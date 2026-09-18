7 món đồ nhiều người mua ngay khi có nhà mới nhưng càng dùng càng thấy phiền: Tốn tiền, chiếm chỗ, bỏ đi cũng tiếc

Có những món đồ nhìn trên ảnh rất đẹp, lúc mua tưởng sẽ giúp cuộc sống tiện nghi hơn nhưng sau một thời gian sử dụng lại trở thành thứ chiếm chỗ, khó vệ sinh và khiến chủ nhà phải đau đầu tìm cách thanh lý.

Khi sửa nhà hoặc chuyển vào một căn nhà mới, nhiều người thường có tâm lý muốn mua thật đầy đủ. Một chiếc đèn đẹp hơn, thêm vài dụng cụ vệ sinh, thêm bộ nồi, vài chiếc cốc, một góc quầy bar hay hệ thống hộp lưu trữ đồng bộ… tất cả đều tạo cảm giác căn nhà đang dần trở nên hoàn thiện.

Vấn đề là nhu cầu trong tưởng tượng và nhu cầu khi thực sự sinh hoạt đôi khi khác nhau rất xa.

Không ít món đồ được mua vì “nhìn thích”, “thấy người khác dùng đẹp” hoặc nghĩ rằng từ nay mình sẽ sống chăm chút hơn. Nhưng vài tháng sau, khi sự hào hứng ban đầu qua đi, thứ được ưu tiên nhất vẫn là: dễ dùng, dễ lau chùi và không khiến cuộc sống thêm việc.

Dưới đây là 7 kiểu đồ gia dụng – nội thất rất dễ rơi vào tình trạng đó.

1. Đèn lông vũ: Đẹp khi mới lắp, vệ sinh mới là bài toán khó

Những chiếc đèn phủ lông trắng thường tạo cảm giác mềm mại, lãng mạn và rất “ăn ảnh”. Đặt trong phòng ngủ, chúng có thể khiến không gian trông nổi bật ngay lập tức.

Nhưng nhược điểm cũng nằm chính ở lớp lông trang trí này.

Sau một thời gian, bụi dễ bám vào từng lớp lông khiến màu trắng ban đầu trở nên xỉn. Việc vệ sinh cũng không đơn giản như lau một chiếc đèn trần thông thường. Nếu tháo ra giặt, lông có thể rụng, vón hoặc mất dáng sau khi khô.

Với những gia đình ưu tiên sự đơn giản, một chiếc đèn trần thiết kế gọn, bề mặt dễ lau thường thực tế hơn rất nhiều.

2. Mua quá nhiều dụng cụ vệ sinh

Chổi, cây lau nhà phẳng, cây lau hơi nước, cây lau mút, máy hút bụi, robot hút bụi, máy lau sàn…

Mỗi món khi đứng riêng đều có lý do khá thuyết phục để mua. Người dùng dễ nghĩ rằng càng nhiều thiết bị thì việc nhà càng nhẹ.

Nhưng thực tế, một gia đình thường chỉ có vài dụng cụ được sử dụng liên tục. Những món phải lắp ráp, lấy ra mất thời gian hoặc vệ sinh máy sau khi dùng rất dễ bị bỏ quên trong kho.

Kết quả là tủ dụng cụ ngày càng chật trong khi người dùng vẫn quay lại với chiếc máy hoặc cây lau nhà quen tay nhất.

Trước khi mua thêm một dụng cụ vệ sinh, nên đặt câu hỏi: Nó có thay thế món đang dùng hay chỉ bổ sung thêm một món phải cất giữ?

3. Nồi niêu quá nhiều nhưng ngày nào cũng dùng vài chiếc quen thuộc

Mua đồ bếp rất dễ tạo cảm giác mình sắp bước vào một cuộc sống chăm chỉ nấu ăn hơn.

Nồi hầm, nồi áp suất, chảo chuyên dụng, nồi nấu chậm, chảo sâu lòng, chảo nướng… cứ thế xuất hiện trong bếp.

Nhưng thói quen nấu ăn thường khá ổn định. Sau thời gian đầu thử nghiệm, nhiều gia đình lại chỉ dùng thường xuyên một chiếc chảo, một nồi canh và vài thiết bị quen thuộc.

Những chiếc nồi quá nặng, khó rửa hoặc chỉ phục vụ một món ăn rất cụ thể sẽ dần bị đẩy sâu vào tủ.

Điều đáng cân nhắc không phải căn bếp có bao nhiêu dụng cụ, mà là bao nhiêu món thực sự được sử dụng mỗi tuần.

4. Bộ sưu tập cốc: Mua 20 chiếc nhưng thường xuyên dùng 2 chiếc

Cốc là một trong những món dễ mua theo cảm xúc nhất.

Mẫu đẹp, màu lạ, hình dáng dễ thương hay đơn giản là thấy đang giảm giá cũng đủ khiến nhiều người mang thêm một chiếc về nhà.

Vấn đề là thói quen uống nước lại rất thực tế. Cuối cùng, chúng ta thường xuyên sử dụng những chiếc cốc nhẹ, vừa tay, dễ rửa nhất. Những chiếc còn lại nằm trong tủ kính hoặc ngăn bếp, thỉnh thoảng phải lấy ra lau bụi.

