Vì sao ngày càng nhiều gia đình bỏ 6 món nội thất từng được coi là “nhà nào cũng phải có”?

Có những món nội thất từng mặc định xuất hiện trong mọi căn nhà: phòng khách phải có bàn trà, TV phải đi cùng một chiếc kệ lớn, sofa nên mua nguyên bộ… Nhưng cách sống thay đổi khiến nhiều gia đình bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu ít dùng, chiếm diện tích và khiến việc dọn dẹp vất vả hơn, tại sao nhất định phải giữ?

Trong nhiều năm, việc sắm nội thất thường đi theo một "công thức" khá quen thuộc. Nhà mới đồng nghĩa với phòng khách đủ sofa - bàn trà - kệ TV, phòng ngủ có giường - tủ - hai tab đầu giường, phòng ăn phải kê một bộ bàn ghế cố định. Chỉ cần thiếu một món, căn nhà dễ bị nhận xét là chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, tư duy thiết kế vài năm gần đây đang thay đổi. Gia chủ quan tâm nhiều hơn đến việc món đồ có thực sự được sử dụng hay không, thay vì cố lấp đầy căn phòng. Ngay cả xu hướng nội thất năm 2026 cũng nhấn mạnh tính cá nhân và khả năng sử dụng thực tế của không gian: đồ nội thất không còn nhất thiết phải đồng bộ hay tuân theo một công thức cố định.

Vì thế, 6 món dưới đây đang dần mất vị trí "bắt buộc phải có" trong nhiều gia đình.

1. Kệ TV cỡ lớn chiếm cả một bức tường

Trước đây, một phòng khách được xem là chỉn chu thường có TV đặt giữa, phía dưới là kệ dài, hai bên có thể thêm tủ trang trí hoặc hệ tủ cao sát trần. Nhiều gia đình thậm chí đóng cả một mảng tủ chỉ để tạo "background" cho TV.

Nhưng với căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, đây lại là một trong những món dễ khiến phòng khách nặng nề nhất.

TV hiện nay có thể treo trực tiếp lên tường, dây điện được đi âm hoặc giấu gọn. Nếu cần nơi đặt modem, điều khiển hay vài thiết bị điện tử, một chiếc kệ mỏng hoặc tủ treo tường nhỏ đã đủ.

Các chuyên gia thiết kế hiện cũng có xu hướng coi TV là một phần cần hòa vào kiến trúc căn phòng, thay vì mặc nhiên biến nó thành trung tâm của một hệ tủ đồ sộ.

Lợi ích dễ thấy nhất khi bỏ kệ TV lớn là phòng khách rộng hơn, ít góc bám bụi hơn và dễ thay đổi bố cục về sau.

2. Bàn trà lớn đặt chính giữa phòng khách

Sofa đi cùng bàn trà từng gần như là một cặp không thể tách rời. Thế nhưng, không ít gia đình sau vài năm sử dụng mới nhận ra chiếc bàn trà lớn phần lớn thời gian chỉ làm ba việc: để điều khiển TV, chất đồ linh tinh và… khiến mọi người va đầu gối khi đi qua.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc phòng khách hẹp, khoảng trống giữa sofa và TV đôi khi hữu ích hơn nhiều so với một chiếc bàn dài 1-1,2m.

Thay thế phổ biến hiện nay là bàn phụ nhỏ cạnh sofa, bàn tròn đường kính nhỏ, bàn lồng có thể kéo ra khi cần hoặc thậm chí không dùng bàn.

Một thay đổi nhỏ nhưng khiến không gian lập tức thoáng hơn. Khi cần tập thể dục, trẻ chơi trên sàn hay gia đình tụ tập đông người, phòng khách cũng linh hoạt hơn rất nhiều.

3. Bộ sofa đồng bộ 3-2-1

Một sofa dài, một sofa đôi, thêm một hoặc hai ghế đơn từng là công thức quen thuộc của rất nhiều phòng khách. Càng đủ bộ càng có cảm giác "sang".

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không phải gia đình nào cũng thường xuyên có 6-8 người cùng ngồi trong phòng khách.

Trong căn hộ hiện đại, một sofa ba chỗ kết hợp ghế thư giãn, ghế đôn hoặc thậm chí vài chiếc ghế rời linh hoạt thường thực tế hơn. Gia chủ có thể thay đổi vị trí tùy lúc đọc sách, xem TV, tiếp khách hay cần thêm diện tích.

Nội thất năm 2026 cũng đang nghiêng về những không gian mang dấu ấn riêng, phối nhiều chất liệu và kiểu dáng thay vì cố mua mọi thứ thành một bộ giống nhau.

