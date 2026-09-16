Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang sử dụng bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh là thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình.

Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những ngày thời tiết se lạnh khi nhu cầu tắm nước ấm tăng cao. Chỉ cần bật bình, chờ nước nóng rồi mở vòi là đã có thể thoải mái sử dụng, rất tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là thiết bị vừa sử dụng điện vừa tiếp xúc với nước nên nếu duy trì một vài thói quen chưa đúng, gia đình có thể gặp phải những rủi ro không đáng có. Để bình hoạt động ổn định, bền bỉ và an toàn hơn, người dùng nên lưu ý một số vấn đề sau.

Không nên bật bình nóng lạnh 24/24

Bình nóng lạnh không cần thiết phải hoạt động suốt ngày, nhất là khi gia đình không có nhu cầu sử dụng. Thay vì bật liên tục, bạn nên chủ động bật bình trước khi tắm theo thời gian làm nóng được nhà sản xuất khuyến nghị, sau đó tắt khi đã đủ nước nóng. Cách sử dụng này giúp tránh để thiết bị phải làm nóng nước liên tục và hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết.

Tắt bình trước khi tắm nếu thiết bị không được thiết kế để vừa bật vừa sử dụng

Với những bình nóng lạnh không được thiết kế để sử dụng trong lúc đang cấp điện, người dùng nên tắt nguồn trước khi bước vào phòng tắm. Đây cũng là thói quen được nhiều gia đình duy trì để tăng thêm sự an tâm khi sử dụng thiết bị điện trong môi trường có nước. Tuy nhiên, với những mẫu bình được nhà sản xuất cho phép vừa bật vừa sử dụng, gia đình nên tuân thủ đúng hướng dẫn của thiết bị.

Kiểm tra chống giật, dây điện và aptomat định kỳ

Bình nóng lạnh là thiết bị sử dụng điện trong môi trường thường xuyên có nước nên hệ thống điện đi kèm cần được quan tâm đúng mức. Gia đình nên kiểm tra định kỳ dây điện, phích cắm, aptomat và thiết bị chống giật để kịp thời phát hiện dấu hiệu xuống cấp, lỏng, cháy xém hoặc hoạt động bất thường. Nếu aptomat hoặc thiết bị chống giật thường xuyên nhảy, không nên chủ quan mà cần kiểm tra nguyên nhân.

Không tự ý sửa bình khi có dấu hiệu rò điện, rò nước

Nếu bình xuất hiện tình trạng rò nước, chập chờn, có mùi khét, phát tiếng động bất thường hoặc nghi ngờ rò điện, người dùng không nên tự tháo bình để kiểm tra nếu không có chuyên môn. Tốt nhất hãy ngắt nguồn điện và liên hệ thợ kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành để kiểm tra. Việc tự sửa chữa khi chưa xác định rõ nguyên nhân có thể khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

Vệ sinh, bảo dưỡng bình định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, bên trong bình có thể tích tụ cặn bẩn, ảnh hưởng đến khả năng làm nóng cũng như độ bền của thiết bị. Vì vậy, bình nóng lạnh cũng cần được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, đồng thời kiểm tra các bộ phận như thanh magie, cặn trong bình, dây điện và những linh kiện liên quan. Bảo dưỡng đúng thời điểm không chỉ giúp bình hoạt động ổn định hơn mà còn giúp phát hiện sớm những dấu