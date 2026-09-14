Một lớp học ở Hà Nội có 39/42 học sinh đạt SAT từ 1500/1600, 34 người đạt IELTS 8.0 trở lên

Lớp ai mà đỉnh thế này?

Trong mùa tuyển sinh năm nay, một lớp học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội gây chú ý với bảng thành tích đáng nể. Trong tổng số 42 học sinh lớp 12A5 do cô Cao Thị Thuý Hoà chủ nhiệm, có tới 39 học sinh đạt SAT từ 1500/1600 trở lên, tương đương 93% sĩ số lớp. Đáng chú ý, một học sinh trong lớp đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

Thành tích IELTS của tập thể này cũng nổi bật khi 34/42 học sinh đạt từ 8.0 trở lên, trong đó có 5 học sinh đạt IELTS 8.5. Không chỉ sở hữu điểm số cao, 17/42 học sinh lớp 12A5 đã trúng tuyển vào các trường đại học ở Mỹ, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Phần Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Ireland, Pháp, Bỉ và Canada.

Lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, có 42 học sinh với nhiều thành tích nổi bật trong mùa tuyển sinh năm nay

Trong danh sách các trường đại học đón học sinh 12A5 có nhiều cái tên nổi bật như Đại học Quốc gia Singapore (NUS, hạng 10 thế giới), Đại học Hồng Kông (HKU, hạng 11), Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK, hạng 18), Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU, hạng 54), Đại học Sydney (hạng 28), Đại học Aalto (hạng 126), Đại học Wesleyan, Đại học Ottawa và Đại học KU Leuven (hạng 59) theo QS World University Rankings 2027. Riêng Đại học Carlos III Madrid (UC3M) cũng là một trường đại học nghiên cứu nổi bật của Tây Ban Nha.

Tại Việt Nam, các học sinh của lớp cũng trúng tuyển vào nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Quân y và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, một số học sinh nhận được các suất học bổng tài năng trị giá 70-80% tại VinUniversity.

Danh sách điểm đến sau tốt nghiệp của 12A5 trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ

Trong số các trường quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) là một trong những điểm đến nổi bật của lớp khi Vũ Quốc Tuấn trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính. Nam sinh sở hữu IELTS 8.5, SAT 1560, đồng thời giành Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh và Giải Ba Olympic Tiếng Anh ĐHQGHN.

Phạm Hoàng Nam cũng gây chú ý khi trở thành một trong khoảng 11 học sinh châu Á được trao Freeman Asian Scholarship, học bổng toàn phần của Đại học Wesleyan dành cho sinh viên châu Á. Theo thông tin từ Wesleyan, chương trình trao học bổng toàn phần trong 4 năm và mỗi năm có khoảng 11 tân sinh viên nhận học bổng. Nam sinh đồng thời nhận học bổng 100% học phí tại Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK).

Trong khi đó, Trần Ngọc Linh Chi là chủ nhân của điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, cùng IELTS 8.0 và học bổng tài năng 80% từ VinUniversity.

Đặc biệt, 5 học sinh Nguyễn Bình Minh, Phạm Tú Anh, Đỗ Trí Đức, Nguyễn Thuỳ Minh và Phạm Hoàng Hải Lam cùng trúng tuyển Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK) với học bổng 100% học phí trong 4 năm.

Đằng sau những con số ấn tượng, cô Cao Thị Thuý Hoà - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 nhìn thấy ở học sinh của mình nhiều hơn những thành tích trong mùa tuyển sinh. Với cô, ba từ khóa dành cho tập thể 12A5 là "Bản lĩnh - Đoàn kết - Trưởng thành".

Cô Cao Thị Thuý Hoà - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5

Điều khiến cô tự hào nhất không chỉ là những con số SAT 1600 hay IELTS 8.5 mà là bản lĩnh học sinh đã rèn được để dám đặt mục tiêu lớn, dám bước ra thế giới và tự mình chinh phục những cánh cửa tưởng như rất xa.

"Phía sau những học bổng, những ngôi trường danh giá và những thành tích khiến thầy cô bất ngờ, tôi nhìn thấy cả những tháng ngày các con miệt mài, kiên trì và không cho phép mình bỏ cuộc", cô chia sẻ.

Theo cô Hoà, 12A5 còn là một tập thể đoàn kết và ấm áp. Mỗi thành viên có một điểm mạnh, một màu sắc riêng và trưởng thành theo cách khác nhau. Các học sinh thường quan tâm, giúp đỡ và khích lệ nhau cùng tiến bộ, thay vì chỉ tập trung vào hành trình của riêng mình.

"Các con không 'đi một mình' mà 'đi cùng nhau' để tiến xa", cô nói.

Sau 3 năm đồng hành cùng học sinh, cô Hoà cho biết bản thân không quá chú ý tới điểm số mà coi trọng hơn hành trình trưởng thành của mỗi em. Ngày hôm nay, khi chứng kiến học sinh lần lượt bước vào những hành trình mới tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, điều khiến cô xúc động nhất là các em không chỉ đạt được những thành tích đáng tự hào mà còn trưởng thành hơn trong nhận thức và tình cảm.

Sau 3 năm, những học sinh 12A5 lần lượt bước vào hành trình mới tại các trường đại học trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới