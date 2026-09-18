Mở tủ lạnh là ngửi thấy mùi hôi? Thử ngay những mẹo này

Mở tủ lạnh đã thấy mùi hôi khó chịu? Đừng vội mua sản phẩm khử mùi, bởi vài nguyên liệu quen thuộc trong bếp có thể giúp xử lý mùi nhanh chóng và giữ tủ sạch thoáng lâu hơn.

Tủ lạnh xuất hiện mùi hôi không chỉ gây khó chịu mỗi khi mở cửa mà còn có thể là dấu hiệu thực phẩm hỏng hoặc khoang tủ lâu ngày chưa được vệ sinh. Thay vì dùng các sản phẩm khử mùi đắt tiền, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong bếp để cải thiện tình trạng này.



Ảnh minh họa.

Vì sao tủ lạnh có mùi hôi?

Mùi khó chịu trong tủ lạnh thường bắt nguồn từ thực phẩm để quá lâu, thức ăn có mùi mạnh không được đậy kín hoặc những vết nước, vụn thức ăn bám lại trong các khe và ngăn tủ.

Một số nguyên nhân thường gặp gồm:

Thực phẩm bị hỏng: Thịt, cá, rau củ hoặc thức ăn thừa khi để lâu có thể phân hủy và tạo ra mùi khó chịu.

Thức ăn không được đậy kín: Các món có mùi đặc trưng như mắm, phô mai, hành tỏi hay trái cây chín có thể làm mùi lan khắp tủ.

Tủ lạnh không được vệ sinh thường xuyên: Nước sốt, thức ăn rơi vãi và bụi bẩn tích tụ lâu ngày dễ trở thành nguồn gây mùi.

Hệ thống thoát nước gặp vấn đề: Nước ngưng tụ bị ứ đọng do đường thoát nước tắc nghẽn cũng có thể tạo mùi ẩm mốc.

Muốn khử mùi hiệu quả, việc đầu tiên là tìm và loại bỏ nguồn gây mùi, sau đó mới sử dụng các nguyên liệu hỗ trợ khử mùi.

Vỏ cam, chanh, bưởi

Vỏ các loại trái cây họ cam quýt chứa tinh dầu có mùi thơm dễ chịu, giúp không gian tủ lạnh bớt mùi khó chịu. Rửa sạch vỏ, để ráo rồi đặt vào một đĩa nhỏ trong tủ. Nên thay vỏ mới sau vài ngày và bỏ ngay nếu vỏ có dấu hiệu mốc.

Bã cà phê

Bã cà phê khô có thể giúp hấp phụ một phần mùi trong không gian kín, đồng thời tạo hương thơm nhẹ. Sau khi sử dụng, phơi khô bã cà phê rồi cho vào bát nhỏ hoặc túi vải và đặt trong tủ lạnh. Thay mới khi bã bị ẩm hoặc xuất hiện mùi lạ.

Giấm trắng

Giấm trắng có tính axit và thường được sử dụng trong vệ sinh gia dụng. Pha giấm với nước theo tỷ lệ phù hợp, dùng khăn sạch lau các bề mặt bên trong tủ, sau đó lau lại bằng khăn ẩm và để tủ khô thoáng. Không nên trộn giấm với các chất tẩy rửa khác.

Cách giữ tủ lạnh luôn sạch, hạn chế mùi hôi

Để không phải khử mùi thường xuyên, hãy hình thành một vài thói quen đơn giản:

- Đựng thức ăn chín và thực phẩm có mùi mạnh trong hộp kín.

- Bảo quản thịt, cá sống riêng và tránh để nước từ thực phẩm sống nhỏ xuống các ngăn bên dưới.

- Kiểm tra tủ lạnh ít nhất mỗi tuần để phát hiện thực phẩm hỏng hoặc quá hạn.

- Không nhồi quá nhiều đồ khiến không khí lạnh khó lưu thông.

- Lau ngay những vết nước, thức ăn hoặc nước sốt bị đổ trong tủ.

- Duy trì nhiệt độ ngăn mát khoảng 2-4°C để giúp thực phẩm được bảo quản phù hợp.

Ngoài ra, tủ lạnh vẫn cần được vệ sinh định kỳ, lau sạch khay kệ và bảo quản thực phẩm đúng cách. Khi kết hợp những thói quen này với mẹo dùng lát chanh, tủ lạnh sẽ luôn sạch mùi và dễ chịu hơn.



