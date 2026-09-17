Lời khuyên dành cho tất cả những gia đình đang để gia vị cạnh bếp

Để gia vị ngay cạnh bếp rất tiện khi nấu nướng, nhưng đây chưa chắc là vị trí phù hợp.

Dầu hào, nước tương, giấm, dầu ăn, muối, đường… thường được nhiều gia đình xếp ngay sát bếp để tiện tay sử dụng. Tuy nhiên, tất cả gia vị nên được đặt càng xa khu vực bếp nấu càng tốt, theo tờ The Paper (Trung Quốc). Lý do không chỉ nằm ở nhiệt độ cao.

Cạnh bếp là vị trí không lý tưởng cho hầu hết gia vị

Cạnh bếp là vị trí không lý tưởng cho hầu hết gia vị (Ảnh minh họa)

Với phần lớn thực phẩm, khoảng 4-60°C được xem là vùng nhiệt độ thuận lợi để nhiều vi sinh vật phát triển nhanh. Trong khi nấu ăn, khu vực quanh bếp thường xuyên chịu nhiệt cao. Điều này có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, khiến gia vị nhanh biến đổi và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Hơi nước từ các món luộc, hấp hay hầm cũng làm môi trường quanh bếp trở nên ẩm hơn. Những loại gia vị dạng bột nếu thường xuyên tiếp xúc với hơi ẩm dễ vón cục, giảm chất lượng và tăng nguy cơ nấm mốc.

Vì vậy, dù tiện đến đâu, kệ ngay sát bếp không nên là nơi tập trung toàn bộ gia vị của gia đình.

Muối, đường, dầu ăn… nên để nơi khô ráo, thoáng mát

Không phải gia vị nào cũng cần cho vào tủ lạnh. Các loại gia vị khô như ngũ vị hương, hạt tiêu; gia vị dạng bột như muối, đường, bột nêm, tinh bột; cùng với dầu ăn và nước tương có thể được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhà.

Rượu nấu ăn và các loại giấm có độ axit cao, nếu không bổ sung thêm những nguyên liệu tạo hương dễ hỏng, cũng có thể để ngoài tủ lạnh.

Riêng dầu ăn không nên cất trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp có thể khiến một phần chất béo đông lại, làm dầu trở nên đục. Việc liên tục lấy chai dầu ra khỏi tủ lạnh rồi đặt trở lại còn có thể tạo hơi nước ngưng tụ bên trong bao bì. Vị trí phù hợp hơn là tủ hoặc kệ khô, mát và cách xa nguồn nhiệt.

Dầu hào và nhiều loại sốt lại nên được bảo quản lạnh

Dầu hào và nhiều loại sốt lại nên được bảo quản lạnh (Ảnh: Netmum)

Đây là nhóm dễ bị nhiều gia đình để sai chỗ. Thông tin trên tờ The Paper đặc biệt nhắc đến dầu hào: sau khi mở, sản phẩm này nên được bảo quản lạnh thay vì để lâu trên kệ bếp.

Nhóm cần chú ý tương tự còn có các loại sốt pha trộn như mù tạt, sốt sa tế; gia vị chứa trứng, sữa, rau quả như mayonnaise, sốt salad, tương cà; một số thực phẩm lên men như tương đậu, nước mắm, mắm tôm; cùng các loại sốt như sốt xá xíu.

Tủ lạnh thường duy trì khoảng 0-4°C, giúp hạn chế đáng kể tốc độ sinh trưởng của nhiều vi sinh vật. Tuy nhiên, cách đơn giản và đáng tin cậy nhất vẫn là đọc hướng dẫn bảo quản trên nhãn, đặc biệt sau khi sản phẩm đã mở nắp.

Hãy nhìn vào thành phần rồi quyết định nơi cất giữ gia vị

Hãy nhìn vào thành phần rồi quyết định nơi cất giữ gia vị (Ảnh: Homes and Gardens)

Khi nhãn bảo quản không rõ ràng, có thể dựa vào hai đặc điểm:

Thứ nhất là hàm lượng muối. Muối làm giảm “hoạt độ nước”, khiến môi trường trở nên kém thuận lợi hơn cho vi sinh vật. Đây là một trong những lý do nước tương có hàm lượng muối cao thường có thể bảo quản ở nơi mát sau khi mở, dù nếu sử dụng rất chậm vẫn có thể cất lạnh để hạn chế nấm mốc.

Nhưng nhiều muối không đồng nghĩa chắc chắn không cần tủ lạnh. Những loại gia vị chứa thêm nguyên liệu giàu protein hoặc thành phần dễ lên men vẫn có thể nhanh biến chất.

Thứ hai là độ axit. Giấm trắng và giấm lâu năm có độ pH thấp thường không cần bảo quản lạnh. Nhưng nếu giấm được pha thêm gừng, đinh hương hoặc các nguyên liệu tạo hương khác, sau khi mở nắp có thể cần cất trong tủ lạnh.

Một điều quan trọng khác là thực phẩm hỏng không phải lúc nào cũng đổi màu, có mùi lạ hay vị khác thường. Vì vậy, thay vì đợi đến khi nhìn thấy mốc mới bỏ, cách tốt hơn là bảo quản đúng ngay từ đầu.

Nếu gia đình bạn đang xếp dầu hào, nước tương, dầu ăn, muối, đường và hàng loạt chai sốt sát cạnh bếp, đây có lẽ là lúc nên sắp xếp lại: gia vị khô đưa vào nơi thoáng mát, loại cần lạnh chuyển vào tủ lạnh, và tất cả nên tránh xa nguồn nhiệt cùng hơi nước khi nấu ăn.

Nguồn: The Paper