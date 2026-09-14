Một trường THPT ra quy định lạ: Học sinh chỉ được xin đi vệ sinh 1 lần trong cả học kỳ

Nội dung được trình chiếu trên một slide PowerPoint tại cuộc họp cho biết mỗi học sinh chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh một lần trong cả học kỳ.

Một trường THPT ở miền Nam Trung Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi bị phát hiện quy định mỗi học sinh chỉ được đi vệ sinh một lần trong giờ học trong suốt cả học kỳ. Cơ quan giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh sau khi nhận được khiếu nại về quy định được cho là quá khắt khe này.

Theo Xiaoxiang Morning Herald, quy định trên xuất hiện trong một bức ảnh được cho là do giáo viên chụp tại cuộc họp quản lý nội bộ của Trường THPT huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông, vào cuối tháng 8. Nội dung được trình chiếu trên một slide PowerPoint tại cuộc họp cho biết mỗi học sinh chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh một lần trong cả học kỳ và chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu học sinh đi vệ sinh lần thứ hai trong giờ học, nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh đến trường để phối hợp giáo dục con.

Nếu sự việc xảy ra lần thứ ba, học sinh sẽ bị xử phạt, dù slide không nêu cụ thể hình thức xử phạt. Nhà trường cho biết quy định này được đưa ra nhằm duy trì kỷ luật trong lớp học. Theo nội dung slide, giáo viên có trách nhiệm quản lý trật tự lớp và việc thực hiện kỷ luật sẽ được tính đến khi đánh giá năng lực chuyên môn của họ.

Không chỉ vậy, mức độ duy trì kỷ luật trong lớp còn có thể ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm, cơ hội thăng chức cũng như việc xét các danh hiệu, phần thưởng dành cho giáo viên.

Chính sách cứng nhắc này đã được tiết lộ trong một bài thuyết trình PowerPoint tại một cuộc họp ở trường, bức ảnh do một giáo viên chụp lại trong lúc ghi hình cuộc thảo luận (Ảnh: Baidu)

Trường THPT huyện Nhũ Nguyên là một trường trọng điểm của tỉnh Quảng Đông, có 57 lớp thuộc 3 khối với khoảng 3.200 học sinh. Theo số liệu những năm trước, khoảng 90% học sinh tốt nghiệp trường này trúng tuyển các trường đại học từ nhóm trung bình khá trở lên tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi truyền thông liên hệ để hỏi về quy định gây tranh cãi, một lãnh đạo giấu tên của trường ban đầu gọi đây là một “hiểu lầm”, sau đó lại thay đổi cách mô tả và cho rằng đó chỉ là một “tin đồn”.

Cơ quan giáo dục địa phương cho biết đã nhận được các khiếu nại liên quan đến việc hạn chế học sinh đi vệ sinh và đang xác minh sự việc với nhà trường.

Trong lúc chờ kết quả xác minh, quy định này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng việc kiểm soát nhu cầu vệ sinh của học sinh theo hạn mức cứng nhắc là phản giáo dục và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của các em.

“Nhà trường phải chấm dứt quy định vô nhân đạo này và cần phải chịu trách nhiệm nghiêm túc”, một người dùng mạng xã hội bình luận. Một người khác gay gắt hơn: “Đây là trường học, không phải nhà tù. Ngay cả tù nhân còn có nhiều tự do hơn học sinh”.

Một người dùng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cũng kể lại trải nghiệm từng gặp khi đi học: “Trường tôi từng yêu cầu học sinh phải có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm mới được đi vệ sinh trong giờ học. Nếu không được cho phép thì không được đi”.

Theo nhà trường, việc quản lý kỷ luật lớp học thuộc trách nhiệm của giáo viên, bất kỳ vấn đề kỷ luật nào cũng sẽ được xem xét khi đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên (Ảnh: Shutterstock)

Những quy định kiểm soát học sinh quá chặt liên quan đến giờ nghỉ, vận động và việc rời khỏi lớp không phải chuyện hiếm tại Trung Quốc.

Năm ngoái, một phụ huynh ở tỉnh Tứ Xuyên từng gửi đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh, cho rằng một trường THCS ở Thành Đô không cho học sinh rời khỏi lớp trong 10 phút giải lao. Thay vào đó, các em phải ngồi tại chỗ và học thuộc nội dung trong sách giáo khoa.

Đầu năm nay, một trường tiểu học ở Thượng Hải cũng bị cơ quan chức năng chú ý vì không cho học sinh chơi trên sân trường trong giờ giải lao hoặc giờ nghỉ trưa.

Những vụ việc tương tự góp phần khiến Bộ Giáo dục Trung Quốc phải ban hành văn bản vào tháng 3, trong đó liệt kê 20 hành vi không phù hợp của nhà trường, bao gồm xâm phạm thời gian nghỉ ngơi của học sinh, hạn chế hoạt động thể chất và giao quá nhiều bài tập.

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