5 kem chống nắng thấm nhanh, không nhờn dính rất hợp mùa thu

Nếu đang ưu tiên những sản phẩm vừa bảo vệ da vừa tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày, 5 cái tên dưới đây là những lựa chọn đáng tham khảo.

Mùa thu là thời điểm làn da dễ "dở chứng" với sự thay đổi của thời tiết. Nhiệt độ dịu hơn mùa hè nhưng ánh nắng vẫn đủ mạnh để gây tác động lên da, trong khi việc ngồi điều hòa nhiều lại khiến bề mặt da dễ mất nước. Đây cũng là lúc nhiều nàng muốn tìm một loại kem chống nắng có kết cấu nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác bí bách hay nhờn dính. Nếu đang ưu tiên những sản phẩm vừa bảo vệ da vừa tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày, 5 cái tên dưới đây là những lựa chọn đáng tham khảo.

1. VT PDRN Glow Sun Essence SPF50+ PA++++

VT PDRN Glow Sun Essence SPF50+ PA++++ mang đến cảm giác giống một sản phẩm dưỡng da hơn là kem chống nắng truyền thống. Kết cấu dạng essence mỏng nhẹ giúp sản phẩm dễ tán trên da, phù hợp với những cô nàng không thích lớp chống nắng quá dày hoặc để lại cảm giác nặng mặt. Công thức được kết hợp theo hướng vừa chống nắng vừa chăm sóc độ ẩm, giúp bề mặt da có vẻ căng mịn và tươi tắn hơn sau khi thoa. Với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày khi nàng đi làm, đi học hoặc hoạt động ngoài trời ở mức độ vừa phải. Đặc biệt, lớp finish có độ bóng nhẹ có thể tạo hiệu ứng da khỏe khoắn, phù hợp với phong cách makeup trong veo được nhiều cô nàng yêu thích vào mùa thu.

Nơi mua:VTcosmetics Official Store

2. Paula's Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF30

Nếu nàng yêu thích lớp nền ráo nhẹ và không muốn kem chống nắng khiến da bóng dầu, Paula's Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF30 là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm có kết cấu mỏng, dễ tán và mang lại lớp finish thiên lì tự nhiên, đồng thời có màu nhẹ giúp hỗ trợ làm đều vẻ ngoài của làn da. Đây là điểm cộng với những cô nàng công sở muốn tiết kiệm thời gian vào buổi sáng: chỉ cần thoa kem chống nắng sau các bước dưỡng da là đã có thể tạo hiệu ứng da gọn gàng hơn trước khi makeup. SPF30 phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong những ngày chủ yếu làm việc trong nhà, nhưng nếu phải tiếp xúc với nắng lâu hoặc hoạt động ngoài trời, nàng vẫn nên ưu tiên chỉ số chống nắng cao hơn và thoa lại đúng cách.

3. Anessa Moisture UV Gel SPF50+ PA++++

Khác với những sản phẩm có texture quá đặc, Anessa Moisture UV Gel SPF50+ PA++++ sở hữu dạng gel dễ tán, tạo cảm giác mềm mượt khi thoa. Đây là lựa chọn khá phù hợp với mùa thu khi nàng vẫn cần chống nắng đều đặn nhưng đồng thời không muốn làn da bị khô căng. Công thức thiên về khả năng duy trì độ ẩm giúp bề mặt da sau khi thoa có cảm giác mịn và dễ chịu. SPF50+ PA++++ cũng đáp ứng nhu cầu bảo vệ da phổ rộng trong sinh hoạt hằng ngày. Sản phẩm có thể sử dụng cho cả mặt và những vùng da khác tùy hướng dẫn của nhà sản xuất. Với những nàng thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, đừng quên thoa đủ lượng và bổ sung lại kem chống nắng sau khi đổ mồ hôi, lau mặt hoặc ở ngoài nắng trong thời gian dài.

Nơi mua: Anessa

4. Innisfree Vitamin C Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++

Nếu nàng vừa muốn chống nắng vừa thích hiệu ứng da sáng và tươi tắn hơn, Innisfree Vitamin C Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++ là cái tên đáng chú ý. Sản phẩm kết hợp khả năng chống nắng với hiệu ứng tone-up, giúp bề mặt da trông sáng hơn ngay sau khi thoa. Thành phần vitamin C cũng thường được sử dụng trong skincare nhờ đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài không đều màu. Kết cấu sản phẩm tương đối dễ tán, thích hợp để sử dụng như một lớp nền nhẹ trước makeup. Tuy nhiên, với kem chống nắng tone-up, nàng nên tán thật đều và lựa chọn lượng phù hợp với màu da để tránh tình trạng mặt và cổ bị lệch tông. Nếu thích phong cách trang điểm tự nhiên, chỉ cần thêm một chút má hồng, son môi là đã có diện mạo tươi tắn cho ngày thu.

Nơi mua: Innisfree

5. BEPLAIN Sunmuse Moisture Sunscreen SPF50+ PA+++

BEPLAIN Sunmuse Moisture Sunscreen SPF50+ PA+++ là lựa chọn hướng đến những nàng thích kem chống nắng có cảm giác dưỡng ẩm nhưng vẫn muốn texture dễ chịu trên da. Sản phẩm có kết cấu mỏng, dễ thoa và phù hợp để đưa vào routine chống nắng hằng ngày. Khả năng dưỡng ẩm là điểm đáng chú ý, đặc biệt với làn da hỗn hợp hoặc da thường có cảm giác khô ở hai bên má khi thời tiết chuyển mùa. Khi thoa đúng lượng, kem chống nắng giúp tạo một lớp màng bảo vệ da mà không cần layer quá nhiều sản phẩm bên dưới. Nàng có thể sử dụng vào buổi sáng sau các bước skincare cơ bản, chờ sản phẩm ổn định trên da rồi tiếp tục makeup nếu cần.

Nơi mua: BEPLAIN

Mùa thu không có nghĩa là nàng có thể lơ là chống nắng. UVA vẫn hiện diện quanh năm, kể cả trong những ngày trời dịu hoặc nhiều mây, vì vậy kem chống nắng vẫn nên là bước cuối cùng của routine buổi sáng. Nếu ưu tiên cảm giác nhẹ mặt, nàng có thể lựa chọn các sản phẩm dạng essence, gel hoặc lotion thay vì những công thức quá đặc. Quan trọng hơn, hãy thoa đủ lượng, phân bổ đều trên mặt và các vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng; khi ở ngoài trời lâu, cần thoa lại theo hướng dẫn của sản phẩm.

Từ VT PDRN Glow Sun Essence thiên về độ căng bóng, Paula's Choice cho lớp finish nhẹ và ráo, Anessa phù hợp với nhu cầu dưỡng ẩm, Innisfree tạo hiệu ứng tone-up đến BEPLAIN Sunmuse Moisture hướng đến cảm giác mềm mượt, mỗi sản phẩm đều có một thế mạnh riêng. Một loại kem chống nắng tốt không chỉ nằm ở chỉ số SPF/PA mà còn ở việc có texture khiến nàng muốn sử dụng đều đặn mỗi ngày. Vì vậy, hãy chọn sản phẩm dựa trên loại da, môi trường sinh hoạt và finish mình yêu thích để việc chống nắng trở thành một thói quen dễ duy trì trong suốt mùa thu.