Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng tỏi trong nhà

Không chỉ phục vụ nhu cầu nấu nướng, tỏi còn được nhiều gia đình lựa chọn để trồng trong nhà vì những quan niệm phong thủy. Để cây phát triển tốt, người trồng cần lưu ý một số nguyên tắc về ánh sáng, đất, nước và vị trí đặt chậu.

Tỏi là loại gia vị quen thuộc trong mọi căn bếp, đồng thời cũng là loại cây khá dễ trồng tại nhà. Không cần nhiều diện tích hay dụng cụ cầu kỳ, chỉ với vài tép tỏi và một chậu nhỏ, các gia đình có thể tự trồng loại cây này ngay trong không gian sống. Có 2 lý do chính khiến nhiều người lựa chọn trồng tỏi tại nhà:

1. Trồng tỏi để có thêm nguyên liệu nấu ăn

Tỏi thuộc nhóm cây họ hành (Allium), phần củ gồm nhiều tép và được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm. Từ các món xào, kho, hấp đến nước chấm, tỏi xuất hiện trong nhiều công thức quen thuộc của các gia đình Việt. Vì vậy, trồng tỏi tại nhà là cách đơn giản để chủ động có thêm nguồn gia vị tươi cho căn bếp.

Không giống nhiều loại cây cần diện tích lớn, tỏi có thể được trồng trong chậu hoặc những khoảng đất nhỏ. Với các gia đình có ban công, sân thượng hay bậu cửa sổ đủ ánh sáng, việc tận dụng một khoảng không gian nhỏ để trồng tỏi tương đối thuận tiện. Nếu trồng để lấy lá non, người trồng có thể thu hoạch từng phần; trong khi nếu muốn thu hoạch củ, cây cần được duy trì trong thời gian dài hơn để phát triển hoàn chỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

2. Trồng tỏi theo quan niệm phong thủy

Bên cạnh mục đích lấy nguyên liệu nấu ăn, một số gia đình trồng tỏi trong nhà theo quan niệm phong thủy. Theo đó, tỏi được xem là loại cây có dương khí mạnh, mùi đặc trưng nên có khả năng xua đuổi những nguồn năng lượng không tốt, từ đó giúp không gian sống trở nên thoải mái, gia đình yên ổn hơn.

Ngoài ra, tỏi cũng được gắn với ý nghĩa no đủ và tích lũy trong phong thủy. Một củ tỏi gồm nhiều tép nhỏ nằm trong cùng một củ, vì thế hình ảnh này được liên tưởng đến sự góp nhặt, tích lũy từng phần để tạo thành của cải. Từ quan niệm đó, tỏi được một số người xem như biểu tượng của sự đủ đầy, tài lộc và khả năng giữ gìn thành quả. Nhiều người làm ăn, buôn bán cũng có thói quen đặt tỏi ở những khu vực gắn với tài lộc như gần bếp hoặc nơi cất giữ tiền bạc vì tin rằng tỏi giúp giữ của.

4 lưu ý quan trọng khi trồng tỏi trong nhà

1. Chọn nơi có đủ ánh sáng

Tỏi là cây ưa sáng. Nếu trồng trong nhà nhưng đặt chậu ở vị trí quá tối, cây có thể sinh trưởng yếu, lá mảnh và khó phát triển thành cây khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị tỏi được trồng ở nơi có nhiều nắng.

Với cây trồng trong chậu, việc lựa chọn vị trí đủ sáng cũng đặc biệt quan trọng. Do đó, ban công, bậu cửa sổ hoặc khu vực có nhiều ánh sáng tự nhiên thường phù hợp hơn góc phòng kín. Nếu không gian hoàn toàn thiếu sáng, việc chỉ tưới nước thường xuyên cũng không thể bù đắp cho nhu cầu ánh sáng của cây.

2. Nên chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt

Một chậu tỏi dù nhỏ vẫn cần môi trường đất phù hợp để bộ rễ phát triển. Đất quá chặt hoặc giữ nước lâu không phải lựa chọn lý tưởng. Với cây trồng trong chậu, có thể sử dụng giá thể trồng rau hoặc hỗn hợp đất có khả năng thoát nước tốt.

Đặc biệt, khi trồng tỏi trong chậu nên chọn chậu đủ sâu, khoảng 25 cm để tạo đủ không gian cho cây phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không nên trồng các tép tỏi quá sát nhau

Mỗi tép tỏi cần có không gian nhất định để phát triển. Nếu trồng quá dày, cây dễ cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng, đồng thời không gian chật cũng khiến độ thông thoáng giảm.

Nếu mục tiêu là thu hoạch củ, các tép tỏi nên được trồng cách nhau khoảng 15 cm và phần đầu tép nằm dưới mặt đất khoảng 2,5 cm.

4. Chăm quan sát cây

Khi lá bắt đầu chuyển vàng và rũ xuống, đây có thể là dấu hiệu cây đã tiến gần thời điểm thu hoạch củ. Ngược lại, nếu lá vàng sớm trong khi đất luôn ướt, người trồng nên kiểm tra lại lượng nước và khả năng thoát nước của chậu.

Đặc biệt, không nên tiếp tục tưới thật nhiều khi củ đã phát triển đầy đủ. Việc tưới ở giai đoạn củ đã lớn có thể làm tăng nguy cơ thối củ.

(Tổng hợp)