Nói cách khác, phòng khách đẹp không còn đồng nghĩa với phòng khách phải có thật nhiều ghế.

4. Tủ kính hoặc tủ trang trí chỉ để "cho đẹp"

Một thời, phòng khách rất dễ bắt gặp chiếc tủ kính chứa bộ ấm chén đẹp, rượu, đồ lưu niệm, tượng trang trí hoặc những món đồ gần như không bao giờ được lấy ra sử dụng.

Sau vài năm, món nội thất này thường biến thành một dạng "kho trưng bày": đồ bên trong ngày một nhiều, kính phải lau thường xuyên và cả chiếc tủ chiếm không ít diện tích sàn.

Thay vì dành gần 1m² chỉ để cất những món hiếm khi dùng, nhiều gia đình chuyển sang tủ âm, tủ kín hoặc chỉ trưng bày vài món thực sự yêu thích trên một chiếc kệ nhỏ.

Điểm khác biệt nằm ở tư duy: không cần trưng toàn bộ những gì mình sở hữu.

Nhà ít đồ trưng bày không đồng nghĩa với lạnh lẽo. Ngược lại, xu hướng mới còn đề cao việc chọn lọc sách, gốm, tranh và những món có ý nghĩa cá nhân để căn nhà có cảm giác "được sống", thay vì giống một showroom.

5. Hai tab đầu giường giống hệt nhau

Giường đôi thường được bán kèm hai tab đặt hai bên. Nhìn trên ảnh nội thất rất cân đối, nhưng thực tế không ít phòng ngủ chỉ rộng khoảng 10-15m². Hai chiếc tab cộng thêm giường lớn có thể khiến lối đi hai bên trở nên rất hẹp.

Quan trọng hơn, nhu cầu của hai người không nhất thiết giống nhau.

Một bên có thể cần ngăn kéo để thuốc, kính và sách; người còn lại chỉ cần một mặt bàn nhỏ đặt điện thoại. Vì vậy, nhiều gia đình bắt đầu dùng kệ treo tường, bàn nhỏ, ghế đôn hoặc chỉ bố trí tab ở một phía.

Bỏ tư duy "hai bên phải đối xứng tuyệt đối" giúp phòng ngủ tiết kiệm được khá nhiều diện tích mà công năng gần như không thay đổi.

6. Bộ bàn ăn lớn cố định dù gia đình ít người

Bàn ăn 6-8 ghế từng là một trong những món được ưu tiên khi sắm nhà, kể cả gia đình chỉ có 2-4 người. Lý do thường là: "Sau này còn có khách".

Nhưng đổi lấy vài bữa đông người mỗi năm là một chiếc bàn lớn chiếm diện tích suốt 365 ngày.

Nhiều căn hộ hiện chuyển sang bàn tròn nhỏ, bàn kéo dài, bàn gấp hoặc bàn ăn kết hợp đảo bếp. Khi gia đình ăn hằng ngày, không gian chỉ cần đủ cho số người thực tế; khi có khách mới mở rộng bàn.

Điều thú vị là phòng ăn riêng đang có dấu hiệu trở lại trong thiết kế năm 2026, nhưng theo một cách khác: không còn là căn phòng trang trọng chỉ dùng khi có khách, mà phải đủ thoải mái để sử dụng mỗi ngày và có thể đảm nhiệm nhiều chức năng.

Vì vậy, thứ đang bị loại bỏ không hẳn là bàn ăn, mà là tư duy phải mua một bộ bàn ghế thật lớn chỉ để "phòng khi cần".

Ngôi nhà đủ dùng đang thay thế ngôi nhà "đủ bộ"

Điểm chung của 6 món nội thất trên không phải chúng đã lỗi thời hoàn toàn. Một căn nhà rộng vẫn có thể cần bàn trà lớn; gia đình đông người vẫn rất hợp với sofa nhiều chỗ; người thích sưu tầm hoàn toàn có lý do để sở hữu tủ trưng bày.

Điều thay đổi là chúng không còn được xem như những món bắt buộc phải mua.

Trước khi sắm một món nội thất, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu hỏi ba câu đơn giản: Mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần mỗi tuần? Nó chiếm bao nhiêu diện tích? Nếu không mua, cuộc sống có bất tiện đáng kể không?

Nếu câu trả lời cuối cùng là "không", để trống đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn.

Bởi với một căn nhà, khoảng trống cũng là một phần của nội thất. Và đôi khi, thứ khiến nhà dễ sống hơn không phải là mua thêm một món mới, mà là nhận ra rằng mình vốn không cần nó ngay từ đầu.