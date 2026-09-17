Lời khuyên làm ăn từ Rằm tháng 8: 3 con giáp dễ gặp khách tốt, 1 con giáp phải giữ chữ tín hơn lợi nhuận trước mắt

Từ Rằm tháng 8 âm lịch trở đi, vận trình công việc của một số con giáp được dự báo có tín hiệu sáng hơn, đặc biệt ở các mối quan hệ làm ăn, khách hàng và cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, có người càng thuận càng nên chủ động, cũng có người cần chậm lại để giữ uy tín lâu dài.

Trong chuyện làm ăn, nhiều khi một tháng tốt không đồng nghĩa với việc tiền tự nhiên tìm đến. Điều đáng giá hơn là đúng lúc thị trường có tín hiệu thuận, bản thân biết chủ động gặp gỡ, giữ khách và nắm bắt cơ hội.

Từ Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây được xem là dễ gặp khách tốt, đối tác phù hợp hoặc có thêm nguồn việc mới. Trong khi đó, một con giáp khác lại cần đặc biệt nhớ rằng lợi nhuận trước mắt có thể hấp dẫn, nhưng chữ tín mới là thứ quyết định đường dài.

Tuổi Tý: Khách cũ có thể mang khách mới, càng chủ động càng dễ có đơn

Từ sau Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Tý có thể cảm nhận rõ hơn sự chuyển động trong công việc. Những mối quan hệ tưởng đã nguội lại có khả năng được nối lại, khách hàng cũ quay lại hoặc giới thiệu thêm người mới.

Đây là giai đoạn tuổi Tý không nên chỉ ngồi chờ cơ hội. Nếu đang kinh doanh, làm dịch vụ hoặc làm nghề tự do, việc chủ động hỏi thăm khách cũ, cập nhật sản phẩm và nhắc lại những dịch vụ mình đang cung cấp có thể mang lại kết quả tốt hơn mong đợi.

Điểm thuận của tuổi Tý trong giai đoạn này nằm ở khả năng kết nối. Có những đơn hàng ban đầu không quá lớn nhưng lại mở ra chuỗi khách hàng mới. Một người hài lòng có thể giới thiệu thêm hai, ba người khác.

Tuy nhiên, tuổi Tý cũng cần tránh tâm lý thấy khách đông là nhận mọi việc. Nếu năng lực cung ứng có giới hạn, nên kiểm soát số lượng đơn và thời gian giao hàng. Kiếm thêm một khoản nhưng làm mất trải nghiệm của khách cũ thì lợi trước mắt chưa chắc bù được thiệt hại lâu dài.

Lời khuyên: Sau Rằm tháng 8, hãy ưu tiên chăm khách cũ, xin phản hồi và mở rộng từ những mối quan hệ đã có thay vì dồn quá nhiều tiền vào tìm khách hoàn toàn mới.

Tuổi Thìn: Dễ gặp người "hợp vía làm ăn", cơ hội đến từ những cuộc gặp tưởng bình thường

Tuổi Thìn được dự báo có vận quan hệ khá sáng trong nửa sau tháng 8 âm lịch. Người làm kinh doanh có thể gặp đối tác phù hợp, người có cùng cách nghĩ hoặc khách hàng có nhu cầu rõ ràng hơn.

Điểm đáng chú ý là cơ hội của tuổi Thìn nhiều khả năng không xuất hiện theo cách quá ồn ào. Đó có thể chỉ là một lời giới thiệu, một cuộc gặp xã giao, một khách hàng hỏi thử giá hoặc một lời mời hợp tác ban đầu chưa có gì chắc chắn.

Vì vậy, tuổi Thìn không nên đánh giá thấp những cơ hội nhỏ. Một dự án thử, một hợp đồng quy mô vừa hoặc một khách hàng mua lần đầu có thể trở thành mối làm ăn dài hạn nếu được chăm sóc đúng cách.

Trong nửa sau tháng, tuổi Thìn cũng nên chú ý cách giao tiếp. Khi công việc bắt đầu thuận, xu hướng nói nhanh, quyết nhanh hoặc đặt kỳ vọng quá cao có thể khiến đối tác cảm thấy áp lực.

Lời khuyên: Từ Rằm tháng 8 đến cuối tháng, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gặp gỡ trực tiếp, trao đổi rõ nhu cầu và thử hợp tác ở quy mô nhỏ trước khi cam kết lớn.

