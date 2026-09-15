Mỹ nhân cao 1m61 chuyên trị quần jeans: Chẳng cần chân dài vẫn mặc đẹp, chị em nên lấy giấy bút "chép bài"

Không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng mỹ nhân này lại có cả loạt cách chinh phục quần jeans cực khéo, từ đi học, đi làm đến xuống phố đều đẹp và đáng để chị em lấy giấy bút "chép bài".

Quần jeans có lẽ là một trong số ít item có thể mặc từ thứ Hai đến thứ Sáu mà vẫn không khiến outfit trở nên nhàm chán, miễn là bạn biết cách "đổi mood" cho phần thân trên. Đây cũng chính là bài toán Seulgi - thành viên nhóm Red Velvet đặt ra trong một video trên kênh YouTube cá nhân khi thử xoay vòng một chiếc quần jeans cho cả tuần, hướng tới những outfit có thể ứng dụng khi đi học lẫn đi làm.

Thay vì chọn một thiết kế quá cầu kỳ, Seulgi ưu tiên chiếc jeans xanh có phom khá cơ bản, phần ống không quá thẳng mà hơi loe nhẹ về phía dưới. Theo chia sẻ của nữ idol, thiết kế này có phần cạp nằm trên hông một chút, không ôm quá chặt vào vòng ba và có độ dài vừa đủ để tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Đây cũng là tip đáng lưu tâm nếu muốn tìm một chiếc jeans có thể "cân" nhiều kiểu áo: màu sắc càng cơ bản, phom càng thoải mái và ít chi tiết đặc trưng thì khả năng tái sử dụng càng cao.

Và chỉ nhìn 5 outfit final của Seulgi cũng đủ thấy một chiếc quần jeans tưởng chừng rất quen mắt có thể biến hóa nhiều đến đâu. Chị em hãy cùng tham khảo 1 vài chiêu chinh phục quần jeans của cô nàng idol có chiều cao khiêm tốn 1m61 này nhé.

Thứ hai đầu tuần, Seulgi chọn combo dành cho những hôm muốn mặc thật thoải mái mà vẫn xinh. Đó là áo thun xám ôm nhẹ, layer cùng lớp áo trắng lộ ra ở phần gấu, kết hợp với chiếc jeans quen thuộc. Chi tiết layer trắng tưởng nhỏ nhưng lại rất "đắt" vì nó tạo một đường cắt giữa áo xám và denim, khiến set đồ có thêm chiều sâu thay vì chỉ đơn thuần là áo len + quần jeans.

Đây cũng là cách nâng cấp những món basic cực dễ học theo. Nếu tủ đồ toàn màu xám, trắng, đen hay navy, chị em không nhất thiết phải mua thêm những món quá nổi bật mà đôi khi chỉ cần thay đổi cách xếp lớp, độ dài áo hay để lộ một chút màu tương phản là outfit đã thú vị hơn hẳn.

Vào thứ ba, chiếc jeans được Seulgi ghép với cardigan đen cài kín layer bên ngoài áo thun đỏ nổi bật, tạo nên tổng thể tối giản, nữ tính nhưng vẫn có điểm nhấn. Item cardigan mềm mại giúp chiếc quần jeans bớt bụi bặm, trong khi gam đen lại giữ cho diện mạo đủ gọn gàng để diện đến trường hay công sở. Điểm đáng học ở đây là Seulgi không cố nhồi quá nhiều chi tiết vào một outfit vốn đã rất basic, túi đen, khuyên tai nhỏ và mái tóc búi thấp là vừa đủ. Một chút sắc đỏ thấp thoáng ở phần eo lại trở thành điểm nhấn thú vị, giúp bảng màu đen - denim không bị an toàn quá mức.

Cùng là sắc đỏ, Seulgi chứng minh mình có thể biến chính chiếc quần quen thuộc thành một outfit điệu đà, đậm chất mùa xuân. Nữ idol layer một chiếc váy lụa dáng dài có phần gấu ren bên ngoài jeans, sau đó khoác cardigan đỏ để tạo điểm nhấn màu sắc. Nhờ phần váy che gần hết thân quần, chiếc jeans lúc này gần như chỉ thấp thoáng phía dưới, khiến tổng thể trông mới mẻ đến mức khó nhận ra đây vẫn là item được cô mặc xuyên suốt.

