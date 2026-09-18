3 loài vật "thu hút" rắn vào nhà

Bên cạnh những loài vật khiến rắn e ngại, một số loài khác lại vô tình trở thành nguồn thức ăn, khiến rắn muốn tìm đến nhà.

Rắn thường tìm đến những nơi có nguồn thức ăn dồi dào, nhiều chỗ trú ẩn hoặc môi trường yên tĩnh, ẩm thấp. Vì vậy, một ngôi nhà dù sạch sẽ vẫn có thể xuất hiện rắn nếu khu vực xung quanh có nhiều con mồi phù hợp. Đặc biệt, sự xuất hiện thường xuyên của một số loài vật nhỏ có thể là dấu hiệu cho thấy khu vực nhà ở đang có nguồn thức ăn mà rắn cũng dễ tìm đến. Nếu gia đình thường xuyên bắt gặp những loài vật dưới đây quanh nhà, việc kiểm tra và dọn dẹp lại không gian sống là điều nên làm để hạn chế nguy cơ rắn xuất hiện.

1. Chuột

Chuột là một trong những nguồn thức ăn phổ biến của nhiều loài rắn. Vì thế, nơi có nhiều chuột, đặc biệt là những khu vực gần vườn, kho chứa đồ, bãi cỏ hoặc nơi có thức ăn thừa, cũng có thể trở thành địa điểm rắn tìm đến để kiếm mồi. Chuột thường ẩn náu ở những góc tối, kín đáo như gầm tủ, kho, đống đồ cũ, khu vực chứa củi hoặc những nơi ít được dọn dẹp. Nếu trong nhà hoặc quanh sân thường xuyên xuất hiện dấu hiệu của chuột, gia đình nên xử lý sớm thay vì để tình trạng kéo dài. Bên cạnh việc giữ thực phẩm trong hộp kín, cần hạn chế để thức ăn thừa hoặc rác hữu cơ qua đêm. Thùng rác cũng nên có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên để không tạo thêm nguồn thức ăn cho chuột.

2. Ếch, nhái

Những khu vực có nhiều ếch, nhái cũng có thể thu hút các loài rắn ăn chúng. Ếch, nhái thường xuất hiện ở nơi ẩm ướt, nhiều cây cối, có ao hồ hoặc nguồn nước và đặc biệt hoạt động mạnh vào ban đêm. Nếu sân vườn quanh nhà thường xuyên có ếch, nhái, gia đình nên chú ý đến những khu vực dễ đọng nước như chậu cây, xô, thùng chứa nước hoặc các góc sân thấp. Không gian quá ẩm và nhiều côn trùng không chỉ tạo điều kiện cho ếch, nhái sinh sống mà còn có thể khiến khu vực này trở thành nơi hấp dẫn với một số loài rắn. Việc giữ sân vườn khô thoáng, thoát nước tốt và hạn chế những điểm nước đọng sẽ giúp giảm bớt môi trường thuận lợi cho các loài vật này.

3. Thằn lằn, tắc kè

Thằn lằn và tắc kè cũng là con mồi của một số loài rắn. Chúng thường xuất hiện ở những nơi có nhiều côn trùng, đặc biệt quanh đèn vào ban đêm hoặc các góc tường, mái hiên, khu vực có cây cối. Bản thân việc nhìn thấy một vài con thằn lằn hay tắc kè không đồng nghĩa chắc chắn rắn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, nếu số lượng những loài này tăng lên bất thường, đó có thể là dấu hiệu khu vực xung quanh nhà đang có nhiều côn trùng hoặc nguồn thức ăn mà các loài săn mồi có thể tìm đến. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách xua đuổi từng con vật, gia đình nên chú ý xử lý nguyên nhân khiến chúng tập trung quanh nhà.

Lời khuyên: Thường xuyên dọn nhà, dọn sân vườn để hạn chế nơi rắn trú ẩn

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm khả năng rắn tìm đến nhà là thường xuyên dọn dẹp, đặc biệt là những khu vực ít được sử dụng. Rắn có xu hướng tìm những nơi kín đáo để ẩn náu, vì vậy các đống gỗ, lá khô, thùng carton, đồ đạc cũ hoặc vật liệu xây dựng bỏ lâu ngày quanh nhà đều nên được thu gọn.

Sân vườn cũng cần được phát quang định kỳ, không để cỏ mọc quá rậm hoặc cây bụi che kín sát tường nhà. Những bụi cây um tùm không chỉ tạo chỗ trú cho nhiều loài vật nhỏ mà còn khiến việc phát hiện rắn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, gia đình nên kiểm tra các khe hở quanh cửa, chân tường, đường ống và những vị trí có thể trở thành lối vào nhà. Cửa ra vào, cửa sổ nên được đóng kín khi không sử dụng; các khe hở lớn có thể được xử lý phù hợp để hạn chế động vật từ bên ngoài đi vào. Đặc biệt, đừng quên quản lý nguồn thức ăn. Rác nên được bỏ đúng nơi, thực phẩm bảo quản kín, không để thức ăn thừa vương vãi trong sân hoặc khu vực bếp. Khi chuột, ếch, nhái, thằn lằn và các loài vật nhỏ khác ít xuất hiện quanh nhà hơn, nguồn thức ăn của rắn cũng giảm theo.

Nếu bất ngờ nhìn thấy rắn trong nhà, không nên tự ý bắt hoặc dồn đuổi bằng tay. Hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực rồi nhờ người có chuyên môn hỗ trợ xử lý an toàn. Quan trọng nhất vẫn là duy trì không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng và ít nơi trú ẩn để hạn chế khả năng rắn tìm đến ngay từ đầu.