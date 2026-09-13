Liên tiếp dẫn đầu, nam sinh Hà Nội giành nguyệt quế tuần Olympia với 390 điểm

Với màn thể hiện ổn định và liên tiếp giữ ngôi đầu, Phạm Quang Minh xuất sắc vượt qua 3 đối thủ, giành chiến thắng áp đảo tại cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Em Phạm Quang Minh - Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với 390 điểm, sau màn tranh tài đầy kịch tính cùng 3 đối thủ đến từ Ninh Bình, Nghệ An và TP.HCM.

Cuộc thi với sự tham gia của 4 thí sinh là em Trần Tất Thắng - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình; em Đặng Bá Quân - Trường PTTH Dân tộc Nội trú, Nghệ An; em Phạm Quang Minh - Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội; em Trần Minh Bảo - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM.

Ở phần thi Khởi động dẫn đầu Quang Minh giành 100 điểm, xếp thứ hai là Tất Thắng có 30 điểm, Minh Bảo đạt 20 điểm, Bá Quân có 10 điểm.

Em Phạm Quang Minh - Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia với 390 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 thí sinh phải giải từ khóa gồm 5 chữ cái được giấu sau 4 hàng ngang gợi ý. Sau khi lần lượt tìm ra các đáp án Châu Á, Nhật Bản, 20 và câu hỏi ở ô trung tâm được nêu, Quang Minh là thí sinh đầu tiên bấm chuông giành quyền trả lời. Nam sinh đến từ Hà Nội đưa ra đáp án ASIAD - Đại hội thể thao châu Á.

Câu trả lời chính xác giúp Quang Minh tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm, đồng thời tạo lợi thế trước khi bước vào phần thi tiếp theo.

Chia sẻ chiến lược cho chặng thi sắp tới, Quang Minh cho biết sẽ ưu tiên giành thêm điểm để duy trì khoảng cách với các đối thủ, bởi 150 điểm hiện tại chưa phải lợi thế an toàn.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Quang Minh tiếp tục dẫn đầu khi 260 đạt điểm, xếp thứ hai là Tất Thắng có 150 điểm, Bá Quân có 60 điểm và Minh Bảo đạt 40 điểm.

Tại phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh đến từ Hà Nội trả lời đúng 2 câu, nâng tổng điểm lên 300 và tiếp tục nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

Tất Thắng cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm nhưng chỉ trả lời đúng 1 câu, kết thúc phần thi với 150 điểm. Trong khi đó, Bá Quân không ghi được điểm ở cả 3 câu hỏi đã chọn, khép lại phần thi với 20 điểm. Minh Bảo lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm nhưng không trả lời đúng câu nào.

Với màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi, Phạm Quang Minh giành vòng nguyệt quế với 390 điểm. Trần Tất Thắng về nhì với 170 điểm, Đặng Bá Quân đạt 20 điểm, còn Trần Minh Bảo không giành được điểm nào.