Điểm hay còn nằm ở cách Seulgi xử lý cardigan. Thay vì cài kín toàn bộ cúc khiến các lớp trang phục bị chia tách rõ rệt, cô để cardigan mở nhẹ, giúp sắc đỏ, váy trắng và denim chuyển tiếp tự nhiên hơn. Đỏ - trắng - xanh denim cũng là bảng màu vừa tươi tắn vừa dễ mặc, khiến outfit nổi bật nhưng không quá "làm màu".

Vào thứ năm, nữ idol không cần layer cầu kỳ, chỉ một chiếc sơ mi kẻ sọc vàng nhạt đã đủ đưa quần jeans sang một mood hoàn toàn khác. Seulgi sơ vin áo gọn gàng để làm rõ phần cạp và đường hông của quần, đồng thời thêm thắt lưng đen nhằm chia lại tỷ lệ cơ thể. Điểm hay nằm ở việc sơ mi có phom vừa vặn và chất liệu trông khá nhẹ, nhờ vậy khi sơ vin không tạo cảm giác phần bụng bị dày hay lùng bùng. Kính gọng nhỏ, đồng hồ và túi đen tiếp tục đẩy outfit theo hướng retro, trí thức nhưng không quá nghiêm túc. Đây gần như là công thức có thể bê nguyên vào tủ đồ đi học, đi làm, đó là phối jeans - sơ mi - thắt lưng, sau đó dùng phụ kiện để quyết định mình muốn trông thanh lịch hay cá tính hơn.

Nơi mua tương tự: Áo sơ mi

Vẫn chiếc quần jeans ấy nhưng chỉ cần chuyển sang áo thun trắng và áo khoác da đen, diện mạo ngày thứ 6 của Seulgi đã khác hẳn. Nếu những cách phối trước thiên về vẻ trẻ trung, chỉn chu thì lần này nữ idol trông cá tính và phóng khoáng hơn, cũng rất gần với phong cách thường ngày của cô.

Cách kết hợp này còn gợi ra một mẹo khá dễ áp dụng: khi quần đã có ống dài và tương đối rộng, phần thân trên nên được giữ gọn gàng để vóc dáng trông cân đối hơn. Chiếc áo trắng ôm vừa phải kết hợp áo khoác bên ngoài, cộng thêm khoảng eo được để lộ vừa đủ giúp tỷ lệ cơ thể trông thanh thoát, cao ráo. Cả set đồ chỉ xoay quanh những gam màu cơ bản, nhưng sự đối lập giữa vẻ bụi bặm của quần jeans và áo khoác da đã đủ tạo điểm nhấn.

Điểm chung của cả 5 set đồ không nằm ở việc Seulgi sở hữu những item quá đặc biệt, mà chính là cách cô thay đổi tỷ lệ, chất liệu và tinh thần của phần thân trên. Một chiếc quần, nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang một vibe khác nhau. Seulgi cũng đưa ra một lưu ý khá thực tế nếu nàng muốn áp dụng cách "xoay vòng" này: đừng chọn chiếc jeans quá nổi bật, rách quá nhiều hay có thiết kế dễ nhận diện. Một chiếc jeans màu xanh cơ bản, phom tương đối rộng và đủ thoải mái để mặc trong thời gian dài sẽ có tính ứng dụng cao hơn.

Vậy nên, với những cô nàng thường xuyên đứng trước tủ đồ mỗi sáng rồi vẫn thốt lên "không có gì để mặc", có lẽ chẳng cần mua thêm quá nhiều. Một chiếc jeans thật đẹp và vài món basic đúng phom đã đủ tạo ra cả loạt outfit đi học, đi làm vừa dễ mặc, vừa xinh mà vẫn có gu rồi đó!

Nguồn ảnh: Youtube 하이슬기 Hi Seulgi