36 tuổi, người phụ nữ sống một mình trong căn hộ 32m²: Không kết hôn, không con cái nhưng cuộc sống khiến nhiều người ao ước

Không cần một căn nhà rộng, cũng không nhất thiết phải sống theo một khuôn mẫu quen thuộc, người phụ nữ Nhật Bản 36 tuổi này đã biến căn hộ 32m² thành không gian sống đủ đầy, ấm áp và hoàn toàn theo ý mình.

Ở tuổi 36, Yamada Keiko vẫn sống một mình. Cô chưa kết hôn, không có con và đã duy trì cuộc sống độc thân suốt khoảng 15 năm.

Với nhiều người, đây có thể là một lựa chọn khó hiểu. Nhưng với Keiko, việc sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Ngược lại, đó là cách để cô chủ động hoàn toàn với thời gian, không gian sống và những lựa chọn cá nhân.

Căn hộ của cô chỉ rộng khoảng 32m², không quá lớn, cũng chẳng sở hữu nội thất đắt tiền. Thế nhưng cách bố trí gọn gàng, những món đồ vừa đủ và nhịp sống chậm rãi bên trong lại khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn căn nhà nhỏ này, người ta dễ hiểu vì sao có những người không xem kết hôn là điều kiện bắt buộc để có một cuộc sống trọn vẹn.

Căn hộ 32m² nhưng từng mét vuông đều được sử dụng có chủ đích

Ngay từ khu vực lối vào, căn hộ đã mang đậm đặc trưng của nhà ở Nhật Bản.

Phần sàn ngay cửa được thiết kế thấp hơn mặt sàn bên trong, tạo thành khoảng đệm giữa bên ngoài và không gian sinh hoạt. Đây vừa là nơi tháo giày, vừa giúp hạn chế bụi bẩn đi sâu vào nhà.

Với một căn hộ nhỏ, việc có ranh giới rõ ràng như vậy tạo cảm giác ngăn nắp ngay từ khi bước qua cửa.

Không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, Keiko ưu tiên những vật dụng thực sự cần thiết. Cách lựa chọn này giúp khu vực cửa ra vào dù nhỏ vẫn thoáng mắt, không tạo cảm giác chật chội.

Căn bếp dài và hẹp nhưng không hề bí bách

Đi qua lối vào là khu vực bếp.

Vì diện tích hạn chế, căn bếp được thiết kế theo dạng một đường thẳng, toàn bộ tủ, bếp nấu, bồn rửa và khu vực chuẩn bị đồ ăn đều nằm trên cùng một trục.

Đây là kiểu bố trí đặc biệt phù hợp với những căn hộ nhỏ bởi không chiếm quá nhiều diện tích lưu thông.

Điểm đáng học hỏi nhất ở căn bếp không nằm ở diện tích mà ở khả năng tận dụng không gian.

Keiko sử dụng các kệ mở và hệ lưu trữ trên tường để giải phóng mặt bàn. Những món đồ thường xuyên dùng được đặt ở vị trí dễ lấy, trong khi các vật dụng ít dùng hơn được cất gọn.

Nhờ vậy, dù không có nhiều tủ lớn, căn bếp vẫn đáp ứng đủ nhu cầu nấu nướng của một người.

Không gian nhỏ nhưng mỗi món đồ đều có vị trí riêng. Đây cũng là lý do căn bếp trông đầy đủ mà không lộn xộn.

Phòng khách cũng là phòng ngủ

Với căn hộ chỉ 32m², Keiko không cố chia nhỏ không gian thành quá nhiều phòng.

Khu vực sinh hoạt chính vừa là phòng khách, vừa là nơi nghỉ ngơi. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ sáng màu, kết hợp với ánh đèn ấm và đồ vải có màu sắc trung tính.

Không gian vì thế tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi thay vì bị đóng khung bởi diện tích.

Cách bố trí này cũng cho thấy một nguyên tắc khá rõ: căn nhà nhỏ không nhất thiết phải nhồi thật nhiều đồ đa năng hay thiết kế quá phức tạp. Đôi khi chỉ cần xác định rõ mình thực sự sử dụng không gian như thế nào là đủ.

Keiko ưu tiên cảm giác thoải mái hơn là cố biến căn hộ thành một phiên bản thu nhỏ của những ngôi nhà lớn.

Với cô, được trở về một căn phòng sạch sẽ, ánh sáng dịu và mọi thứ đều nằm đúng chỗ đã là một niềm vui rất thực tế.

