Lời khuyên cho những gia đình vẫn để hoa quả trên bàn thờ 24/7

Ở một số gia đình, đĩa hoa quả gần như luôn có mặt trên bàn thờ.

Ở nhiều gia đình Việt, hoa quả thường được bày lên bàn thờ vào ngày Rằm, mùng 1, lễ Tết hoặc những dịp cúng giỗ. Sau khi thắp hương, gia đình hạ lễ để cùng thụ lộc, vì vậy đĩa quả cũng không nằm trên bàn thờ quá lâu. Đây là cách làm rất quen thuộc. Tuy nhiên, cũng có những gia đình duy trì một thói quen khác: trên bàn thờ lúc nào cũng có hoa quả, tương tự như việc ngày nào cũng thay nước và thắp hương. Khi quả cũ được hạ xuống, quả mới lại được đặt lên, nhờ vậy đĩa quả gần như hiện diện quanh năm. Những loại có thể để tương đối lâu như bưởi, cam, táo... thường được ưu tiên vì không phải thay liên tục.

Không có quy định chung nào cho rằng gia đình bắt buộc chỉ được bày hoa quả vào một số ngày nhất định, vì vậy việc duy trì đĩa quả trên bàn thờ quanh năm tự nó không phải vấn đề. Nhưng khác với đồ thờ cố định, hoa quả vẫn là thực phẩm tươi và sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu nhà bạn có thói quen này, điều quan trọng là đừng đặt lên rồi quên mất.

1. Không cần ngày nào cũng thay, nhưng nên kiểm tra thường xuyên

Để hoa quả 24/7 không có nghĩa ngày nào gia đình cũng phải mua một đĩa mới. Từng loại quả có tốc độ chín và khả năng bảo quản rất khác nhau. Chẳng hạn, một quả bưởi còn nguyên vẹn thường có thể giữ được lâu hơn đáng kể so với chuối chín, nho hay những loại quả mềm. Vì thế, thay vì đặt ra một mốc cứng rằng cứ 3 ngày, 5 ngày hay 1 tuần phải thay, mọi người nên dựa vào tình trạng thực tế của quả. Khi kiểm tra, đừng chỉ nhìn phần phía trên. Hãy nhấc từng quả lên để xem mặt dưới và vị trí tiếp xúc với đĩa. Nếu quả bắt đầu mềm bất thường, dập, nứt, rỉ nước, xuất hiện nấm mốc hoặc có mùi lạ thì nên hạ xuống. Quả nào xuống chất lượng trước có thể thay trước, không nhất thiết phải bỏ cả đĩa chỉ để bày lại cho đồng bộ.

2. Mỗi lần thay quả, hãy vệ sinh luôn cả chiếc đĩa và mặt bàn phía dưới

Đây lại là việc dễ bị bỏ qua ở những nhà luôn có hoa quả trên bàn thờ. Vì đĩa này vừa được hạ xuống thì đĩa khác lại được đặt lên, vị trí bên dưới có thể rất lâu mới được lau kỹ. Trong khi đó, bụi, tro hương có thể bám vào đĩa và bề mặt xung quanh. Nếu một quả chín quá mức hoặc bị dập, nước từ quả cũng có thể rỉ xuống mà người trong nhà chưa phát hiện ngay. Bởi vậy, khi thay hoa quả, mọi người nên tranh thủ hạ cả đĩa xuống, bỏ những quả không còn phù hợp, rửa và làm khô đĩa trước khi sử dụng lại. Mặt bàn phía dưới cũng nên được lau sạch. Nếu phát hiện kiến hoặc côn trùng xuất hiện quanh đĩa quả, hãy xử lý nguyên nhân và vệ sinh khu vực thay vì tiếp tục đặt quả mới chồng lên vị trí cũ.

3. Nếu cả nhà đi xa vài ngày, nên cân nhắc hạ hoa quả xuống trước khi đi

Đây là trường hợp những gia đình bày hoa quả quanh năm càng nên chú ý. Bình thường, đĩa quả được kiểm tra mỗi ngày nên một quả bắt đầu chín nhanh, dập hay xuất hiện dấu hiệu hỏng có thể được phát hiện sớm. Nhưng khi cả nhà đi du lịch, về quê hoặc vắng nhà vài ngày, sẽ không còn ai kiểm tra tình trạng của chúng. Vì vậy, nếu sắp vắng nhà nhiều ngày, gia đình có thể chủ động hạ hoa quả xuống thay vì cố giữ nguyên đĩa quả trên bàn thờ trong suốt thời gian đi xa. Những quả còn tốt có thể được sử dụng trước khi đi hoặc bảo quản theo cách phù hợp với từng loại. Việc này đơn giản là một cách quản lý thực phẩm và giữ vệ sinh nhà cửa, không phải vấn đề kiêng kỵ. Đặc biệt vào thời tiết nóng ẩm, quả chín để lâu còn có thể thu hút ruồi, kiến và các loại côn trùng khác.

4. Hoa quả hạ từ bàn thờ xuống vẫn cần được kiểm tra trước khi ăn

Một lý do nhiều gia đình lựa chọn những quả lâu hỏng là sau khi hạ xuống vẫn có thể thụ lộc. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng vỏ ngoài trông đẹp đồng nghĩa bên trong chắc chắn vẫn tốt. Nếu quả còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng và được bảo quản trong điều kiện phù hợp, gia đình có thể sử dụng như bình thường. Trước khi ăn hoặc bổ, nên rửa sạch bên ngoài, nhất là những quả đã nằm nhiều ngày ở nơi có bụi và khói hương. Ngược lại, nếu quả đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng thì không nên cố giữ lại chỉ vì tiếc. Với những loại quả mềm bị mốc, việc chỉ cắt bỏ phần mốc rồi ăn phần còn lại cũng không phải lựa chọn an toàn.

Nhìn chung, việc luôn có một đĩa hoa quả trên bàn thờ là thói quen riêng của từng gia đình và không cần phải bỏ chỉ vì người khác không làm như vậy. Với những nhà duy trì việc này quanh năm, điều đáng quan tâm chỉ là quản lý đĩa quả giống một loại thực phẩm tươi: chọn loại phù hợp, kiểm tra thường xuyên, vệ sinh đĩa và khu vực đặt quả, đồng thời chủ động hạ xuống nếu cả nhà chuẩn bị vắng nhà nhiều ngày. Như vậy, nếp sinh hoạt quen thuộc vẫn được giữ nguyên mà bàn thờ cũng luôn sạch sẽ, gọn gàng.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo