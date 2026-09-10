Những khay cơm "không bán trú" khiến hội phụ huynh Hà Nội xuýt xoa: Gói gọn cả 1 trời yêu thương

Giữa áp lực học tập của một ngôi trường chuyên hàng đầu, mỗi hộp cơm mở ra vào giờ nghỉ trưa chính là nguồn tiếp sức tinh thần lớn lao.

Bữa ăn trưa của một đứa trẻ đôi khi không chỉ là chuyện no bụng hay đủ chất. Trong đó còn có sự chăm chút của cha mẹ, là những món ăn quen thuộc được chuẩn bị từ căn bếp gia đình và cả tình yêu thương lặng lẽ gửi theo con đến trường.

Mới đây, trên diễn đàn phụ huynh một trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội, hình ảnh những hộp cơm trưa được chuẩn bị từ nhà cho học sinh đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không phải những suất ăn từ bếp ăn tập thể hay phần cơm mua vội bên ngoài cổng trường, đây là những bữa trưa do chính tay cha mẹ chuẩn bị.

Những hộp cơm được chia sẻ không quá cầu kỳ nhưng đầy đặn và tươm tất. Có thịt, cá, tôm, trứng, rau xanh, canh nóng, đôi khi kèm thêm hoa quả hoặc một món ăn nhỏ mà con yêu thích. Mỗi phần cơm được chuẩn bị gọn gàng trong hộp hoặc thố giữ nhiệt, đủ để các em có một bữa trưa ấm bụng trước khi bước vào những tiết học buổi chiều.

Đằng sau một hộp cơm ấy là không ít công sức của cha mẹ.

Những hộp cơm được chia sẻ không quá cầu kỳ nhưng đầy đặn và tươm tất. (Ảnh: group phụ huynh)

Để kịp giờ đưa con đến trường, nhiều phụ huynh phải chuẩn bị từ sớm, từ việc lên thực đơn, đi chợ, sơ chế đến nấu nướng và đóng gói. Có những ngày, căn bếp đã sáng đèn từ 5-6 giờ sáng. Mọi thứ diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của một gia đình có con đang tuổi đi học: người mẹ chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ nấu thêm phần cơm trưa, người cha hỗ trợ đưa con đến trường hoặc chuẩn bị đồ dùng.

Vất vả là vậy, nhưng với nhiều phụ huynh, việc tự tay chuẩn bị một bữa cơm cho con lại mang đến niềm vui rất riêng.

Với học sinh, đặc biệt là những em phải học cả ngày, bữa trưa là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Một hộp cơm nóng, có những món ăn quen thuộc từ căn bếp gia đình, đôi khi cũng đủ để khiến giờ nghỉ giữa một ngày học dài trở nên dễ chịu hơn.

Nhiều người thường nói rằng khi con lớn, cha mẹ không còn có thể ở bên cạnh con mọi lúc. Những năm tháng học phổ thông, khoảng thời gian các con bắt đầu có lịch học dày đặc hơn, có những mục tiêu và áp lực riêng, cha mẹ cũng dần phải học cách đồng hành theo một cách khác. Đôi khi, sự đồng hành ấy là một lời hỏi han sau giờ học. Đôi khi là một chuyến đưa đón mỗi sáng. Và đôi khi, đơn giản chỉ là một hộp cơm được chuẩn bị cẩn thận.

Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện hoặc thời gian để tự nấu cơm cho con mỗi ngày. Mỗi nhà sẽ có những lựa chọn khác nhau, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh và bảo đảm cho con một bữa ăn đầy đủ. Nhưng chính vì vậy, những hình ảnh về các “khay cơm không bán trú” vẫn khiến nhiều phụ huynh cảm thấy ấm lòng.

Giữa áp lực học tập của một ngôi trường chuyên hàng đầu, mỗi hộp cơm mở ra vào giờ nghỉ trưa chính là nguồn tiếp sức tinh thần lớn lao. Bữa cơm mang theo hương vị gia đình ấy chính là sợi dây kết nối tình thân, nhắc nhở các bạn học sinh rằng đằng sau những giờ miệt mài bên trang sách, luôn có sự đồng hành, chăm sóc chu đáo và tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ.