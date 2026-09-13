Thủ tướng yêu cầu loại nhà cung cấp suất ăn cho học sinh không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát bữa ăn học sinh, kiên quyết đình chỉ thay thế những đơn vị cung cấp suất ăn không đáp ứng yêu cầu về an toàn và dinh dưỡng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục. Công điện được gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Theo Công điện, thời gian qua các địa phương và cơ sở giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ em, học sinh. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn tồn tại bất cập trong lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản cũng như xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng.

Những hạn chế này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn và sức khỏe học sinh.

Trước thực tế trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh những bất cập và làm rõ trách nhiệm trong từng khâu tổ chức bữa ăn.

Một trong những điểm đáng chú ý của Công điện là yêu cầu các địa phương căn cứ quy định pháp luật, phân cấp và điều kiện thực tế để giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Không để “giá thấp” trở thành tiêu chí quyết định, Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý từ khâu chọn nhà cung cấp đến tổ chức bữa ăn cho học sinh.

UBND cấp xã đồng thời có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng. Việc lựa chọn nhà cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định, trong đó an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi của học sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Với những trường đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp yêu cầu dinh dưỡng.

Công điện cũng yêu cầu địa phương phân định rõ trách nhiệm giữa UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn. Trong đó, nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp ở khâu tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng suất ăn, giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc học sinh tại trường; đồng thời phải kịp thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn trường học, cơ sở chế biến và đơn vị cung cấp suất ăn, đặc biệt là những đơn vị phục vụ nhiều trường hoặc số lượng lớn học sinh.

Việc kiểm soát phải bao quát từ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm; những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế.

Đồng thời, các địa phương phải chủ động phương án xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, bảo đảm các khâu cấp cứu, điều trị, truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và khoanh vùng nguy cơ được thực hiện kịp thời.

Một yêu cầu khác là tăng tính công khai, minh bạch đối với bữa ăn học đường. Thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và những thông tin cần thiết liên quan đến bữa ăn phải được công khai để cha mẹ học sinh có thể tham gia giám sát. Tuy nhiên, việc giám sát của phụ huynh không thay thế trách nhiệm quản lý của chính quyền và nhà trường.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền các quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục. Quy định mới phải làm rõ điều kiện, quy trình và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng trách nhiệm của chính quyền địa phương và giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, cũng như áp lực không thuộc trách nhiệm chuyên môn của nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng thực đơn, tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn.

Các hướng dẫn cần chú trọng cả phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và những vấn đề dinh dưỡng học đường.

Đáng chú ý, ngành Giáo dục sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng liên thông, dùng chung, phục vụ quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ. Công nghệ cũng được khuyến khích ứng dụng để truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn, nhưng không làm phát sinh thêm hồ sơ, thủ tục cho nhà trường.

Bộ Y tế được giao rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng đối với bữa ăn nội trú, bán trú theo từng độ tuổi, cấp học; đồng thời hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ trong chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và sử dụng thực phẩm tại trường học.

Cơ quan y tế địa phương sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm và suất ăn cho trường học, tập trung vào những đơn vị cung cấp với quy mô lớn hoặc phục vụ nhiều trường.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng khẩu phần ăn khoa học, theo dõi tình trạng dinh dưỡng của học sinh và xử lý kịp thời các nguy cơ liên quan đến dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học.

Thủ tướng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.