3 con giáp âm thầm nhận lộc lớn trong tháng 10

Tháng 10 Dương lịch năm nay phần lớn rơi vào tháng 9 Âm lịch, tức tháng Mậu Tuất mang hành Thổ, giúp 3 con giáp âm thầm đón lộc lớn theo cách rất lặng lẽ.

Tháng 10/2026 có một đặc điểm khá thú vị, đó là gần một tuần đầu tháng vẫn còn nằm trong tháng 8 Âm lịch, nhưng từ ngày 10/10 trở đi sẽ chính thức bước sang tháng 9 Âm lịch, tức tháng Mậu Tuất, mang hành Thổ. Thổ trong ngũ hành vốn tượng trưng cho sự tích lũy, âm thầm mà bền vững, không ồn ào bộc phát như Hỏa hay biến động như Kim. Chính đặc tính này khiến những con giáp có mối liên kết với tháng Mậu Tuất nhận lộc theo một cách rất riêng, không rình rang mà cứ lặng lẽ đầy lên.

Tuổi Tuất

Là bản mệnh của tháng, tuổi Tuất trong tháng 10 này sở hữu một nguồn năng lượng tích lũy khá rõ rệt. Không phải kiểu lộc đến ồn ào từ một cơ hội lớn bất ngờ, mà là sự cộng dồn từ nhiều nguồn nhỏ, có thể là vài khoản thu nhập phụ, một dự án đã âm thầm theo đuổi từ lâu bắt đầu sinh lời, hoặc một khoản tiết kiệm được cộng thêm lãi đúng lúc cần thiết. Tuổi Tuất vốn có bản tính kín đáo, không thích khoe khoang, nên khoản lộc này thường chỉ người trong nhà mới biết đến. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là nên tiếp tục duy trì sự kiên trì đang có, đừng vội rút toàn bộ những gì đã tích lũy ra để chi tiêu, bởi Thổ càng dày càng giữ được lâu.

Tuổi Thân

Thổ sinh Kim nên tuổi Thân trong tháng 10 được tháng vận âm thầm nuôi dưỡng, đặc biệt rõ nét từ sau ngày 10/10 khi tháng Mậu Tuất chính thức bắt đầu. Đây là khoảng thời gian tuổi Thân dễ nhận được một khoản thu nhập không quá lớn nhưng đều đặn, có thể từ một công việc phụ đã làm âm thầm trong nhiều tháng qua, hoặc một khoản hoa hồng, thưởng thêm mà bản thân cũng không ngờ tới. Điểm đặc biệt của khoản lộc này là nó thường đến từ chính sự nhạy bén và chăm chỉ của tuổi Thân, không phải từ vận may ngẫu nhiên. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là nên tiếp tục kiên trì với những gì đang làm, đừng vội thay đổi hướng đi giữa chừng, bởi thành quả sẽ rõ ràng hơn nếu được nuôi dưỡng đủ lâu.

Tuổi Dậu

Cũng được hành Thổ của tháng sinh trợ, tuổi Dậu trong tháng 10 có một dòng tài lộc âm thầm nhưng khá bền vững. Nhiều khả năng đây là khoản lộc đến từ những nỗ lực đã bỏ ra từ vài tháng trước, giờ mới bắt đầu cho thấy kết quả cụ thể, chẳng hạn một khoản đầu tư nhỏ sinh lời, hoặc một mối quan hệ hợp tác lâu dài bắt đầu mang lại giá trị rõ rệt hơn. Tuổi Dậu vốn tỉ mỉ và ít khi khoe khoang thành quả của mình, nên khoản lộc trong tháng này thường chỉ âm thầm phản ánh qua số dư tài khoản tăng lên, chứ không đi kèm sự kiện gì nổi bật. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên tận dụng giai đoạn này để củng cố thêm những gì đã có, thay vì mở rộng đầu tư quá nhanh khi mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn tích lũy.

Nhìn chung, tháng 10 năm nay mang đến cho ba con giáp Tuất, Thân, Dậu một dòng tài lộc khá đặc biệt, không bùng nổ hay gây chú ý, mà cứ lặng lẽ tích tụ theo đúng bản chất của hành Thổ. Đây là kiểu lộc bền vững, ít rủi ro nhưng cần thời gian để nhìn thấy rõ giá trị, và điều quan trọng nhất với cả ba con giáp trong giai đoạn này là sự kiên trì, không vội vàng đốt cháy giai đoạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.