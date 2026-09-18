Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc mọi người cùng ăn uống mà còn là khoảng thời gian cả nhà nghỉ ngơi, trò chuyện sau một ngày làm việc và học tập.

Dưới đây là 6 lời khuyên cho những gia đình ăn cơm trên bàn ghế;

Chọn bàn ghế phù hợp với người sử dụng

Một trong những yếu tố dễ bị bỏ qua là chiều cao của bàn và ghế.

Bàn quá cao trong khi ghế quá thấp khiến người ăn phải nhô vai, nâng tay hoặc cúi người về phía trước để dùng bữa. Ngược lại, ghế quá cao khiến chân không được nâng đỡ, cơ thể dễ phải thay đổi tư thế để giữ thăng bằng.

Với gia đình có trẻ nhỏ, không nên để trẻ thường xuyên ngồi trên ghế quá cao so với chiều cao cơ thể. Nếu chân trẻ không chạm được sàn, có thể sử dụng ghế hoặc bệ kê chân chắc chắn để trẻ có tư thế ngồi ổn định.

Chọn bàn ghế ăn cơm phù hợp với người sử dụng (Ảnh minh họa)

Giữ tư thế ngồi tương đối thẳng

Khi ăn, nên ngồi vững trên ghế, giữ lưng tương đối thẳng, đầu và cổ ở tư thế tự nhiên. Không nên cúi sát mặt xuống bàn hoặc liên tục vặn người sang một bên để lấy thức ăn.

Một tư thế ngồi phù hợp giúp cơ thể thoải mái hơn trong suốt bữa ăn. Với trẻ em, cha mẹ cũng nên hình thành thói quen ngồi ăn đúng tư thế ngay từ nhỏ thay vì để trẻ nằm, ngồi xổm hoặc vừa đi lại vừa ăn.

Không biến bàn ăn thành nơi làm việc

Nhiều gia đình có thói quen vừa ăn vừa sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem tivi. Sau bữa ăn, mọi người tiếp tục ngồi tại bàn trong thời gian dài để làm việc, học tập hoặc giải trí. Điều này khiến thời gian ngồi kéo dài mà đôi khi bản thân không nhận ra.

Bàn ăn nên được sử dụng chủ yếu cho việc ăn uống và giao tiếp giữa các thành viên. Sau bữa ăn, mọi người có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng thay vì tiếp tục ngồi bất động quá lâu.

Trẻ nhỏ cần được ngồi yên khi ăn

Với trẻ em, an toàn trong bữa ăn quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm. Cha mẹ nên tập cho trẻ ngồi ổn định tại bàn trong khi ăn, tránh vừa ăn vừa chạy, chơi hoặc cầm thức ăn đi quanh nhà. Trẻ vừa ăn vừa vận động có thể làm tăng nguy cơ bị sặc hoặc hóc.

Đặc biệt, người lớn không nên để trẻ nhỏ tự ăn trong khi không có người quan sát. Những thực phẩm có nguy cơ gây hóc cần được chuẩn bị phù hợp với lứa tuổi.

Vệ sinh cả mặt bàn và ghế

Bàn ăn là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nên cần được vệ sinh thường xuyên. Không chỉ mặt bàn, tay ghế, mặt ghế và những vị trí trẻ thường xuyên chạm vào cũng cần được lau sạch.

Thức ăn hoặc nước uống bị đổ nên được xử lý ngay. Bề mặt ẩm bẩn không chỉ gây mất vệ sinh mà còn có thể trở thành nơi lưu lại cặn thức ăn và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Các dụng cụ lau bàn cũng cần được giặt và phơi khô thường xuyên, tránh sử dụng một chiếc khăn ẩm bẩn trong thời gian dài.

Đặt bàn ăn ở vị trí an toàn

Vị trí đặt bàn cũng đáng được gia đình lưu ý. Không nên kê bàn quá sát khu vực nấu nướng, nơi có nồi nóng, dầu mỡ hoặc các vật dụng sắc nhọn. Với gia đình có trẻ nhỏ, càng cần hạn chế để trẻ có thể dễ dàng với tay tới bếp, nước nóng hoặc những vật dụng nguy hiểm.

Bàn ghế cũng cần có độ chắc chắn, không cập kênh. Những chiếc ghế lung lay hoặc có cạnh sắc có thể trở thành nguy cơ gây ngã, va đập, đặc biệt với trẻ em và người lớn tuổi.

Bàn ghế chỉ là một phần của môi trường ăn uống. Điều quan trọng hơn vẫn là chất lượng bữa ăn, vệ sinh thực phẩm, cách chế biến và thói quen ăn uống phù hợp của từng thành viên trong gia đình.