Lời khuyên cho những gia đình đang đặt cục nóng điều hòa ngoài ban công

Ban công là vị trí quen thuộc để nhiều gia đình bố trí cục nóng điều hòa.

Ở chung cư hay nhà phố có ban công, cục nóng điều hòa thường được đưa ra khu vực này ngay từ lúc lắp máy. Vị trí bên ngoài nhà giúp tách thiết bị khỏi không gian sinh hoạt, lại thuận tiện hơn so với việc tìm một khoảng riêng trên mái hoặc mặt ngoài công trình. Bởi vậy, chuyện bước ra ban công và nhìn thấy một, thậm chí vài cục nóng điều hòa đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, ban công vốn không chỉ dành riêng cho điều hòa. Đây còn có thể là nơi phơi quần áo, trồng cây, đặt máy giặt hay tận dụng để chứa một vài món đồ ít dùng. Sau vài năm sinh hoạt, khoảng trống xung quanh cục nóng rất dễ bị thu hẹp lúc nào không hay. Nếu gia đình bạn cũng đang đặt cục nóng điều hòa ngoài ban công, có 4 điều khá đơn giản nhưng đáng để lưu ý.

1. Đừng tận dụng khoảng trống quanh cục nóng để chất đồ

Ban đầu cục nóng có thể được lắp ở một góc khá thoáng, nhưng rồi một chậu cây được đặt cạnh, vài thùng đồ kê phía trước, phía trên lại có thêm đồ phơi. Lâu dần, khu vực vốn dành cho thiết bị trở thành một góc chứa đồ của ban công. Đây là thói quen nên tránh. Khi hoạt động, cục nóng cần trao đổi không khí và thải nhiệt ra môi trường xung quanh. Vì thế, không nên dùng đồ đạc, cây cối hay vật che chắn để vây kín thiết bị, đặc biệt ở khu vực quạt thổi gió ra. Gia đình cũng không cần tự áp dụng một con số khoảng cách nào đó cho tất cả các loại máy, bởi yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau. Nếu cần bố trí thêm tủ, giàn phơi hay cây xanh ở ban công, hãy xem hướng dẫn của mẫu điều hòa đang sử dụng hoặc hỏi đơn vị kỹ thuật để biết khoảng không cần giữ lại.

2. Muốn che nắng mưa cũng đừng tự quây kín cục nóng

Cục nóng nằm ngoài ban công nên nhiều người nhìn thiết bị phơi nắng, gặp mưa lại xót, từ đó nghĩ đến chuyện làm thêm mái, đóng tủ hoặc dựng các tấm che xung quanh. Có biện pháp che nắng trực tiếp cho thiết bị trong một số điều kiện có thể hữu ích, nhưng vấn đề nằm ở cách che. Cục nóng không nên bị nhốt trong một khoảng quá kín khiến luồng không khí ra vào bị cản trở. Vì vậy, mọi người đừng tự đóng hộp kín hoặc phủ bạt quanh máy trong lúc điều hòa hoạt động chỉ với mục đích “bảo vệ cho bền”. Nếu ban công bị nắng chiếu gay gắt hoặc mưa tạt thường xuyên và gia đình muốn làm thêm phần che, cách chắc chắn hơn là hỏi đơn vị lắp đặt hoặc bảo dưỡng để có phương án phù hợp với vị trí và đúng yêu cầu của máy.

3. Đừng biến vị trí cục nóng thành chỗ phơi quần áo

Ban công có cục nóng cũng thường chính là nơi đặt giàn phơi, vì vậy hai khu vực này rất dễ chồng lên nhau. Khi điều hòa chạy, cục nóng thải ra luồng không khí nóng. Vì thế, đặt quần áo, khăn, chăn hay những vật dụng khác ngay sát phía quạt thổi không phải cách tận dụng không gian hợp lý. Đồ phơi còn có thể vô tình rơi xuống, áp vào thiết bị hoặc khiến khoảng không quanh cục nóng trở nên chật chội hơn. Nếu ban công nhỏ và bắt buộc phải vừa đặt cục nóng vừa phơi đồ, gia đình nên bố trí hai khu vực tách nhau trong khả năng cho phép. Ít nhất, đừng treo quần áo phủ trước mặt hoặc ngay sát cục nóng chỉ vì thấy khoảng này đang còn trống.

4. Thi thoảng hãy nhìn lại cục nóng thay vì lắp xong rồi quên hẳn

Cục lạnh ở trong phòng nên chỉ cần có bụi, chảy nước hay hoạt động bất thường là chúng ta dễ nhận ra. Cục nóng ngoài ban công lại khác: có nhà sử dụng điều hòa nhiều năm nhưng gần như chẳng bao giờ để ý đến nó. Không cần tự tháo máy hay kiểm tra những phần kỹ thuật. Mọi người chỉ cần thi thoảng quan sát bằng mắt thường xem xung quanh thiết bị có bị cây cối, lá khô hoặc đồ đạc che lấp hay không; máy có rung, phát ra tiếng động bất thường hoặc phần giá đỡ có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt hay không. Nếu thấy điều gì khác thường, nhất là thiết bị được treo ở vị trí cao hoặc phía ngoài lan can, gia đình không nên trèo ra ngoài để tự xử lý. Hãy để người có chuyên môn kiểm tra. Khi bảo dưỡng điều hòa định kỳ, bạn cũng có thể yêu cầu kiểm tra cả cục nóng thay vì chỉ quan tâm đến phần máy nằm trong phòng.

Đặt cục nóng ngoài ban công vốn là cách bố trí rất phổ biến và hoàn toàn có thể phù hợp nếu điều kiện lắp đặt đáp ứng yêu cầu của thiết bị. Điều đáng lưu ý là sau khi lắp xong, đừng để sinh hoạt hàng ngày vô tình biến khu vực này thành một góc ngày càng chật chội. Giữ khoảng xung quanh thông thoáng, không tự quây kín, bố trí đồ phơi hợp lý và thỉnh thoảng để mắt tới thiết bị là những việc đơn giản mà gia đình nào cũng có thể làm.