Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình dùng cửa cuốn

Cửa cuốn tiện ở chỗ chỉ cần một nút bấm là có thể đóng mở cả lối ra vào.

Một ngày, cửa cuốn của gia đình có thể được đóng mở không biết bao nhiêu lần. Người đi làm về bấm cửa, con trẻ chạy ra đón, xe vừa vào nhà là cửa lại hạ xuống. Mọi việc diễn ra quá quen thuộc nên chúng ta thường chỉ chú ý xem cửa đã mở đủ để đi qua hay chưa, còn những gì xảy ra xung quanh lại ít được để tâm. Thực ra, chẳng cần phải biết nhiều về kỹ thuật mới có thể sử dụng cửa cuốn cẩn thận hơn. Với một thiết bị nằm ngay lối ra vào và được cả gia đình sử dụng hàng ngày, đôi khi chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ dưới đây.

1. Cửa đang chạy thì đừng tranh thủ bước qua

Thấy cửa đang từ từ hạ xuống nhưng bên dưới vẫn còn một khoảng khá rộng, nhiều người có phản xạ cúi đầu đi qua cho nhanh. Người lớn làm vậy thường xuyên, trẻ nhỏ nhìn thấy cũng rất dễ bắt chước. Đây là thói quen nên bỏ. Khi cửa đã bắt đầu đóng, tốt nhất mọi người cứ chờ cửa xuống hẳn; nếu cần ra ngoài thì mở lại rồi mới đi. Đặc biệt, gia đình có trẻ nhỏ nên nhắc trẻ không chạy, bò, thò tay chân hay chơi đùa ở khu vực cửa đang chuyển động. Vật nuôi cũng cần được để ý bởi chúng có thể bất ngờ chạy qua đúng lúc cửa đang hạ. Điều khiển cửa cuốn cũng không nên trở thành món đồ để trẻ cầm nghịch. Chỉ một lần bấm vô tình trong lúc có người đang đứng ở cửa cũng có thể tạo ra tình huống không đáng có.

2. Bấm đóng cửa rồi, hãy đợi thêm một chút trước khi rời đi

Có lẽ không ít người từng làm việc này: dắt xe ra ngoài, bấm nút đóng cửa rồi lập tức phóng xe đi vì nghĩ rằng cửa sẽ tự xuống hết. Nhưng nếu đã mất vài chục giây chờ cửa đóng, bạn nên đợi cho tới khi cửa xuống hoàn toàn rồi mới rời khỏi nhà. Việc này không chỉ giúp chắc chắn cửa thực sự đã đóng mà còn cho bạn cơ hội quan sát khu vực trước cửa trong suốt quá trình đó. Nhất là vào buổi tối hoặc khi trong nhà chỉ còn người già, trẻ nhỏ, việc nhìn cửa đóng hẳn rồi mới đi sẽ yên tâm hơn nhiều. Nếu có người lạ tiến lại gần, có vật cản xuất hiện hoặc đơn giản cửa không đóng xuống như bình thường, bạn vẫn đang ở đó để nhận ra thay vì chỉ phát hiện khi đã đi xa. Tương tự, khi trở về nhà, mọi người cũng nên quan sát xung quanh trước khi mở cửa và đưa xe vào. Cửa cuốn thường nằm ngay ranh giới giữa trong nhà và ngoài đường, vì vậy vài giây để ý xung quanh chưa bao giờ là thừa.

3. Nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, đừng chỉ dặn một lần rồi thôi

Người sử dụng cửa cuốn nhiều nhất chưa chắc là người duy nhất cần biết cách dùng nó an toàn. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, người lớn nên thống nhất một nguyên tắc dễ nhớ: không chơi gần cửa, không tự ý bấm điều khiển và không chạy qua khi cửa đang đóng hoặc mở. Điều khiển nên để ở vị trí trẻ không dễ lấy được thay vì tiện tay đặt trên bàn, ghế hay những chỗ thấp. Với người lớn tuổi, gia đình cũng nên hướng dẫn thật đơn giản cách đóng mở cửa và thống nhất vị trí để điều khiển. Đừng để mỗi người cất một nơi hoặc đến lúc cần lại phải loay hoay tìm. Ngoài ra, trước khi bấm đóng cửa, người sử dụng nên nhìn một lượt xem trẻ nhỏ, người già hoặc vật nuôi đã đi khỏi khu vực cửa hay chưa. Đây chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng nếu làm thành thói quen, cả nhà sẽ tự nhiên cẩn thận hơn mỗi lần sử dụng.

4. Đừng đợi cửa không mở được mới nhớ đến chuyện kiểm tra, bảo dưỡng

Cửa cuốn là thứ nhiều gia đình sử dụng hàng ngày nhưng lại rất dễ rơi vào tình trạng “còn chạy là còn dùng”. Lắp xong vài năm, nếu cửa vẫn lên xuống được thì gần như chẳng ai nghĩ đến việc kiểm tra lại. Thực tế, mọi người không cần tự tháo cửa hay kiểm tra những bộ phận bên trong. Việc đơn giản hơn là giữ lại thông tin của đơn vị lắp đặt, thời hạn bảo hành và thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu cửa đã sử dụng lâu hoặc bắt đầu xuất hiện những biểu hiện khác thường như tiếng động lạ, đóng mở không còn trơn tru, điều khiển chập chờn..., gia đình nên liên hệ thợ chuyên môn thay vì tự tháo sửa. Đặc biệt, cửa cuốn sử dụng điện nên những vấn đề liên quan đến nguồn điện, dây dẫn hay bộ phận điều khiển không phải chỗ để thử sửa nếu bạn không có chuyên môn. Một lần kiểm tra đúng lúc vẫn hợp lý hơn việc cố sử dụng cho đến khi cửa gặp sự cố hoàn toàn.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo