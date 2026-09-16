Lời khuyên cho những gia đình có cổng chính nhìn ra đường lớn

Theo quan niệm phong thủy, nhà có cổng nhìn ra đường lớn sẽ có luồng khí quá mạnh có thể tạo cảm giác bất ổn.

Còn xét về thực tế, nhà sát đường đông xe cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Vì vậy, khi thiết kế hoặc cải tạo nhà có cổng hướng ra đường lớn, gia chủ có thể lưu ý một số nguyên tắc dưới đây.

Tạo khoảng đệm trước cổng

Theo quan niệm phong thủy, cổng là nơi đón khí vào nhà nên không nên để dòng khí từ đường lớn "xộc" thẳng vào không gian sinh hoạt.

Một khoảng sân nhỏ, hàng rào hoặc bồn cây phía trước có thể tạo thành lớp đệm giữa ngôi nhà và đường. Cách bố trí này vừa tạo cảm giác kín đáo, mềm mại hơn, vừa giúp giảm bụi, tiếng ồn và hạn chế việc phương tiện đi quá sát cửa nhà.

Đặc biệt, nếu nhà có trẻ nhỏ, khoảng sân trước cổng còn tạo thêm một vùng an toàn trước khi trẻ tiếp cận đường giao thông.

Đặc biệt chú ý nếu đường hướng thẳng vào cổng

Trong phong thủy dân gian, tình huống con đường hoặc dòng xe hướng thẳng vào cổng thường được gọi là thế "đường đâm thẳng vào nhà" và được xem là vị trí không thuận.

Tuy nhiên, xét về an toàn, đây cũng là vấn đề cần quan tâm thực sự. Nếu nhà nằm ở cuối đường, gần đoạn cua hoặc vị trí phương tiện có thể lao thẳng vào cổng, nguy cơ va chạm sẽ cao hơn.

Trong trường hợp này, gia đình nên ưu tiên các giải pháp như tạo khoảng lùi, bố trí hàng rào chắc chắn, trồng cây phù hợp hoặc sử dụng các thiết bị cảnh báo, chiếu sáng để tăng khả năng quan sát.

Đặc biệt chú ý nếu đường hướng thẳng vào cổng (Ảnh minh họa)

Cổng cần đủ sáng vào ban đêm

Theo quan niệm truyền thống, khu vực cổng sáng sủa, sạch sẽ tạo cảm giác thông thoáng và thuận lợi. Ở góc độ thực tế, ánh sáng còn có tác dụng quan trọng hơn: giúp gia chủ nhìn rõ người và phương tiện bên ngoài, đồng thời giúp người đi đường nhận biết cổng nhà.

Đèn nên được bố trí sao cho chiếu sáng khu vực cổng nhưng không gây chói mắt người điều khiển phương tiện.

Không để cây cối che khuất tầm nhìn

Trồng cây trước nhà vừa tạo bóng mát, giảm bụi vừa giúp không gian cổng mềm mại hơn. Tuy nhiên, không nên để cây phát triển quá rậm, che kín cổng hoặc khuất tầm nhìn ra đường.

Theo quan niệm phong thủy, cổng nhà cần giữ được sự sáng sủa, thông thoáng. Còn về an toàn, một tầm nhìn tốt giúp gia chủ quan sát được phương tiện đang đến trước khi mở cổng.

Với nhà nằm ngay mặt đường lớn, nên ưu tiên cây có tán vừa phải và thường xuyên cắt tỉa.

Hạn chế đặt gương lớn đối diện cổng

Trong phong thủy dân gian, nhiều người kiêng đặt gương lớn đối diện trực tiếp với cổng vì cho rằng gương có thể "phản" khí.

Dù đây là quan niệm truyền thống chưa có cơ sở khoa học, gia chủ vẫn có lý do thực tế để cân nhắc vị trí của gương. Một bề mặt phản chiếu lớn hướng ra đường có thể gây chói hoặc phản sáng, đặc biệt khi có ánh nắng hoặc đèn xe chiếu vào.

Nếu muốn sử dụng gương, nên cân nhắc hướng đặt để tránh gây ảnh hưởng đến người đi đường.

Cổng càng gần đường lớn càng cần ưu tiên an toàn

Một cánh cổng đẹp và hợp phong thủy không chỉ nằm ở hướng hay kiểu dáng mà còn phải phù hợp với vị trí thực tế của ngôi nhà.

Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi nên ưu tiên cổng có chốt chắc chắn, khó tự mở, đồng thời có thể thiết kế thêm lớp cổng hoặc khoảng sân đệm. Khi mở cổng, cần đảm bảo cánh cổng không bất ngờ văng ra phía lòng đường.

Đặc biệt, không nên để xe máy, xe đạp, chậu cây hoặc các vật dụng khác chắn lối ra vào, bởi chỉ một vài giây thiếu quan sát cũng có thể dẫn tới tai nạn.