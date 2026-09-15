Đang thay giày, người đàn ông phát hiện điều lạ dưới nền nhà, gọi thợ kiểm tra rồi tái mặt

Tại Quảng Tây, Trung Quốc, một người đàn ông chỉ đơn thuần thay giày như thường lệ nhưng chi tiết xuất hiện ngay sau đó khiến cả gia đình không thể xem nhẹ.

Người đàn ông bất ngờ thấy đôi giày nóng lên

Người đàn ông họ Vương sống tại thôn Đồng Giáp, xã Nhã Dao, huyện Dung An. Theo Nanguo Jinbao, tối 14/5/2026, sau khi tắm xong và chuẩn bị thay giày, anh nhận thấy đôi giày đặt gần khu vực cầu thang tầng một bỗng ấm lên khác thường.

Ban đầu, anh Vương chưa nghĩ đây là dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, khi cúi xuống kiểm tra, anh phát hiện phần nền ngay bên dưới cũng nóng rõ rệt.

Điều khiến người đàn ông khó hiểu là vị trí này trước đó hoàn toàn bình thường. Gia đình cũng không lắp hệ thống sưởi dưới sàn hay đường ống nước nóng chạy qua khu vực trên.

Sáng hôm sau, khi nền nhà vẫn tiếp tục nóng, anh quyết định liên hệ cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp huyện Dung An để nhờ hỗ trợ.

Theo Xinkuaibao, sau khi nhận được thông tin, nhân viên lập tức hướng dẫn gia đình cắt nguồn điện, tránh tiếp xúc với khu vực bất thường và theo dõi xem nhiệt độ có tiếp tục tăng hay không. Một nhóm công tác sau đó được cử tới hiện trường.

Kiểm tra tại chỗ cho thấy vùng nóng tập trung quanh chân cầu thang tầng một, rộng khoảng 1m². Khi chạm vào, bề mặt nóng rát, nhiệt độ được ước tính ở mức 60-70°C.

Đây được cho là lần đầu cơ quan chức năng huyện Dung An gặp hiện tượng tương tự.

Nhân viên tiếp tục hỏi những hộ dân xung quanh nhưng không nhà nào gặp tình trạng nền nóng. Giếng nước gần đó cũng không có dấu hiệu khác thường. Sau khi đối chiếu thêm các yếu tố địa chất, khả năng hiện tượng xuất phát từ hoạt động tự nhiên dưới lòng đất bước đầu được loại trừ.

Tuy nhiên, một chi tiết mới lại khiến mọi người càng khó hiểu: dù gia đình đã cắt điện hơn 2 giờ, khu vực nền vẫn chưa nguội đi đáng kể.

Một con số bất thường hé lộ nguyên nhân

Trong lúc chưa tìm được lời giải, người đàn ông được nhắc kiểm tra lượng điện tiêu thụ gần đây.

Kết quả lập tức cho thấy điểm bất thường.

Theo Ningbo Evening News, từ ngày 1 đến 12/5, căn nhà chỉ tiêu thụ khoảng 2-3 kWh điện mỗi ngày. Tuy nhiên, riêng ngày 13/5, con số bất ngờ tăng vọt lên 15 kWh, tức cao gấp nhiều lần mức sử dụng thông thường.

Từ dấu hiệu này, nhóm kiểm tra bắt đầu nghi ngờ sự việc có liên quan đến hệ thống điện.

Kỹ thuật viên của đơn vị điện lực sau đó được gọi tới. Sau khi kiểm tra đường dây, họ xác định một đoạn dây điện phía sau công tơ đã xảy ra hiện tượng rò điện.

Đáng lo hơn, đoạn dây gặp sự cố tiếp xúc với dầm thép trong kết cấu nền. Điện rò truyền sang phần kim loại, tạo ra nhiệt lượng lớn và khiến một vùng nền rộng khoảng 1m² nóng lên bất thường.

Theo Jiangsu News, đây chính là nguyên nhân khiến khu vực này đạt mức 60-70°C dù nhìn bên ngoài không hề xuất hiện dấu hiệu cháy hay hư hỏng rõ rệt.

Sau khi nguồn điện được ngắt trong thời gian đủ lâu, nhiệt độ nền mới dần giảm xuống và trở lại bình thường. Người đàn ông cũng được yêu cầu thay thế phần đường dây gặp sự cố để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Cơ quan chức năng cảnh báo, khi phát hiện nền, tường hoặc một khu vực trong nhà nóng bất thường, đặc biệt kèm theo mùi khét, khói hoặc nhiệt độ tiếp tục tăng, người dân không nên tự đào nền hay chạm trực tiếp vào điểm nóng. Cách an toàn hơn là cắt nguồn điện và liên hệ thợ điện hoặc lực lượng chuyên môn để kiểm tra.

Trong trường hợp của anh Vương, dấu hiệu đầu tiên lại đến từ một chi tiết rất nhỏ: đôi giày bỗng trở nên ấm hơn bình thường. Nếu người đàn ông bỏ qua cảm giác này, sự cố điện ẩn phía dưới nền có thể tiếp tục kéo dài mà gia đình không hề hay biết.

Theo Nanguo Jinbao, Ningbo Evening News, Jiangsu News