Mỗi chiếc cốc không chiếm nhiều diện tích, nhưng 20–30 chiếc cộng lại thì khác.

Với đồ dùng thường ngày, đẹp vẫn quan trọng, nhưng bền và dễ vệ sinh thường quyết định món đồ có được sử dụng lâu dài hay không.

5. Quầy bar trong nhà: Một góc sống đẹp trong tưởng tượng

Trước khi làm nhà, nhiều người tưởng tượng một khung cảnh rất hấp dẫn: buổi tối ngồi bên quầy bar, uống cà phê hoặc một ly đồ uống, nghe nhạc và thư giãn.

Thế nhưng nhịp sống thật thường không diễn ra như vậy.

Ghế bar cao có thể không thoải mái nếu ngồi lâu. Gia đình có trẻ nhỏ càng ít sử dụng khu vực này. Sau một thời gian, mặt quầy rất dễ biến thành nơi đặt túi xách, chìa khóa, đồ mua về hoặc đủ loại vật dụng linh tinh.

Trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, diện tích dành cho quầy bar đôi khi có thể được dùng hiệu quả hơn cho bàn ăn, tủ lưu trữ hoặc khoảng trống sinh hoạt.

Nếu chỉ để uống cà phê mỗi ngày, một chiếc bàn ăn hoặc sofa thoải mái đôi khi đã đủ.

6. Bồn tắm: Muốn ngâm mình mỗi tối nhưng thực tế một năm dùng vài lần

Bồn tắm là món đồ điển hình của khoảng cách giữa “cuộc sống lý tưởng” và “cuộc sống thực tế”.

Khi thiết kế phòng tắm, nhiều người tưởng tượng cảnh trở về nhà sau một ngày làm việc, ngâm mình trong nước ấm và thư giãn.

Nhưng muốn tắm bồn phải chuẩn bị nước, mất thời gian và sau đó lại cần vệ sinh bồn. Với người bận rộn, tắm vòi sen nhanh chóng vẫn thuận tiện hơn.

Nếu tần suất sử dụng thấp, bồn tắm có thể trở thành nơi đặt quần áo, đồ dùng hoặc đơn giản là một khối lớn chiếm diện tích phòng tắm.

Với những căn hộ không quá rộng, trước khi lắp bồn tắm nên cân nhắc kỹ tần suất sử dụng thực tế thay vì chỉ hình dung về vài khoảnh khắc thư giãn đẹp mắt.

7. Hộp lưu trữ quá nhiều: Nhà gọn trên ảnh nhưng sinh hoạt lại thêm thao tác

Các video sắp xếp nhà cửa thường khiến người xem rất dễ bị hấp dẫn bởi những dãy hộp giống nhau, nhãn phân loại ngay ngắn và các ngăn tủ hoàn toàn đồng bộ.

Nhìn thì cực kỳ gọn.

Nhưng hệ thống lưu trữ càng phức tạp, người dùng càng phải tuân thủ nhiều thao tác: mở hộp, lấy đồ, đặt lại đúng vị trí, đóng nắp và duy trì phân loại mỗi ngày.

Nếu lối sống của gia đình không phù hợp, chỉ vài tuần sau hệ thống đó có thể bị phá vỡ.

Thậm chí hộp lưu trữ cũng là một dạng đồ vật chiếm diện tích. Mua quá nhiều hộp để giải quyết tình trạng quá nhiều đồ đôi khi chỉ tạo ra… thêm đồ.

Cách lưu trữ tốt nhất không nhất thiết là cách đẹp nhất trên mạng, mà là cách khiến các thành viên có thể cất và lấy đồ dễ dàng nhất.

Nhà tiện nghi không đồng nghĩa với nhà có thật nhiều đồ

Điểm chung của 7 món đồ trên không phải chúng hoàn toàn vô dụng. Có gia đình sử dụng bồn tắm mỗi ngày, có người thực sự thích sưu tập cốc hoặc cần nhiều dụng cụ nấu ăn.

Vấn đề nằm ở việc mua đồ dựa trên phiên bản lý tưởng của chính mình.

Ta tưởng mình sẽ pha cà phê bên quầy bar mỗi tối, ngâm bồn đều đặn, nấu những món cầu kỳ hoặc duy trì một hệ thống lưu trữ hoàn hảo. Nhưng sinh hoạt thực tế thường đơn giản hơn nhiều.

Vì thế, trước khi mua một món đồ cho nhà mới, có thể tự hỏi ba câu: Tôi sẽ dùng nó bao nhiêu lần mỗi tuần? Việc vệ sinh và bảo quản có mất nhiều công không? Nếu không dùng nữa, tôi sẽ cất nó ở đâu?

Trả lời được ba câu ấy, rất nhiều món đồ tưởng rằng “phải có” bỗng trở thành “không mua cũng chẳng sao”.

Và đôi khi, một căn nhà đáng sống không phải căn nhà được lấp đầy bằng những món đồ đẹp nhất, mà là căn nhà ít đồ thừa và ít việc phải làm nhất..