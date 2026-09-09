Khách Trung Quốc du lịch Hà Nội mê mẩn 7 cửa hàng đồ vintage: Có nơi chỉ 50.000 đồng đã săn được món ưng ý

Không chỉ nổi tiếng với phố cổ, cà phê hay những địa điểm check-in, Hà Nội còn khiến một nữ du khách Trung Quốc thích thú bởi loạt cửa hàng vintage nằm rải rác trong những con phố cũ. Từ váy ren nữ tính, đồ Y2K đến quần Carhartt, phụ kiện mang màu sắc dân tộc, những cửa hàng này gần như đã “bao trọn” tủ đồ của cô.

Trong một bài chia sẻ trên Xiaohongshu, tài khoản Zzoe kể lại trải nghiệm khám phá các cửa hàng đồ vintage ở Hà Nội trong thời gian sang Việt Nam tham gia một hoạt động giao lưu nghệ thuật. Điều khiến cô thích thú là những địa chỉ này không chỉ bán quần áo cũ mà mỗi nơi lại có một phong cách rất riêng. Có cửa hàng thiên về thời trang nữ với những chiếc váy ren, đồ cotton linen nhẹ nhàng; có nơi chuyên đồ nam kiểu workwear; cũng có địa điểm kết hợp giữa đồ vintage, phụ kiện và không gian cà phê độc đáo.

Nữ du khách thậm chí nói vui rằng 7 cửa hàng này gần như đã “bao trọn” tủ quần áo của cô trong thời gian ở Hà Nội. Đáng chú ý, phần lớn những địa chỉ được cô lựa chọn đều nằm quanh khu phố cổ, Hoàn Kiếm và khu vực Tây Hồ, khá thuận tiện để kết hợp với lịch trình tham quan thành phố.

1. Angel's House Vintage Store: Cửa hàng khiến nữ du khách thích nhất

Trong danh sách, Angel's House Vintage Store là nơi Zzoe dành nhiều lời khen nhất. Cô cho biết đây là cửa hàng được một người bạn Việt Nam giới thiệu và dường như chưa có quá nhiều người Trung Quốc nhắc đến trên Xiaohongshu.

Điểm đặc biệt của cửa hàng là tập trung chủ yếu vào đồ nữ, với bảng màu nhẹ nhàng như trắng kem, hồng nhạt. Các thiết kế có nhiều chi tiết ren, chất liệu cotton và linen, tạo cảm giác nữ tính, hơi hoài cổ nhưng vẫn dễ mặc trong đời sống hàng ngày.

Mức giá mà Zzoe chia sẻ vào khoảng 50.000-200.000 đồng/món, khá dễ tiếp cận với những người thích săn đồ vintage nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

Địa chỉ cô lưu lại là 123 Phố Hàng Bông.

2. Văn Tribal Art: Từ một đôi khuyên tai đến phát hiện thú vị về văn hóa Việt Nam

Văn Tribal Art lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Đây là cửa hàng chuyên về các món đồ cổ, đồ thủ công và những sản phẩm mang màu sắc dân tộc, bộ lạc.

Zzoe đặc biệt chú ý đến một đôi khuyên tai có hình dáng rất giống trang sức của người Dao đỏ ở Trung Quốc. Khi trò chuyện với chủ cửa hàng, cô mới biết Việt Nam cũng có cộng đồng người Dao sinh sống. Điều khiến nữ du khách bất ngờ hơn là sau đó, khi tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cô nhìn thấy một đôi trang sức gần như giống hệt món đồ mình vừa bắt gặp tại cửa hàng.

Với một du khách yêu thích đồ vintage, đây có lẽ là kiểu phát hiện thú vị hơn cả việc mua sắm đơn thuần. Một món đồ nhỏ có thể trở thành điểm kết nối giữa văn hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Địa chỉ: 26 phố Hàng Bè, Hoàn Kiếm.

3. Nirvana Space Tea and Coffee: Đi uống nước nhưng lại bị phụ kiện hút mắt

Nirvana Space Tea and Coffee ban đầu không nằm trong kế hoạch săn đồ vintage của Zzoe. Đây vốn là một cửa hàng đồ uống, nhưng những món phụ kiện bên trong lại khiến cô chú ý. Cuối cùng, nữ du khách đã mua một chiếc choker với giá khoảng 100 nhân dân tệ, tương đương hơn 300.000 đồng tùy tỷ giá.

Không gian của cửa hàng cũng là một điểm cộng. Zzoe mô tả nơi đây có phong cách khá kỳ quặc và độc đáo, đồng thời phù hợp để chụp ảnh. Vì thế, địa điểm này được cô xếp vào danh sách những nơi vừa có thể mua sắm vừa có thể trải nghiệm không gian.

Địa chỉ: 46 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ.

4. The twenty seven club: Thiên đường cho người thích workwear

Nếu ba địa điểm đầu mang màu sắc nữ tính, nghệ thuật hoặc dân tộc thì The twenty seven club lại tập trung mạnh vào thời trang nam và phong cách workwear.

Theo chia sẻ của Zzoe, cửa hàng có khá nhiều thiết kế của Carhartt và Ralph Lauren, đặc biệt phù hợp với những người thích quần áo mang hơi hướng workwear, bụi bặm và phóng khoáng. Một chiếc quần Carhartt tại đây có giá khoảng 200 nhân dân tệ, tức khoảng 770.000 đồng.

Địa chỉ: 34 phố Đào Duy Từ.

5. Vintage Hearts Hanoi: Y2K, quần áo và đủ loại phụ kiện

Vintage Hearts Hanoi là địa chỉ dành cho những người thích phong cách Y2K. Cửa hàng có cả đồ nam và nữ, bên cạnh quần áo còn có khá nhiều phụ kiện. Zzoe đặc biệt chú ý đến các loại túi xách và giày, bên cạnh những món đồ nhỏ có thể dùng để hoàn thiện một set đồ theo phong cách Y2K.

Cửa hàng nằm ở tầng 2, số 28 phố Hai Bà Trưng.

6/7. Xóm Vintage và Chăn Con Công: Hai địa chỉ khác trong khu phố cổ

Hai địa điểm còn lại trong danh sách của Zzoe là Xóm Vintage và Chăn Con Công, đều nằm trên phố Đào Duy Từ, khu vực Hàng Buồm, Hoàn Kiếm.

Dù nữ du khách không chia sẻ quá nhiều về từng cửa hàng, việc cả hai cùng xuất hiện trong danh sách cho thấy khu vực này có thể được xem là một điểm khá thú vị đối với những người muốn tìm đồ vintage khi khám phá phố cổ Hà Nội.

Xóm Vintage có địa chỉ tại 14 phố Đào Duy Từ, trong khi Chăn Con Công nằm ở 37 phố Đào Duy Từ.

Điều thú vị từ danh sách này là thay vì tìm những cửa hàng thời trang lớn hay các thương hiệu quen thuộc, nữ du khách Trung Quốc lại dành thời gian khám phá những cửa hàng nhỏ nằm trong các khu phố cũ. Mỗi nơi mang một cá tính riêng, từ thời trang nữ vintage, workwear, Y2K cho tới đồ thủ công và phụ kiện mang màu sắc văn hóa.

Với những du khách trẻ thích thời trang, đây cũng là một cách khác để khám phá Hà Nội. Không chỉ đi qua các con phố để ngắm cảnh, họ có thể tìm thấy những món đồ không quá đại trà, đồng thời hiểu thêm về phong cách sống và văn hóa địa phương thông qua chính những cửa hàng nhỏ ấy.