Tuổi Dậu: Có duyên với khách hàng thực tế, dễ chốt việc nếu giá cả và cam kết rõ ràng

Với người tuổi Dậu, nửa sau tháng 8 âm lịch là giai đoạn phù hợp để tập trung vào những khách hàng có nhu cầu thật thay vì chạy theo lượng tương tác hay những lời hỏi mua thiếu chắc chắn.

Nếu làm bán hàng, dịch vụ, môi giới hoặc kinh doanh nhỏ, tuổi Dậu có thể gặp nhóm khách khá thực tế: hỏi kỹ, cân nhắc lâu nhưng khi đã quyết định thì khả năng chốt đơn lại cao.

Điều quan trọng nhất là sự rõ ràng. Giá bao nhiêu, giao khi nào, bảo hành thế nào, trách nhiệm của mỗi bên ra sao nên được thống nhất ngay từ đầu.

Tuổi Dậu vốn có lợi thế khi làm việc có nguyên tắc. Trong giai đoạn này, càng minh bạch càng dễ tạo cảm giác tin cậy. Đừng vì muốn chốt nhanh mà hứa quá khả năng của mình.

Một tín hiệu tích cực khác là những khoản tiền từng bị chậm hoặc những công việc kéo dài có thể bắt đầu được xử lý. Tuy nhiên, thay vì dùng ngay toàn bộ tiền thu thêm để mở rộng, tuổi Dậu nên giữ lại một phần làm vốn lưu động.

Lời khuyên: Khách tốt trong giai đoạn này chưa chắc là khách chi nhiều nhất, mà là khách thanh toán rõ ràng, hợp tác lâu dài và ít phát sinh rủi ro.

Tuổi Ngọ: Đừng vì một khoản lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi chữ tín

Nếu 3 con giáp trên có cơ hội mở rộng khách hàng thì tuổi Ngọ lại cần thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới lợi nhuận.

Từ Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Ngọ có thể gặp một vài tình huống hấp dẫn: đơn hàng lợi nhuận cao, cơ hội nhập hàng giá tốt, lời đề nghị hợp tác nhanh hoặc những thương vụ cần quyết định trong thời gian ngắn.

Điều cần tránh là tâm lý "có tiền trước rồi tính sau".

Một món hàng chưa chắc chất lượng nhưng vẫn bán vì lãi cao, một deadline khó đáp ứng nhưng vẫn nhận vì sợ mất khách, hay một cam kết chưa chắc thực hiện được nhưng vẫn đồng ý đều có thể trở thành rủi ro.

Đặc biệt với người làm kinh doanh dựa trên khách quen và giới thiệu truyền miệng, một lần mất uy tín có thể khiến nhiều khách hàng khác dè chừng.

Tuổi Ngọ nên nhớ rằng lợi nhuận tốt nhất không phải khoản tiền lớn nhất kiếm được trong một đơn hàng, mà là khoản tiền có thể lặp lại nhiều lần nhờ khách hàng tiếp tục quay lại.

Lời khuyên: Nếu phải lựa chọn giữa một hợp đồng lãi cao nhưng rủi ro uy tín và một hợp đồng lợi nhuận vừa phải nhưng chắc chắn, giai đoạn này nên chọn phương án an toàn hơn.

Từ Rằm tháng 8, làm ăn thuận vẫn cần nhớ 3 điều

Dù thuộc con giáp nào, nửa sau tháng 8 âm lịch cũng là thời điểm phù hợp để rà soát lại cách mình kiếm tiền. Khi công việc bắt đầu tốt lên, rất nhiều người mắc sai lầm vì quá nóng vội mở rộng.

Thứ nhất, đừng coi khách mới quan trọng hơn khách cũ. Chi phí giữ một khách hàng đã tin mình thường thấp hơn nhiều so với liên tục tìm người mới.

Thứ hai, đừng nhận nhiều việc hơn khả năng phục vụ. Doanh thu tăng nhưng chất lượng giảm có thể khiến lợi nhuận về sau đi xuống.

Thứ ba, đừng đánh đổi uy tín lấy một khoản lời ngắn hạn. Trong làm ăn, tiền có thể kiếm lại, nhưng niềm tin một khi mất đi thường rất khó phục hồi.

Từ Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tý, Thìn và Dậu có thể tận dụng thời điểm thuận lợi để mở rộng khách hàng, kết nối đối tác và tìm thêm cơ hội mới. Riêng tuổi Ngọ nên ưu tiên chữ tín, kiểm soát lời hứa và tránh những thương vụ quá hấp dẫn nhưng thiếu chắc chắn.

Vận may có thể giúp một người gặp đúng khách hàng. Nhưng giữ được khách hay không vẫn phụ thuộc vào cách làm ăn của chính mình.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm và tham khảo