6 dấu hiệu cảnh báo rắn đang xuất hiện quanh nhà

Không phải lúc nào rắn xuất hiện quanh nhà cũng dễ dàng nhận biết. Nhiều loài thường ẩn mình trong bụi rậm, đống lá, nhà kho hoặc những khu vực ít người qua lại.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu bất thường có thể giúp gia chủ nhận biết sớm nguy cơ rắn đang trú ngụ hoặc thường xuyên lui tới.

1. Chuột, ếch nhái quanh nhà giảm bất thường

Rắn là động vật săn mồi, nhiều loài ăn chuột, ếch, nhái và các động vật nhỏ. Vì vậy, nếu khu vực quanh nhà vốn thường xuyên có chuột hoặc ếch nhái nhưng số lượng đột nhiên giảm, đây có thể là một dấu hiệu gián tiếp cho thấy có động vật săn mồi xuất hiện.

Tuy nhiên, riêng dấu hiệu này chưa đủ để khẳng định có rắn. Cần quan sát thêm những biểu hiện khác.

Rắn bò vào nhà (Ảnh minh họa)

2. Phân bất thường xuất hiện ở góc vườn, nhà kho

Phân rắn thường có phần màu trắng do chứa uric acid, có thể đi kèm phần phân màu sẫm. Chúng có thể xuất hiện tại những nơi rắn thường xuyên di chuyển hoặc nghỉ lại.

Nếu phát hiện phân nghi là của rắn cùng với các dấu hiệu khác, gia chủ nên hạn chế tiếp cận khu vực đó và kiểm tra từ khoảng cách an toàn.

3. Có tiếng sột soạt bất thường trong bụi cây hoặc đống lá

Những tiếng động sột soạt phát ra từ bụi cây, đống lá khô, đống gỗ hoặc khu vực ít người lui tới có thể xuất phát từ nhiều loại động vật, trong đó có thể có rắn.

Không nên dùng tay hoặc chân bới, đá vào những nơi này để kiểm tra. Nếu nghi có rắn, hãy đứng cách xa và quan sát từ vị trí an toàn.

4. Thường xuyên phát hiện rắn ở khu vực lân cận

Nếu hàng xóm, người làm vườn hoặc chính gia đình liên tục phát hiện rắn tại khu vực quanh nhà, đây là dấu hiệu đáng lưu ý.

Đặc biệt, những căn nhà gần đồng ruộng, bãi cỏ, ao hồ, mương nước hoặc khu vực có nhiều cây cối thường có điều kiện thuận lợi để rắn tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn.

Khi đó, thay vì chỉ xử lý từng lần rắn xuất hiện, gia chủ nên tìm nguyên nhân khiến khu vực quanh nhà trở thành nơi hấp dẫn đối với rắn.

5. Vật nuôi đột nhiên có biểu hiện cảnh giác ở một khu vực cố định

Chó, mèo có thể phát hiện chuyển động hoặc mùi của các động vật mà con người khó nhận biết. Nếu vật nuôi liên tục tập trung, sủa, cào hoặc nhìn chằm chằm vào một góc vườn, gầm nhà, đống lá hay nhà kho, đó có thể là dấu hiệu có động vật đang ẩn náu.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dấu hiệu gợi ý. Không nên để vật nuôi tự ý tiếp cận hoặc tấn công con vật nghi là rắn.

6. Nhìn thấy rắn xuất hiện trực tiếp quanh nhà

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Nếu đã nhìn thấy rắn trong sân, vườn, nhà kho, chuồng gia súc hoặc gần cửa nhà, không nên chủ quan cho rằng nó chỉ tình cờ đi ngang.

Rắn có thể quay lại nếu khu vực vẫn còn nguồn thức ăn và nơi trú ẩn phù hợp.

Khi phát hiện rắn, cách an toàn nhất là giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực, không tìm cách bắt hoặc dồn ép con vật. Nếu không xác định được loài rắn hoặc nghi ngờ rắn độc, nên tìm người có chuyên môn để xử lý.