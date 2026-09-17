5 vòng "check var" giúp bạn phân biệt bò cao cấp chuẩn xịn

Cõi mạng đang "xỉu up xỉu down" khi thịt trâu đông lạnh giá rẻ ồ ạt "trà trộn" vào các quán ăn. Dưới lớp gia vị "thần sầu", chúng dễ dàng đánh lừa vị giác thực khách. Giữa lúc cờ hồng và cờ đỏ lẫn lộn, để tự tin "flex" bò cao cấp, hãy "pass" ngay 5 vòng test cực gắt sau!

1. "Check var in tư": Xuất thân phải rõ ràng

Đừng vội tin những lời quảng cáo hoa mỹ. Trong thời buổi thực giả khó lường, một miếng thịt chuẩn chỉnh trước hết phải có "in tư" minh bạch. Bạn phải biết được nguồn gốc của nó đến từ đâu, thuộc thương hiệu nào, chuỗi cung ứng ra sao thay vì mua mù mờ theo kiểu "nhìn thấy ngon" là được.

2. Đãi ngộ hệ "rich kid": Bò ở phòng VIP, có chuyên gia chăm sóc

Chất lượng thịt tỷ lệ thuận với độ "hưởng thụ" của đàn bò. Những thớ thịt xuất sắc nhất luôn đến từ những con bò được nuôi dưỡng trong chuồng trại xịn xò, kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và có hẳn thực đơn thiết kế riêng chuẩn khoa học.

3. Vượt ải "kiểm duyệt" gắt gao từ nhà máy

Môi trường chế biến chính là tấm vé quyết định mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Một khay bò "chuẩn auth" bắt buộc phải bước ra từ những nhà máy đạt chuẩn quốc tế (như HACCP), nơi mà nhiệt độ, độ ẩm và vệ sinh đều được vận hành với kỷ luật thép.

4. Nghệ thuật "ngủ đông": Bí mật của độ mọng nước

Cấp đông sâu giúp bảo quản lâu nhưng lại là "kẻ thù" phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng, khiến thịt rã đông dễ bị khô, bở. Bí kíp "đỉnh chóp" của giới sành ăn nằm ở công nghệ "ủ mát". Quá trình này giúp thịt tự mềm hóa, giữ nguyên độ mọng và hương vị nguyên bản mà không bị mất chất.

5. "Lớp filter" bảo vệ xịn sò đến phút chót

Các dòng thịt cao cấp hiện nay không bao giờ bọc nilon qua loa. Chúng được ứng dụng công nghệ đóng gói hiện đại để tạo ra một môi trường khí lý tưởng bên trong khay, ức chế vi khuẩn sinh sôi, giữ nguyên visual đỏ tươi "nhức nách" mà hoàn toàn "say no" với hóa chất bảo quản.

Niku-Ichi: "Thủ khoa" cân gọn định nghĩa bò tươi ủ mát chuẩn Nhật

Nếu bạn đang tìm một "hệ quy chiếu" gom đủ cả 5 tiêu chuẩn trên để an tâm chốt đơn cho các bữa ăn gia đình, tiệc tùng, thì Niku-Ichi - thương hiệu bò tươi ủ mát "Made in Vietnam" - chính là cái tên nên ở đầu danh sách.

Tổ hợp Trang trại và Nhà máy siêu khủng rộng 75,6 ha tại Tam Đảo của JVL để sản xuất bò tươi ủ mát "Made in Vietnam" mang tên Niku-Ichi

Trò chuyện về câu chuyện mang thịt bò "xịn" đến mâm cơm Việt, ông Trần Huy Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh và Marketing của JVL cho biết, bên cạnh thương hiệu Vinabeef hiện đã khá quen thuộc với thị trường, doanh nghiệp vẫn đang đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng Việt bằng cách giới thiệu thêm các thương hiệu thịt bò nội địa chất lượng cao, rõ nguồn gốc, đáng tin cậy như Niku-Ichi.

Được vận hành theo mô hình chăn nuôi chuẩn Nhật Bản (Japanese-style farming), Japan Vietnam Livestock (JVL), đơn vị đứng sau Niku-Ichi, đã đi một nước cờ lớn khi mở hẳn Tổ hợp Trang trại và Nhà máy rộng 75,6 ha tại Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) để trực tiếp kiểm soát chất lượng từ A-Z.

Các "bé bò" được chuyên gia Nhật Bản chăm sóc như trong resort tại Tam Đảo

Tại "resort" Tam Đảo này, các chú bò được hưởng chế độ chăm sóc đúng chuẩn VIP: chuồng trại luôn thông thoáng nhờ hệ thống quạt gió và nền lót đệm sinh học hữu cơ tái chế sạch sẽ. Đàn bò được các chuyên gia Nhật Bản đích thân theo dõi sức khỏe và phục vụ khẩu phần "eat clean" kết hợp giữa ngũ cốc (bắp, đậu nành) và thức ăn thô xanh như cỏ khô, rơm ủ, cỏ yến mạch.

Đặc biệt, nếu như nhiều đơn vị chỉ dừng ở khoảng 100 ngày, thì chế độ ăn này được JVL "chịu chi" duy trì xuyên suốt trong hơn 300 ngày. Chính sự khác biệt này giúp bò phát triển trọng lượng tự nhiên, củng cố cấu trúc thịt mềm, thơm cùng các vân mỡ đan xen trên thớ thịt vô cùng hài hòa và độc đáo.

Bước ra từ nhà máy đạt chuẩn quốc tế HACCP, điểm "ăn tiền" của Niku-Ichi chính là khâu ủ mát liên tục 48 giờ đồng hồ. Quy trình này giúp từng thớ thịt xen lẫn vân mỡ hài hòa, giữ trọn dưỡng chất, không nhiễm khuẩn chéo và đạt độ mềm mọng như tan chảy trên đầu lưỡi.

Bước ra từ nhà máy đạt chuẩn HACCP, Niku-Ichi được đóng gói bằng công nghệ MAP đảm bảo độ tươi ngon đến tận bàn ăn của người dùng.

Chưa hết, để "phong ấn" visual tươi rói đến tận gian bếp, sản phẩm được ứng dụng công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP (Modified Atmosphere Packaging). Môi trường lý tưởng bên trong khay thịt sẽ khóa chặt sắc đỏ bắt mắt, chặn đứng vi khuẩn mà không cần dùng đến chất bảo quản.

Ông Inoue Koji, Tổng giám đốc JVL chia sẻ, cái tên Niku-Ichi mang triết lý "Ichi" nghĩa là số 1 trong tiếng Nhật, khẳng định thái độ nghiêm túc trong từng sản phẩm. Đó là tinh thần làm đúng ngay từ đầu, kiên định với các tiêu chuẩn khắt khe để bảo vệ sức khỏe người dùng, cải thiện chất lượng bữa ăn cho người Việt dù là cơm nhà hay những bữa ăn ở hàng quán. Doanh nghiệp kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn từng ngày hiện thực hóa định hướng trở thành đơn vị sản xuất thịt bò chất lượng và uy tín hàng đầu trong lòng người tiêu dùng Việt.