Tử vi tháng 10/2026: 3 con giáp được Thần Tài "nâng khăn sửa túi”, làm ăn phát đạt, tiền bạc đầy kho

Bước sang tháng 10/2026, 3 con giáp này được dự báo có thể đón tín hiệu tích cực hơn về công việc, nguồn thu và cơ hội làm ăn.

Tháng 10/2026 mở ra trong bối cảnh nhiều người bắt đầu tăng tốc cho những kế hoạch cuối năm. Với giới kinh doanh, đây là lúc nhu cầu thị trường có thể sôi động hơn; với người làm công sở, áp lực hoàn thành chỉ tiêu cũng đi cùng cơ hội chứng minh năng lực. Và 3 con giáp này được dự báo sẽ có nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền lẫn phát triển công việc.

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường tạo cảm giác chậm mà chắc. Họ không quá thích mạo hiểm, nhưng một khi đã xác định mục tiêu, con giáp này có thể kiên trì theo đuổi đến cùng. Trong tháng 10/2026, sự bền bỉ ấy được cho là có cơ hội đổi thành kết quả rõ ràng, nhất là với người đã âm thầm xây dựng nền tảng từ trước.

Công việc của tuổi Sửu có thể xuất hiện những đầu việc lớn hơn hoặc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Đây không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để họ khẳng định sự đáng tin cậy. Người làm công ăn lương có thể được cấp trên ghi nhận, giao thêm dự án hoặc cân nhắc một vị trí phù hợp hơn. Người làm kinh doanh lại có lợi thế ở sự chỉn chu: Uy tín tích lũy từ cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và việc giữ đúng cam kết có thể giúp họ có thêm khách quen.

Tài lộc của tuổi Sửu thiên về sự ổn định. Khoản tiền có thể đến từ thành quả công việc, hợp đồng dài hạn, đơn hàng đều đặn hoặc phần thu nhập được cải thiện sau một quá trình cố gắng. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này củng cố quỹ tiết kiệm, xử lý những khoản chi còn dang dở và phân bổ nguồn tiền hợp lý. Thay vì kỳ vọng lợi nhuận quá nhanh, tuổi Sửu nên ưu tiên những lựa chọn rõ ràng, có khả năng kiểm soát rủi ro.

2. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bước vào tháng mới với thế mạnh là tư duy nhạy bén và khả năng quan sát tình hình. Không phải lúc nào họ cũng thể hiện tham vọng ra bên ngoài, nhưng bên trong thường có sự tính toán kỹ lưỡng. Tháng 10/2026 có thể là lúc những kế hoạch từng được chuẩn bị âm thầm bắt đầu cho thấy tín hiệu khả quan.

Trong môi trường công việc, tuổi Tỵ dễ nhận ra cơ hội sớm hơn người khác, đặc biệt ở những lĩnh vực cần phân tích, đàm phán, sáng tạo nội dung hoặc kết nối khách hàng. Một cuộc trao đổi tưởng chừng bình thường có thể mở ra lời mời hợp tác; một ý tưởng được trình bày đúng lúc có thể giúp họ tạo khác biệt. Điều quan trọng là tuổi Tỵ cần bớt do dự khi thời cơ đã đủ rõ ràng.

Về tài chính, vận may của tuổi Tỵ có thể gắn với khả năng dùng kiến thức để tạo giá trị. Người đang kinh doanh nên chú ý chất lượng dịch vụ, cách kể câu chuyện thương hiệu và mối quan hệ với khách hàng cũ. Người làm tự do có thể tìm được dự án phù hợp với chuyên môn. Trong khi đó, người làm văn phòng có thể có thêm cơ hội nhận thưởng, tăng thu nhập hoặc phát triển một kỹ năng mang lại giá trị lâu dài.

Dù vận trình được cho là khá sáng, tuổi Tỵ vẫn nên cẩn trọng trước những lời hứa lợi nhuận quá hấp dẫn. Sự tỉnh táo vốn có sẽ là lợi thế lớn nếu họ kiểm tra kỹ thông tin, giữ nguyên tắc tài chính và không đầu tư chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Tiền bạc bền vững thường bắt đầu từ những quyết định có cơ sở, thay vì một lựa chọn nhiều cảm xúc.

3. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp thứ ba được nhắc đến trong tháng 10/2026. Đặc điểm nổi bật của tuổi Dậu là sự chăm chỉ, thực tế và tinh thần muốn mọi việc đi vào khuôn khổ. Trong giai đoạn cuối năm dần cận kề, đây có thể là những phẩm chất giúp họ tạo được lợi thế, nhất là khi nhiều công việc cần sự chính xác, đều đặn và quyết tâm hoàn thành.

Người tuổi Dậu có thể cảm thấy guồng quay công việc bận rộn hơn, nhưng đổi lại là cơ hội tăng thu nhập cũng rõ ràng hơn. Họ phù hợp với việc chốt lại các hợp đồng, hoàn thành dự án đang triển khai hoặc mở rộng mạng lưới khách hàng. Những nỗ lực trước đó, nếu được duy trì một cách nhất quán, có thể mang về kết quả tốt hơn mong đợi.

Với người làm kinh doanh, tháng 10 là lúc tuổi Dậu nên ưu tiên chăm sóc khách hàng hiện có thay vì chỉ tập trung tìm kiếm khách hàng mới. Sự chuyên nghiệp trong phản hồi, giao hàng, bảo hành hoặc giải quyết phản ánh sẽ giúp tạo niềm tin, từ đó nâng khả năng khách quay lại. Đối với người làm công sở, thái độ làm việc cẩn thận và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ tập thể có thể giúp họ ghi điểm trong mắt cấp trên.

Tài chính của tuổi Dậu có thể khởi sắc qua nhiều nguồn nhỏ thay vì một khoản lớn duy nhất. Vì vậy, con giáp này cần theo dõi dòng tiền sát sao, tránh để chi phí phát sinh làm giảm thành quả vừa có được. Nếu biết dành một phần thu nhập cho quỹ dự phòng và một phần cho việc nâng cao năng lực, tuổi Dậu sẽ có nền tảng tốt hơn để đón các cơ hội lớn về sau.

Tháng 10/2026 có thể là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu, Tỵ và Dậu nhìn lại mục tiêu tài chính của mình. Sự cần mẫn của tuổi Sửu, sự tinh tế của tuổi Tỵ và tính thực tế của tuổi Dậu có thể trở thành lợi thế nếu được đặt vào một kế hoạch rõ ràng. Khi cơ hội đến, sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới là yếu tố giúp mỗi người biến tín hiệu tích cực thành thành quả cụ thể.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo