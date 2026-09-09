Căn biệt thự 670 tỷ của vợ chồng Justin Bieber

Vợ chồng Justin Bieber sở hữu căn biệt thự rộng hơn 1000m² với hàng loạt tiện ích sang trọng.

Justin Bieber và Hailey Bieber là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí thế giới. Bên cạnh sự nghiệp và đời sống cá nhân luôn thu hút sự quan tâm, loạt bất động sản của cặp đôi cũng khiến công chúng tò mò. Trong số đó, căn biệt thự nằm tại Beverly Park - một trong những khu dân cư kín cổng cao tường và đắt đỏ bậc nhất Los Angeles từng gây chú ý bởi mức giá và quy mô xa hoa.

Theo Variety, Justin Bieber và Hailey Bieber đã chi 25,8 triệu USD (khoảng 670 tỷ đồng) để mua căn biệt thự này. Trước đó chỉ 2 năm, bất động sản từng được rao bán trên thị trường với mức giá lên tới 42 triệu USD (khoảng 1092 tỷ đồng).

Căn biệt thự có diện tích hơn 1000m², được xây dựng từ năm 1988 và từng trải qua quá trình nâng cấp đáng kể dưới thời chủ sở hữu trước đó. Sau khi được cải tạo, căn biệt thự mang diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được quy mô rộng lớn và sự riêng tư đặc trưng của những dinh thự tại Beverly Park. Toàn bộ khuôn viên được bao quanh bởi cây xanh, tạo cảm giác tách biệt với nhịp sống đông đúc của Los Angeles.

Ngay từ khu vực lối vào, căn nhà đã tạo ấn tượng với không gian cao 2 tầng và khu vực sảnh rộng lớn. Căn biệt thự có tổng cộng 7 phòng ngủ và 10 phòng tắm, bên trong nhà là hàng loạt không gian sinh hoạt riêng biệt, bao gồm phòng khách lớn, phòng sinh hoạt chung, thư viện, phòng ăn trang trọng và khu vực bếp hiện đại.

Phòng ngủ chính là một trong những không gian đáng chú ý nhất. Căn phòng có khu vực tiếp khách riêng và 2 phòng thay đồ, không gian được thiết kế rộng rãi, mang lại sự tiện nghi và riêng tư cho chủ nhân. Trong khi đó, một số phòng tắm của căn biệt thự được trang bị hệ thống sưởi dưới sàn. Những chi tiết này cho thấy mức độ đầu tư vào trải nghiệm sống bên trong căn nhà, dù không phải là tiện ích dễ nhận ra ngay từ bên ngoài.

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở với nhiều ánh sáng tự nhiên. Khu vực sở hữu hệ thống thiết bị cao cấp phục vụ nhu cầu nấu nướng, đồng thời không gian rộng rãi cũng giúp khu vực này trở thành nơi kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài những khu vực phục vụ sinh hoạt thường ngày, căn biệt thự còn có phòng chiếu phim tại nhà được thiết kế cách âm. Phòng tập thể dục được trang bị nhiều máy móc và dụng cụ tập luyện, trong khi một bức tường gương lớn giúp mở rộng cảm giác về không gian.

Điểm nhấn lớn nhất của căn biệt thự có lẽ nằm ở khu vực ngoài trời. Sân sau sở hữu hồ bơi vô cực, tạo thành không gian thư giãn mang đậm phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh hồ bơi là những khoảng sân rộng và khu vực ngồi có mái che, một chiếc lò sưởi được bố trí ngoài trời, giúp gia chủ có thể tận hưởng không gian này ngay cả khi thời tiết trở lạnh. Những bãi cỏ lớn cũng mang đến cảm giác thoáng đãng cho toàn bộ khuôn viên.

Không chỉ có hồ bơi, căn biệt thự còn sở hữu sân tennis đạt tiêu chuẩn thi đấu. Khu vực ngoài trời cũng được bố trí không gian ăn uống, khu vực nướng BBQ và cả lò nướng pizza riêng. Một hồ cá Koi cũng góp phần tạo nên không gian xanh và yên tĩnh.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu nhiều tiện ích xa hoa, căn nhà vẫn được bao quanh bởi cây xanh và nằm trong khu dân cư có an ninh nghiêm ngặt. Đây có lẽ cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến Beverly Park trở thành lựa chọn của nhiều người nổi tiếng.

Đối với Justin Bieber và Hailey Bieber, căn biệt thự không chỉ là một bất động sản trị giá hàng chục triệu USD mà còn mang đến không gian riêng tư hiếm có giữa Los Angeles. Từ bên trong với 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm đến khuôn viên có hồ bơi, sân tennis và nhiều tiện ích giải trí, ngôi nhà cho thấy cuộc sống xa hoa mà vợ chồng ngôi sao đang sở hữu.