ mà không phải ai cũng biết

Không phải phần thịt nào càng nạc càng ngon. Người có kinh nghiệm thường dựa vào độ mềm, tỷ lệ nạc mỡ và cách chế biến để chọn được những phần thịt vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng.

Thăn lợn nạc mềm, vị thanh

Nếu không thích thịt béo, thăn lợn là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là phần thịt tương đối nạc, mềm và có vị thanh, phù hợp với nhiều cách chế biến như luộc, hấp, áp chảo, xào hoặc nướng.

Điểm cần lưu ý là thăn chứa ít mỡ nên rất dễ bị khô nếu nấu quá lâu hoặc để ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Khi áp chảo hoặc nướng, không nên thái thịt quá mỏng và nên nấu vừa chín tới để giữ được độ mềm.

Thăn lợn cũng có thể kết hợp với rau xanh, củ quả và nguồn tinh bột phù hợp để tạo thành bữa ăn cân đối hơn, thay vì chỉ tập trung vào lượng thịt.

Nạc vai mềm mọng, dễ chế biến

Nạc vai nằm ở phần vai của con lợn, có các thớ nạc đan xen cùng một lượng mỡ vừa phải. Chính sự phân bố này giúp thịt giữ được độ mềm, mọng và đậm đà hơn trong quá trình nấu.

Đây là phần thịt khá đa năng, có thể dùng để nướng, rang, kho, xào hoặc xay làm chả. Với những món cần nấu ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian tương đối lâu, phần mỡ xen kẽ giúp thịt hạn chế bị khô.

Khi mua, nên chọn miếng nạc vai có màu hồng tươi, thớ thịt săn chắc, bề mặt khô ráo, không nhớt và phần mỡ phân bố tương đối đều. Miếng quá nạc có thể dễ khô nếu nướng hoặc rang lâu.

Về dinh dưỡng, nạc vai cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, lượng chất béo thay đổi tùy từng miếng thịt, vì vậy nên cân đối khẩu phần nếu đang kiểm soát lượng chất béo trong chế độ ăn.

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Ba chỉ béo thơm, hợp nhiều món

Ba chỉ nổi bật với những lớp nạc và mỡ xen kẽ rõ rệt. Khi chế biến, phần mỡ tan dần giúp thịt giữ được độ ẩm, đồng thời tạo nên vị béo thơm đặc trưng.

Phần thịt này có thể dùng để nướng, quay, kho, luộc hoặc chế biến thành nhiều món quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, ba chỉ có hàm lượng chất béo cao hơn các phần thịt nạc như thăn. Vì vậy, nếu đang kiểm soát năng lượng hoặc chất béo, nên chú ý đến khẩu phần và tần suất sử dụng.

Khi chọn ba chỉ, không nhất thiết phải tìm miếng có lớp mỡ thật dày. Những miếng có tỷ lệ nạc mỡ tương đối cân đối, màu sắc tươi, thịt săn chắc thường dễ chế biến và cho thành phẩm ngon hơn.

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Chân giò dẻo mềm, lý tưởng cho món hầm

Khác với các phần thịt chủ yếu gồm nạc và mỡ, chân giò còn có da, gân và nhiều mô liên kết. Đặc điểm này khiến chân giò đặc biệt thích hợp với các món luộc, ninh, hầm hoặc nấu cháo.

Khi được nấu đủ lâu, da và mô liên kết mềm ra, tạo cảm giác dẻo, béo và đậm vị. Chân giò cũng thường được kết hợp với rau củ trong các món hầm để tăng sự đa dạng cho bữa ăn.

Dù vậy, không nên hiểu rằng ăn chân giò đồng nghĩa với việc cơ thể được "bổ sung collagen trực tiếp cho da". Collagen trong thực phẩm vẫn được tiêu hóa thành các axit amin và peptide, sau đó cơ thể sử dụng theo nhu cầu dinh dưỡng tổng thể.

Vì thế, nếu yêu thích chân giò, điều quan trọng vẫn là ăn với khẩu phần hợp lý và kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm khác.

Chọn đúng phần thịt quan trọng hơn chọn phần "bổ nhất"

Mỗi phần thịt lợn đều có ưu điểm riêng. Nạc vai mềm mọng và linh hoạt trong chế biến; thăn phù hợp với người chuộng thịt nạc; ba chỉ hấp dẫn nhờ vị béo thơm; còn chân giò nổi bật với độ dẻo mềm khi được ninh, hầm.

Không có một phần thịt nào có thể xem là "bổ nhất" cho tất cả mọi người. Lựa chọn phù hợp nên dựa trên khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần ăn và món định chế biến.

Khi đi chợ, thay vì chỉ nhìn vào độ nạc hoặc giá tiền, người mua nên quan sát màu sắc, độ săn chắc, bề mặt thịt và tỷ lệ nạc mỡ. Chọn đúng phần thịt không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tránh lãng phí và phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình.

Một chế độ ăn đa dạng, khẩu phần vừa phải và ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, hầm hoặc áp chảo sẽ giúp bữa ăn cân đối hơn. Hiểu rõ đặc điểm của từng phần thịt chính là bí quyết đơn giản để mua đúng, nấu ngon và ăn hợp lý.

Thịt lợn là một trong những nguồn cung cấp protein phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình, đặc biệt ở các nước châu á. Tuy nhiên, việc tiêu thụ bao nhiêu thịt lợn mỗi tuần để đảm bảo dinh dưỡng mà không gây hại cho sức khỏe là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lượng và tần suất tiêu thụ thịt lợn hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tổ chức y tế như tổ chức y tế thế giới (WHO) và viện dinh dưỡng quốc gia, lượng thịt đỏ bao gồm cả thịt lợn nên được giới hạn ở mức khoảng 350-500 gram mỗi tuần (sau khi nấu chín). Với lượng này, chúng ta nên chia ra thành 2-3 bữa thịt lợn mỗi tuần, mỗi bữa khoảng 100-150 gram. Điều này giúp cơ thể hấp thụ đủ protein cần thiết nhưng không quá tải về lượng chất béo bão hòa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tiêu thụ quá mức thịt đỏ.



