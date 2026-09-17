Căn nhà ở Mỹ của Lisa (BLACKPINK): Biệt thự mang phong cách đồng quê giữa Beverly Hills sang chảnh

Nằm giữa khu vực giàu có bậc nhất, ngôi nhà của Lisa gây chú ý với thiết kế mang hơi hướng cổ điển và nội thất được chăm chút kỹ lưỡng.

Sau nhiều năm hoạt động tại Mỹ cùng BLACKPINK, Lisa sở hữu một căn nhà riêng tại Beverly Hills, Los Angeles. Tổ ấm của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm bởi vị trí đắt giá, không gian kín đáo và phong cách thiết kế mang hơi hướng điền trang cổ điển, khác biệt với hình ảnh hào nhoáng thường thấy ở những căn biệt thự của giới siêu sao.

Theo thông tin được công bố, Lisa mua căn nhà với giá 3,95 triệu USD (khoảng 103 tỷ đồng). Bất động sản nằm trên Coldwater Canyon Drive thuộc Beverly Hills, khu vực nổi tiếng với những căn nhà sang trọng và không gian sống riêng tư. Căn nhà có diện tích khoảng 315m², gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm.

Điểm đáng chú ý là căn nhà từng được một công ty thiết kế mua lại với giá 2,36 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng) vào năm 2023, sau đó tiến hành cải tạo trước khi bán cho Lisa. Dù được nâng cấp theo tiêu chuẩn hiện đại, công trình vẫn giữ lại nhiều chi tiết mang dấu ấn cổ điển. Tổng thể vì thế không tạo cảm giác quá mới hay lạnh lẽo mà giống một ngôi nhà mang phong cách đồng quê lâu đời được chăm chút kỹ lưỡng.

Từ bên ngoài, căn nhà được bao phủ bởi cây xanh, nằm lùi vào phía trong so với mặt đường và được che chắn bởi những hàng cây cao. Lối vào đi qua cổng sắt rồi men theo đường dẫn giữa những cây ô liu và bụi cây được cắt tỉa cẩn thận. Cách bố trí này giúp căn nhà có độ riêng tư cao, đồng thời tạo cảm giác tách biệt khỏi sự náo nhiệt của Beverly Hills.

Cửa chính bằng gỗ được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ dẫn vào không gian sinh hoạt chính. Phòng khách gây ấn tượng với những chi tiết nguyên bản, hệ thống đèn mang vẻ cổ điển và lò sưởi phủ vữa nằm ở trung tâm. Những cánh cửa kiểu Pháp mở ra ban công có mái che, hướng tầm nhìn xuống khoảng sân cỏ và hàng cây phía bên dưới.

Không gian bên trong chủ yếu sử dụng đá, gỗ và các vật liệu tự nhiên, tạo cảm giác ấm áp thay vì phô trương. Phần mái có ngói đất nung mới, trần gỗ cao và nhiều chi tiết kiến trúc được giữ lại. Sự kết hợp giữa chất liệu mộc mạc với tiện nghi hiện đại khiến căn nhà mang vẻ sang trọng nhưng vẫn gần gũi, phù hợp với phong cách của một nơi nghỉ ngơi riêng tư.

Tầng chính có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm đầy đủ tiện nghi và 1 phòng vệ sinh dành cho khách. Phòng vệ sinh sử dụng tường phủ lớp vữa trang trí hiệu ứng đá cẩm thạch cùng bồn rửa bằng đá nhập khẩu. Trong khi đó, phòng tắm dành cho khách có sàn travertine, tủ được làm từ vật liệu tái chế và hệ thống thiết bị cao cấp.

Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, sở hữu tầm nhìn ra những sườn đồi xanh của Beverly Hills. Không gian này nổi bật với một chiếc đèn trần hình vòm lớn, tạo điểm nhấn cho căn phòng. Phòng tắm riêng được thiết kế như một không gian thư giãn với đá cẩm thạch Crema Marfil, tủ lavabo phong cách cổ điển và các chi tiết kim loại màu đồng.

Một trong những khu vực đặc biệt nhất nằm ở tầng dưới. Phòng dành cho khách kiêm không gian sinh hoạt này được bao quanh bởi tường đá, giữ lại sàn đá nguyên bản và có lò sưởi bằng đá cuội. Căn phòng có lối vào riêng cùng phòng tắm rộng, có thể được sử dụng làm nơi tiếp khách, phòng ngủ thứ 2 hoặc không gian riêng cho khách lưu trú.

Từ tầng dưới còn có một cửa gỗ hình vòm dẫn thẳng ra khoảng sân cỏ. Khu vực này được bao quanh bởi hàng cây và có đủ diện tích để xây hồ bơi theo kế hoạch có sẵn. Đây có thể trở thành một trong những điểm thư giãn đáng giá nhất của căn nhà nếu Lisa hoàn thiện khu vực ngoài trời trong tương lai.

Không quá cầu kỳ về hình thức, căn nhà ở Beverly Hills của Lisa nổi bật nhờ sự cân bằng giữa vẻ cổ điển và tiện nghi hiện đại. Từ kiến trúc, vật liệu cho tới khu vườn xanh bao quanh, mọi chi tiết đều hướng tới cảm giác riêng tư và yên tĩnh. Giữa một Beverly Hills vốn nổi tiếng với những biệt thự xa hoa, không gian sống của Lisa lại tạo dấu ấn bằng vẻ thanh lịch, kín đáo và mang đậm chất nghỉ dưỡng.