Lời khuyên đến các gia đình đang trồng rau răm

Rau răm vốn dễ trồng, dễ chăm nhưng để cây luôn xanh tốt và cho thu hoạch đều, vẫn cần lưu ý một vài điểm nhỏ.

Rau răm là một loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, thường được dùng để ăn kèm hoặc kết hợp với nhiều món ăn nhờ mùi thơm đặc trưng. Không chỉ dễ mua, rau răm còn khá “dễ tính” khi trồng tại nhà. Chỉ cần một chiếc chậu nhỏ, một khoảng ban công có ánh sáng hoặc thậm chí tận dụng chai nhựa, gia đình đã có thể tự trồng một bụi rau xanh để hái dùng dần. Tuy nhiên, dễ trồng không có nghĩa là cứ cắm cành xuống đất rồi để cây tự phát triển. Muốn rau răm mọc khỏe, xanh tốt và cho thu hoạch nhiều lần, một vài lưu ý trong quá trình trồng và chăm sóc vẫn rất đáng để gia đình ghi nhớ.

Có thể tận dụng ngay những cành rau răm để trồng

Một điểm khá thuận tiện của rau răm là có thể nhân giống bằng cành, vì vậy không nhất thiết phải mua hạt giống ngay từ đầu. Khi đi chợ, nếu có những cành rau còn tươi, thân khỏe, không bị dập nát, gia đình có thể giữ lại để trồng. Cành rau răm có thể được cắm trực tiếp xuống đất ẩm. Nếu muốn theo dõi quá trình ra rễ dễ dàng hơn, cũng có thể đặt phần gốc vào nước sạch trước, chờ rễ hình thành rồi chuyển sang đất. Đây là cách đơn giản, tiết kiệm và đặc biệt phù hợp với những người mới bắt đầu làm một góc rau nhỏ tại nhà. Ngoài trồng bằng cành, rau răm còn có thể được trồng thủy canh hoặc tận dụng chai nhựa làm dụng cụ trồng. Với những gia đình có diện tích hạn chế, đây là những lựa chọn khá tiện lợi.

Đừng để chậu rau lúc nào cũng sũng nước

Rau răm ưa ẩm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cần tưới thật nhiều nước. Một trong những lỗi dễ gặp khi chăm loại rau này là tưới liên tục khiến đất luôn ướt, đặc biệt khi trồng trong chậu nhỏ. Độ ẩm nên được duy trì ở mức vừa phải. Trước khi tưới, có thể kiểm tra bề mặt đất; nếu đất vẫn còn ẩm thì chưa cần bổ sung thêm nước. Những ngày trời mưa hoặc thời tiết ẩm, lượng nước cũng nên được điều chỉnh giảm xuống. Quan trọng không kém là chậu phải có lỗ thoát nước. Nước dư thoát được ra ngoài sẽ giúp phần rễ có độ thông thoáng tốt hơn, hạn chế tình trạng gốc bị úng.

Chọn chỗ có ánh sáng, đừng “nhốt” rau ở góc quá tối

Dù trồng trong nhà hay ngoài ban công, rau răm vẫn cần ánh sáng tự nhiên để phát triển. Một vị trí gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng dịu trong ngày sẽ thích hợp hơn góc khuất, thiếu sáng. Nếu đặt chậu ngoài trời, cũng nên chú ý đến mức độ nắng. Vào những ngày thời tiết quá nóng, nắng gay gắt kéo dài có thể khiến cây nhanh mất nước và lá dễ héo. Khi đó, có thể cân nhắc đưa chậu vào vị trí có ánh sáng nhưng bớt nắng trực tiếp, nhất là vào thời điểm nắng mạnh.

Trồng vừa phải, đừng gom quá nhiều cành vào một chậu

Rau răm có khả năng mọc thành bụi nên sau một thời gian, các nhánh có thể phát triển khá dày. Tuy nhiên, ngay từ đầu không nên cắm quá nhiều cành vào một chiếc chậu nhỏ với mong muốn có thật nhiều rau. Khi cây mọc chen chúc, phần gốc dễ bị bí, các nhánh khó nhận đủ ánh sáng và không gian để phát triển. Vì vậy, nếu thấy bụi rau quá dày, có thể tỉa bớt những nhánh yếu hoặc phân sang chậu khác. Cách này vừa giúp cây thông thoáng hơn, vừa tạo điều kiện để những nhánh khỏe tiếp tục phát triển.

Tận dụng chai nhựa nhưng phải ưu tiên khả năng thoát nước

Nếu không có chậu chuyên dụng, chai nhựa hoàn toàn có thể được tận dụng để trồng rau răm. Đây là cách khá phù hợp với ban công nhỏ hoặc những gia đình muốn thử trồng rau mà không cần mua thêm nhiều dụng cụ. Tuy nhiên, chai cần được vệ sinh sạch trước khi sử dụng và nếu trồng rau trong đất thì nên tạo các lỗ thoát nước ở đáy. Một chiếc chai kín, không có đường thoát nước sẽ dễ giữ lại lượng nước dư sau mỗi lần tưới, từ đó khiến phần rễ có nguy cơ bị úng. Ngoài ra, cũng không nên nhồi quá nhiều đất và cành vào một chai nhỏ. Không gian vừa đủ sẽ giúp cây có điều kiện phát triển tốt hơn và gia đình cũng dễ quan sát, chăm sóc.

Thường xuyên ngắt ngọn để bụi rau mọc đều hơn

Khi rau răm đã phát triển ổn định, gia đình có thể tranh thủ những lần thu hoạch để ngắt bớt phần ngọn. Thay vì chỉ hái lá lẻ tẻ, việc cắt những nhánh vừa đủ dùng còn giúp bụi rau được gọn gàng và kích thích cây tiếp tục phát triển các nhánh mới. Tuy nhiên, cũng không nên cắt sát toàn bộ phần gốc cùng một lúc. Nên giữ lại những nhánh khỏe và phần gốc đang phát triển để cây có thể tiếp tục sinh trưởng sau mỗi lần thu hoạch.

Trồng thủy canh thì càng cần chú ý đến nước

Với những gia đình lựa chọn trồng rau răm trong nước, việc chăm sóc sẽ có một vài điểm khác so với trồng đất. Phần gốc có thể được đặt trong nước để cây phát triển rễ, nhưng không nên để toàn bộ thân và lá ngập trong nước. Nước trồng cũng cần được giữ sạch và thay định kỳ. Khi nhận thấy nước bị đục, có mùi hoặc phần gốc có dấu hiệu bất thường, nên kiểm tra và thay nước thay vì tiếp tục để cây trong môi trường đó. Một vị trí có ánh sáng tự nhiên cũng rất cần thiết với rau răm thủy canh. Đừng vì nghĩ cây đã có nước mà đặt bình ở nơi tối, bởi nước chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của cây, còn ánh sáng vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng.

Hái đến đâu dùng đến đó, tránh để bụi rau bị suy

Một ưu điểm của việc tự trồng rau răm là có thể hái một lượng nhỏ ngay khi cần, thay vì thu hoạch cả bụi cùng lúc. Gia đình có thể cắt từng nhánh, ưu tiên những phần đã phát triển tốt rồi tiếp tục chăm phần còn lại. Sau khi thu hoạch, nên quan sát cây một lượt để phát hiện sớm những lá úa, nhánh dập hoặc dấu hiệu bất thường. Việc tỉa bỏ phần không khỏe giúp bụi rau thông thoáng hơn và hạn chế để những vấn đề nhỏ lan sang các nhánh khác.