Ít đồ nhưng không lạnh lẽo

Một căn nhà tối giản rất dễ rơi vào tình trạng trống trải nếu chỉ chăm chăm giảm đồ.

Căn hộ của Keiko lại khác.

Cô sử dụng khá nhiều chất liệu gỗ tự nhiên, cây xanh, hoa tươi và những món đồ nhỏ có tính trang trí. Chính các chi tiết này khiến không gian vẫn có cảm giác sống động.

Những món đồ không bị giấu hoàn toàn sau các cánh tủ, nhưng cũng không bày tràn lan. Mọi thứ được sắp xếp vừa đủ để căn nhà có dấu ấn cá nhân.

Đối với Keiko, hoa tươi không phải món đồ xa xỉ mà là một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Một bình hoa nhỏ trên bàn có thể không làm căn nhà sang trọng hơn, nhưng lại thay đổi cảm giác khi trở về nhà sau một ngày dài.

Đó cũng là một trong những điểm khiến căn hộ nhỏ này trở nên dễ chịu: nó không được trang trí để gây ấn tượng với người khác, mà để phục vụ người sống bên trong.

Phòng tắm nhỏ nhưng đủ mọi chức năng

Khu vực phòng tắm tiếp tục cho thấy cách tận dụng không gian thường thấy trong những căn hộ Nhật.

Trong một diện tích khá khiêm tốn, Keiko vẫn bố trí đủ máy giặt, tủ lưu trữ, khu vực vệ sinh cá nhân và các vật dụng hàng ngày.

Thay vì mua nhiều đồ để "phòng khi cần", cô chỉ giữ những thứ thực sự sử dụng thường xuyên.

Nhờ đó, không gian không lớn nhưng vẫn dễ vệ sinh, dễ sắp xếp và không gây cảm giác quá tải.

Đây có lẽ cũng là lợi thế lớn nhất của việc sống một mình: người ở có thể thiết kế căn nhà hoàn toàn theo thói quen cá nhân, không cần dung hòa quá nhiều nhu cầu khác nhau.

Ban công nhỏ trở thành khoảng nghỉ riêng

Một trong những góc dễ chịu nhất trong căn hộ là ban công.

Khi rảnh, Keiko có thể ngồi ở đây đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là quan sát thời tiết thay đổi.

Không có thiết kế đặc biệt, cũng không cần diện tích lớn, nhưng khoảng ban công nhỏ lại trở thành nơi cô tách mình khỏi nhịp sống bên ngoài.

Điều này cũng phần nào lý giải vì sao Keiko cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Với cô, tự do không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay những quyết định lớn. Đôi khi tự do chỉ là được ăn khi đói, nghỉ khi mệt, trang trí nhà theo ý thích và quyết định một ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào.

Sống một mình không có nghĩa là sống tạm

Điều đáng chú ý nhất trong căn hộ của Keiko không phải là chuyện cô chưa kết hôn ở tuổi 36.

Đó là việc cô không coi giai đoạn sống một mình là khoảng thời gian tạm bợ để chờ một cuộc sống khác bắt đầu.

Cô mua những món đồ mình thích, chăm chút từng góc nhà, cắm hoa, nấu ăn và tạo ra những thói quen khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

Nhiều người khi sống một mình thường có tâm lý: "Sau này có gia đình rồi sẽ đầu tư", "sau này chuyển nhà rồi sẽ mua đồ tốt", hay "ở một mình thì cần gì chăm chút".

Nhưng căn hộ của Keiko cho thấy một cách nghĩ khác: dù sống một mình hay sống cùng ai, quãng thời gian hiện tại vẫn là cuộc sống thật, không phải phòng chờ.

Hôn nhân có thể là lựa chọn hạnh phúc của người này, còn độc thân lại phù hợp với người khác. Không có công thức chung nào bảo đảm một cuộc sống tốt.

Điều đáng học hỏi từ người phụ nữ 36 tuổi này có lẽ không nằm ở việc nên hay không nên kết hôn, mà ở cách cô chủ động xây dựng một đời sống phù hợp với chính mình.

Một căn nhà chỉ 32m² vẫn có thể đủ đầy. Một người sống một mình vẫn có thể có những bữa ăn tử tế, những góc nhà đẹp, những buổi chiều bình yên và cảm giác mong muốn được trở về nhà.

Sau cùng, diện tích nhà lớn hay nhỏ, sống một mình hay cùng gia đình đều không quyết định hoàn toàn chất lượng cuộc sống. Quan trọng hơn là người ở bên trong có thực sự biết mình muốn sống thế nào hay không.