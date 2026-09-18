Nữ sinh ở nhờ nhà bác 4 năm, ngày ra trường mới biết bố mẹ đã trả hơn 100 triệu tiền ăn ở

Tưởng rằng ở nhờ nhà người thân sẽ giúp gia đình giảm đáng kể chi phí học đại học, đến khi ngồi tính lại, nữ sinh mới nhận ra khoản tiền bố mẹ đã chi trong 4 năm không hề nhỏ.

Sau đỗ đại học ở một thành phố khác, T.H. (quê Nghệ An) được bố mẹ gửi đến ở nhờ nhà bác. So với việc thuê một phòng trọ riêng, phương án này ban đầu được cả gia đình xem là cách tiết kiệm khá nhiều tiền.

Suốt 4 năm đại học, T.H. không phải tự lo tiền thuê phòng hàng tháng. Tuy nhiên, "ở nhờ" không có nghĩa là hoàn toàn không phát sinh chi phí. Tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt phí và những khoản đóng góp trong gia đình vẫn được bố mẹ T.H. gửi đều đặn.

Đến thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, T.H. thử cộng lại toàn bộ số tiền bố mẹ đã gửi cho bác để lo chi phí ăn ở trong 4 năm. Kết quả khiến nữ sinh bất ngờ, tổng số tiền đã vượt 100 triệu đồng.

Nếu chia trung bình cho 48 tháng, khoản này tương đương hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Con số này chưa tính những khoản riêng như học phí, đi lại, sách vở, mua sắm cá nhân hay các chi phí phát sinh trong quá trình học đại học.

Ở nhờ nhà người thân có thể giúp sinh viên giảm tiền thuê phòng, nhưng các khoản ăn uống và sinh hoạt vẫn cần được tính vào tổng chi phí (Ảnh minh họa)

T.H. chia sẻ rằng trước đó gia đình cô gần như không ngồi tính tổng số tiền theo từng năm. Mỗi tháng bố mẹ gửi cho bác một khoản để lo sinh hoạt, bản thân nữ sinh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang được người thân hỗ trợ chỗ ở nên gia đình đã tiết kiệm được một khoản lớn.

Chỉ đến khi sắp ra trường, nhìn lại toàn bộ 4 năm, T.H. mới nhận ra tiền thuê nhà được cắt giảm không đồng nghĩa với việc chi phí ăn ở biến mất.

Ở nhờ có thực sự tiết kiệm hơn thuê trọ?

Với sinh viên, tiền thuê nhà thường là một trong những khoản chi dễ nhìn thấy nhất mỗi tháng. Vì vậy, việc được người thân cho ở nhờ có thể tạo cảm giác gia đình đã giảm được một khoản đáng kể.

Tuy nhiên, chi phí thực tế của một người ở cùng gia đình còn bao gồm nhiều khoản khác. Tiền ăn là khoản lớn và gần như không thể bỏ qua. Bên cạnh đó còn có điện, nước, internet, đồ dùng sinh hoạt, phí gửi xe hoặc những khoản đóng góp chung tùy từng gia đình.

Sau 4 năm, những khoản chi vài triệu đồng mỗi tháng có thể cộng lại thành một con số khá lớn (Ảnh minh họa)

Một cách đơn giản để biết phương án ở nhờ có thực sự tiết kiệm là tách riêng tiền phòng và toàn bộ chi phí sinh hoạt, sau đó cộng theo tháng thay vì chỉ nhìn vào việc "không mất tiền thuê nhà". Chẳng hạn, nếu một sinh viên ở nhờ và gia đình gửi 2 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản ăn ở, sau 4 năm con số đã là 96 triệu đồng. Nếu mức chi trung bình nhích lên 2,2 triệu đồng/tháng, tổng tiền sẽ vượt 105 triệu đồng.

Điều này cũng lý giải vì sao có những trường hợp đến cuối quãng đời sinh viên, gia đình mới nhận ra số tiền đã chi cho việc ăn ở của con lớn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Vì vậy, nếu chọn cho con ở nhờ nhà người thân, gia đình có thể thống nhất trước một mức sinh hoạt phí cố định và theo dõi các khoản chi mỗi tháng. Cách này vừa giúp người thân dễ cân đối chi tiêu, vừa để sinh viên biết mình đang sử dụng bao nhiêu tiền và chủ động điều chỉnh khi cần.