Thấy nhện giăng tơ trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Thỉnh thoảng, trong không gian sống rất dễ bắt gặp những mạng nhện giăng ở các góc tường, trần nhà hay những khu vực khuất tầm mắt.

Không ít gia đình từng bắt gặp những mạng nhện mỏng tang giăng ở góc tường, trên trần nhà, sau tủ hoặc quanh cửa sổ. Có khi chỉ một thời gian ngắn không để ý, gia chủ đã thấy mạng nhện xuất hiện ở vài vị trí trong nhà, khiến không gian trông kém sạch sẽ và gọn gàng. Đặc biệt, nếu bắt gặp cả nhện đang trú trong những góc khuất, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc xịt thuốc để xử lý thật nhanh. Tuy nhiên, nếu chỉ xuất hiện một vài con nhện và chưa có dấu hiệu bất thường, gia chủ không cần quá lo lắng hay vội sử dụng hóa chất. Việc đầu tiên nên làm là dọn sạch mạng nhện, vệ sinh những khu vực thường bị bỏ quên, sau đó tìm hiểu nguyên nhân khiến nhện tìm đến nhà. Khi môi trường sống không còn thuận lợi, chúng cũng sẽ ít có cơ hội xuất hiện trở lại.

Vì sao nhện thường giăng tơ trong nhà?

Nhện có thể xuất hiện trong nhà vì nhiều nguyên nhân, nhưng phổ biến nhất là chúng tìm được nơi trú ẩn yên tĩnh và có nguồn thức ăn phù hợp. Những góc khuất, ít người qua lại như sau tủ, gầm bàn, góc trần, kho chứa đồ hay khu vực quanh cửa sổ thường là nơi nhện dễ làm tổ và giăng tơ. Một nguyên nhân khác có thể đến từ sự xuất hiện của các loại côn trùng nhỏ. Ruồi, muỗi, bướm đêm và một số côn trùng khác có thể trở thành nguồn thức ăn của nhện. Vì vậy, nếu trong nhà thường xuyên có nhiều côn trùng bay hoặc bò, khả năng nhện tìm đến cũng có thể tăng lên. Bên cạnh đó, những khu vực ít được vệ sinh, nhiều đồ đạc chất đống hoặc có các khe hở quanh cửa, cửa sổ cũng tạo điều kiện để nhện dễ dàng xâm nhập và tìm được nơi trú ẩn.

Thấy mạng nhện, việc đầu tiên là dọn sạch

Khi phát hiện mạng nhện, gia chủ có thể bắt đầu bằng việc vệ sinh khu vực đó thay vì lập tức tìm đến thuốc xịt. Mạng nhện thường bám ở những góc cao và khuất nên có thể sử dụng chổi phủi bụi, cây lau có cán dài hoặc máy hút bụi để làm sạch. Nếu mạng nhện nằm ở vị trí cao, không nên tự trèo lên ghế, bàn hoặc những đồ vật không chắc chắn để với tới. Có thể sử dụng dụng cụ có cán dài hoặc nhờ người lớn hỗ trợ để đảm bảo an toàn. Sau khi dọn mạng nhện, nên lau lại khu vực xung quanh, đặc biệt là những góc lâu ngày ít được vệ sinh. Việc này không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ hơn mà còn hạn chế những vị trí thuận lợi để nhện tiếp tục giăng tơ.

Đừng chỉ dọn mạng nhện mà bỏ qua nguyên nhân

Nếu hôm nay vừa dọn sạch nhưng vài ngày sau mạng nhện lại xuất hiện, gia chủ nên chú ý tìm nguyên nhân thay vì chỉ liên tục quét dọn. Hãy kiểm tra xem trong nhà có đang xuất hiện nhiều ruồi, muỗi hoặc côn trùng nhỏ hay không. Nếu có, đây có thể là một trong những lý do khiến nhện tìm đến. Những khu vực như bếp, nhà vệ sinh, ban công, cửa sổ hay nơi có ánh đèn vào ban đêm thường dễ thu hút côn trùng. Gia chủ nên vệ sinh thường xuyên, hạn chế để thức ăn thừa, nước ngọt hoặc rác hữu cơ tồn đọng quá lâu. Cửa sổ và cửa ra vào cũng nên được đóng kín khi cần thiết, đồng thời kiểm tra các khe hở nếu nhận thấy côn trùng thường xuyên bay vào nhà. Ngoài ra, những góc tối, ít được sử dụng và nơi chứa nhiều đồ đạc cũng nên được dọn dẹp định kỳ. Một căn nhà sạch sẽ, thông thoáng và ít nơi trú ẩn sẽ không còn là môi trường quá thuận lợi để nhện xuất hiện thường xuyên.

Có nhất thiết phải xịt thuốc khi thấy nhện?

Không phải cứ thấy nhện là gia chủ phải sử dụng thuốc xịt côn trùng. Với trường hợp chỉ có một vài con nhện nhỏ xuất hiện đơn lẻ, việc vệ sinh và theo dõi tình hình trước thường là lựa chọn hợp lý hơn. Một số loài nhện nhỏ trong nhà còn ăn ruồi, muỗi và các loại côn trùng khác. Vì vậy, nếu chúng chỉ xuất hiện đơn lẻ, không gây phiền toái và không nằm ở khu vực sinh hoạt thường xuyên, gia chủ có thể cân nhắc đưa chúng ra ngoài thay vì sử dụng hóa chất ngay lập tức. Trong trường hợp cần sử dụng sản phẩm xử lý côn trùng, nên đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn, sử dụng đúng mục đích và giữ trẻ nhỏ, vật nuôi tránh xa khu vực vừa xử lý. Không nên tự ý pha trộn nhiều loại hóa chất với nhau vì có thể tạo ra những chất không an toàn.

Làm gì để hạn chế nhện quay trở lại?

Sau khi dọn mạng nhện, việc duy trì vệ sinh thường xuyên sẽ giúp hạn chế tình trạng này tái diễn. Những góc trần, sau tủ, gầm đồ nội thất, khu vực ban công và cửa sổ nên được kiểm tra, phủi bụi định kỳ thay vì để mạng nhện tích tụ trong thời gian dài. Gia chủ cũng nên giữ nhà cửa khô thoáng, hạn chế đồ đạc chất thành từng đống ở những góc khuất. Với các khe hở quanh cửa ra vào, cửa sổ hoặc những vị trí có thể trở thành đường đi của côn trùng, có thể tìm cách bịt kín phù hợp. Quan trọng hơn, hãy chú ý đến nguồn thức ăn của nhện. Nếu trong nhà thường xuyên có ruồi, muỗi hay côn trùng nhỏ, cần tìm nguyên nhân và xử lý từ đó. Khi lượng côn trùng giảm, nguồn thức ăn không còn dồi dào, nhện cũng ít có lý do để tìm đến và ở lại.