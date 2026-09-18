Căn nhà ở Đà Lạt của Trường Giang - Nhã Phương

Ít ai biết, Trường Giang và Nhã Phương sở hữu 1 cơ ngơi hoành tráng ở Đà Lạt.

Nhắc đến khối bất động sản giá trị của Trường Giang - Nhã Phương, bên cạnh cơ ngơi 70 tỷ đồng ở Đồng Nai, cặp đôi còn sở hữu một không gian sống đầy ấn tượng tại Đà Lạt. Nếu căn biệt thự 70 tỷ được đặt theo biệt danh của con gái đầu lòng là Destiny thì căn villa này lại mang tên Hope Retreat, lấy cảm hứng từ tên thân mật của quý tử. Villa của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương có diện tích khoảng 110m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Tọa lạc trên một con dốc, cơ ngơi sở hữu tầm nhìn hướng ra rừng thông xanh mướt, mang đến cảm giác thơ mộng và yên bình. Không gian sống vì thế cũng giữ được nét gần gũi với thiên nhiên, rất phù hợp với không khí đặc trưng của Đà Lạt.

Ngôi nhà lấy màu gỗ làm chủ đạo, kết hợp cùng hai gam trắng - nâu, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Xung quanh villa được tô điểm bằng nhiều loại hoa với đủ sắc màu, nổi bật là những khóm cẩm tú cầu khiến không gian càng thêm phần bắt mắt. Đây là nơi gia đình Trường Giang - Nhã Phương ghé nghỉ mỗi khi có dịp đến Đà Lạt. Không chỉ dành cho những phút giây quây quần bên gia đình, căn villa còn là nơi đón tiếp bạn bè và đồng nghiệp của cặp đôi tới chơi hoặc thực hiện những buổi talkshow vui vẻ.

Nhà ở Đà Lạt của Trương Giang - Nhã Phuowg sử dụng chất liệu gỗ chủ đạo

Cơ ngơi ciện tích khoảng 110m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.

Căn nhà nằm trên con dốc có view hướng ra rừng thông

Nhã Phương check-in trong villa của gia đình

Không gian bên trong nhà nổi bật với hệ cửa kính kết hợp khung gỗ, vừa mang vẻ ấm cúng vừa hòa hợp với khung cảnh Đà Lạt thơ mộng bên ngoài. Khoảng hiên rộng rãi cũng được tận dụng thành góc thư giãn lý tưởng, nơi các thành viên có thể ngồi nghỉ, trò chuyện và ngắm cảnh. Để giữ sự đồng điệu cho tổng thể, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương ưu tiên lựa chọn bàn ghế bằng gỗ, tạo cảm giác mộc mạc mà vẫn đẹp, chỉn chu. Khi màn đêm buông xuống, căn villa được thắp sáng bởi hệ thống đèn, khiến không gian càng trở nên lung linh và nổi bật giữa khung cảnh yên bình của Đà Lạt.

Bên trong cơ ngơi, nội thất cũng sử dụng đồ gỗ để hài hòa tổng thể

Có thể thấy, Trường Giang - Nhã Phương không decor quá cầu kỳ mà ưu tiên cách bài trí đơn giản, tinh gọn.

Khoảng hiên trước nhà rộng rãi, là nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh

Góc nhìn từ trong nhà ra ngoài sân vườn