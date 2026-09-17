7 cách đơn giản để đuổi gián ra khỏi nhà

Muốn đuổi gián ra khỏi nhà, không nhất thiết phải phụ thuộc ngay vào hóa chất. Có 7 cách đơn giản giúp hạn chế chúng từ chính những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Chỉ cần nhìn thấy một con gián chạy ngang sàn bếp vào ban đêm cũng đủ khiến nhiều người khó chịu. Times of India lưu ý, gián có thể để lại dấu mùi khiến những con khác tìm đến cùng khu vực. Vì vậy nếu không xử lý sớm, một vài con xuất hiện ban đầu có thể nhanh chóng trở thành vấn đề lớn hơn.

Điểm đáng chú ý là phần lớn tình trạng gián trong nhà đều xoay quanh ba yếu tố quen thuộc: thức ăn dễ tiếp cận, nơi ẩm ướt và các khe hở để chui vào. Dưới đây là 7 cách đơn giản giúp ngôi nhà bớt hấp dẫn với chúng.

1. Bịt kín những khe hở quanh nhà

Muốn đuổi gián ra khỏi nhà, không nhất thiết phải phụ thuộc ngay vào hóa chất (Ảnh: Getty)

Gián có thể chui qua những khoảng trống rất nhỏ mà nhiều người ít để ý. Nên kiểm tra các khe chân tường, khoảng hở quanh đường ống, khung cửa sổ, cửa ra vào và khu vực phía sau ổ cắm điện. Những vị trí này có thể được xử lý bằng keo trám hoặc vật liệu bịt kín phù hợp.

Lắp thêm thanh chắn khe dưới cửa cũng giúp hạn chế một trong những đường gián thường xâm nhập từ bên ngoài. Với căn hộ chung cư, khu vực tường chung giữa các căn cũng đáng được chú ý vì gián có thể di chuyển từ nhà này sang nhà khác.

2. Sửa chỗ rò nước và làm khô khu vực đang bị ẩm

Nước cũng hấp dẫn gián không kém thức ăn. Những vòi nước rò rỉ, đường ống ẩm hoặc khu vực quanh bồn rửa thường xuyên đọng nước có thể khiến các biện pháp khác kém hiệu quả hơn.

Times of India khuyến nghị sửa các chỗ rò càng sớm càng tốt, đồng thời lau khô bồn rửa, bồn tắm và khu vực tắm vào buổi tối. Với phòng tắm hoặc khu giặt vốn có độ ẩm cao, quạt thông gió hoặc máy hút ẩm có thể giúp giảm độ ẩm trong không khí.

3. Đựng thực phẩm trong hộp kín

Đựng thực phẩm trong hộp kín (Ảnh: Serious Eats)

Thùng carton và bao bì nhựa mỏng không phải lúc nào cũng đủ để ngăn gián tiếp cận thức ăn. Có thể chuyển các loại thực phẩm khô trong tủ bếp sang hộp thủy tinh, kim loại hoặc hộp nhựa dày có nắp kín. Cách này vừa hạn chế mùi thức ăn phát tán, vừa khiến gián khó tiếp cận nguồn thức ăn hơn.

Thức ăn cho thú cưng cũng cần được bảo quản tương tự, đặc biệt không nên để ngoài quá lâu sau khi chó mèo đã ăn xong.

4. Đổ rác thường xuyên

Thùng rác đầy hoặc không có nắp kín là một trong những nơi dễ thu hút gián. Nên dùng thùng rác có nắp đậy chắc, đổ rác thường xuyên thay vì để chất đầy mới mang đi. Bản thân thùng rác cũng cần được rửa định kỳ bằng xà phòng và nước để loại bỏ những cặn thức ăn bám lại.

Ngay cả khi rác đã được lấy đi, các vết bẩn và mùi còn sót lại vẫn có thể khiến gián quay trở lại.

5. Dọn bớt đồ đạc và thùng carton không cần thiết

Những chồng báo cũ, hộp carton và đồ dùng chất đống tạo ra nhiều góc tối, yên tĩnh để gián trú ẩn và sinh sản. Nhà kho, gara, mặt sau tủ bếp và những khu vực ít được động tới nên được kiểm tra thường xuyên.

Dọn bỏ những vật dụng không còn cần thiết vừa giúp loại bỏ nơi ẩn náu, vừa khiến việc phát hiện gián sớm trở nên dễ dàng hơn.

6. Có thể dùng một số mùi tự nhiên để hỗ trợ xua đuổi gián

Gián sợ mùi bạc hà (Ảnh: The Economic Times)

Nếu muốn hạn chế sử dụng hóa chất, Times of India gợi ý tinh dầu bạc hà pha loãng với nước có thể xịt quanh góc nhà và những vị trí gián thường đi qua. Tuy nhiên, những cách này chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ. Hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc giữ nhà sạch, khô và bịt kín đường xâm nhập.

7. Kiểm tra đồ đạc trước khi mang vào nhà

Đây là bước nhiều người dễ bỏ qua. Đồ nội thất cũ, thùng giao hàng, túi thực phẩm hay thùng chuyển nhà đều có thể vô tình mang gián vào trong. Trước khi đưa các món đồ này vào nhà, đặc biệt nếu chúng từng được đặt ở kho, gara hoặc khu vực dùng chung, nên kiểm tra nhanh bề mặt, khe góc và bên trong thùng.

Không có một cách duy nhất nào đủ để ngăn gián hoàn toàn. Tuy nhiên, khi bịt đường vào, loại bỏ nguồn nước, cất kín thức ăn, dọn rác và giảm nơi trú ẩn, ngôi nhà sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn với chúng đáng kể.

Nếu tình trạng gián đã nghiêm trọng hoặc kéo dài, các biện pháp phòng ngừa thông thường có thể không đủ và nên cân nhắc liên hệ đơn vị kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.

Nguồn: Times of India



