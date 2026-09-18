Lớp học có thủ khoa D01 toàn quốc, 32 em điểm SAT từ 1.500, 30 em IELTS từ 8.0

Lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có thủ khoa D01 toàn quốc, 32 học sinh đạt SAT từ 1.500 và 30 em đạt IELTS từ 8.0.

Mùa tuyển sinh năm nay, tập thể lớp 12A3 khóa 55, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong các kỳ thi và tuyển sinh đại học.

Theo nhà trường, lớp có 1 học sinh trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01; 2 học sinh là thủ khoa đầu vào tại các trường đại học trong nước. 32/34 học sinh đạt SAT từ 1.500 điểm trở lên, trong đó một học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600. Bên cạnh đó, 30 học sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên, 100% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và quốc tế.

Tập thể Lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có thủ khoa D01 toàn quốc, 32 học sinh đạt SAT từ 1.500 và 30 em đạt IELTS từ 8.0.

Thủ khoa D01 nhận học bổng toàn phần

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là học sinh gây chú ý với thành tích thủ khoa toàn quốc khối D01. Sau kỳ tuyển sinh, Tuệ Minh quyết định theo học tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK) với học bổng toàn phần 100%.

Cùng lớp, Nguyễn Minh Thư đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600. Nữ sinh được vinh danh là thủ khoa đầu vào của Đại học Kinh tế Quốc dân. Một học sinh khác là Nguyễn Huy Hoàng trở thành thủ khoa ngành Bán dẫn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những kết quả này cho thấy học sinh trong lớp tham gia nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đến các chứng chỉ và bài thi đánh giá năng lực, chuẩn hóa quốc tế.

30 học sinh đạt IELTS từ 8.0

Theo thống kê, 30 học sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên. Trong đó, 4 học sinh gồm Hoàng Vương Khánh Linh, Tô Thanh Mai, Nguyễn Phụ Hoàng Hải và Nguyễn Sơn Nam đạt IELTS 8.5.

Lớp 12A3 có 8 học sinh giành suất du học quốc tế.

Không chỉ lựa chọn các trường đại học trong nước, nhiều học sinh 12A3 quyết định tiếp tục học tập ở nước ngoài.

Lớp có 8 em học sinh lựa chọn con đường du học và trúng tuyển vào một số trường đại học như Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), Davidson College (Mỹ), Furman University (Mỹ), Đại học Trung Văn Hồng Kông…

Đằng sau những con số về điểm thi và tuyển sinh là hành trình ba năm của tập thể 12A3 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Theo cô giáo chủ nhiệm, thành tích đạt được đến từ quá trình nỗ lực của từng học sinh, cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập cũng được xem là một phần tạo nên dấu ấn của tập thể.