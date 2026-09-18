Chuyên gia về động vật hoang dã mách 12 cách đuổi rắn khỏi nhà

Rắn có thể tìm đến nhà để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn, đặc biệt ở khu vực nhiều cây cối. Chuyên gia động vật hoang dã mách 12 cách giúp hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà.

Không một ai muốn thức dậy vào buổi sáng, bước ra khỏi nhà và bắt gặp một con rắn đang bò ngoài sân. Tuy nhiên, theo Đại học Bang Utah (Mỹ), sân vườn và khu vực quanh nhà – nơi thường được tưới nước và có nhiều cây cối – có thể trở thành điểm đến ưa thích của rắn. Với nhiều người, bắt gặp một con rắn ngay trong khuôn viên nhà có thể khiến họ hoảng sợ.

Làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều công ty lợi dụng nỗi sợ rắn của mọi người để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ không hiệu quả, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể làm gia tăng nguy hiểm cho con người và vật nuôi.

Theo Terry Messmer, chuyên gia về động vật hoang dã tại Đại học Bang Utah, cho biết hầu hết nỗi sợ rắn của mọi người bắt nguồn từ lo lắng rằng chúng có nọc độc.

“Phần lớn mọi người sẽ không muốn đến đủ gần để xác định, nhưng rắn độc có đồng tử giống mắt mèo. Đồng tử có hình thuôn dài, hai đầu nhọn, trông giống như một khe ở giữa mắt. Trong khi đó, rắn không độc thường có đồng tử tròn.” Terry cho biết.

Nếu không muốn bắt gặp một con rắn trong hoặc xung quanh nhà, hãy thực hiện những lời khuyên sau của chuyên gia:

Thường xuyên cắt cỏ và giữ cỏ tương đối ngắn. Rắn ít có khả năng cư trú và di chuyển trong những khu vực có cỏ ngắn vì điều này khiến chúng dễ bị các loài săn mồi như cú và diều hâu phát hiện hơn. Cỏ ngắn cũng giúp bạn dễ dàng nhìn thấy rắn hơn.

Tránh tưới quá nhiều nước cho bãi cỏ. Lượng nước tưới cảnh quan quá lớn có thể thu hút các loài như giun, sên và ếch, từ đó thu hút rắn đang tìm kiếm thức ăn.

Cắt tỉa cây và bụi cây, giữ chúng cách xa nhà và gara, đồng thời không để cành cây chạm đất. Tạo khoảng trống từ 61-91 cm bên dưới tán cây sẽ giúp hạn chế rắn đến gần, đồng thời giúp bạn dễ phát hiện chúng hơn nếu chúng bò vào.

Rắn ít có khả năng cư trú và di chuyển trong những khu vực có cỏ ngắn vì điều này khiến chúng dễ bị các loài săn mồi như cú và diều hâu phát hiện hơn. (Ảnh minh họa)

Nếu bạn cho chim hoang dã ăn, hãy đặt máng ăn cách xa nhà hoặc cân nhắc không cho chim ăn. Chim thường ăn khá bừa bộn và thường để hạt rơi vãi bên dưới máng. Terry cho biết: “Hạt thức ăn trên mặt đất thu hút các loài gặm nhấm, và những loài này có thể tiếp tục thu hút rắn đang tìm kiếm thức ăn. Hãy bảo quản hạt thức ăn cho chim trong một chiếc hộp kim loại có nắp đậy kín.”

Cho vật nuôi ăn trong nhà. Cho chúng ăn bên ngoài có thể thu hút côn trùng và các loài gặm nhấm, từ đó lại thu hút rắn. Terry tư vấn: “Nếu bắt buộc phải cho vật nuôi ăn bên ngoài, hãy đảm bảo dọn sạch thức ăn thừa ngay sau đó. Bảo quản thức ăn cho vật nuôi trong hộp kim loại có nắp đậy kín.”

Cất củi, gỗ thừa và các loại vật liệu vụn khác cách xa nhà. Những thứ này tạo ra nơi ẩn náu lý tưởng cho rắn.

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi thiết kế cảnh quan. Tránh sử dụng lớp phủ đất (mulch) và những tảng đá lớn trong sân vườn, vì chúng có thể thu hút rắn và các loài con mồi của rắn, đồng thời tạo ra môi trường thích hợp để chúng sinh sản và trú đông. Chuyên gia khuyên: “Thay vào đó, hãy sử dụng những loại đá nhỏ, khít nhau. Đồng thời, tránh thiết kế cảnh quan với vườn nước và hồ cá koi.”

Bịt kín các vết nứt và khe hở trên vỉa hè cũng như phần móng nhà, đồng thời kiểm tra thiết bị điện thường xuyên. Đây có thể là cách hữu ích để xác định những vị trí khiến hơi lạnh từ điều hòa hoặc hơi nóng thoát ra khỏi nhà. Những vết nứt và khe hở này cũng có thể được rắn và các sinh vật nhỏ khác sử dụng làm lối vào nhà.

Khi mọi biện pháp khác đều không hiệu quả, hãy cân nhắc dựng hàng rào. Sử dụng lưới cứng có kích thước mắt lưới khoảng 0,6 cm hoặc nhỏ hơn, hoặc tấm chắn, và chôn chúng xuống đất vài cm. Phần trên của hàng rào nên được uốn cong để ngăn rắn leo lên và bò qua.

Không sử dụng thuốc xua rắn hoặc lưu huỳnh vì chúng không hiệu quả. Không sử dụng băng phiến vì hoạt chất của chúng là naphthalene hoặc paradichlorobenzene – những hóa chất độc hại đối với côn trùng và động vật có vú nhưng không có tác dụng đối với rắn. Terry giải thích: “Sử dụng băng phiến bên ngoài nhà cũng vi phạm hướng dẫn trên nhãn sản phẩm và khiến gia đình, vật nuôi của bạn gặp nguy hiểm.” Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng bẫy dính ở bên ngoài. Những chiếc bẫy đặt ngoài trời có thể bắt nhầm nhiều loài động vật không phải mục tiêu và khiến chúng phải chịu cái chết đau đớn, kéo dài.

Nếu gặp vấn đề với rắn trong chuồng gà, tránh sử dụng trứng giả bằng gốm hoặc bóng golf. Những con rắn ăn phải những quả trứng nhân tạo này sẽ chết chậm và đau đớn trong nhiều tuần, trong khi những con rắn mới sẽ tiếp tục xuất hiện để thay thế chúng. Thay vào đó, hãy tập trung cải thiện chuồng gà để ngăn rắn xâm nhập và áp dụng những biện pháp ngăn rắn được khuyến nghị ở trên. Terry khuyến cáo: “Nếu sử dụng trứng bằng gốm hoặc các loại trứng nhân tạo khác để khuyến khích gà mái ấp trứng đẻ, hãy cố định chúng bằng keo để ngăn rắn ăn phải.”

Không lấy xẻng hoặc các loại vũ khí khác ra để đối phó với rắn. Nếu cần khiến một con rắn rời đi, hãy dùng vòi nước xịt vào nó; điều này sẽ khuyến khích con rắn tìm một nơi khác để cư trú.