Sinh viên ngành Công nghệ thông tin HUFLIT và hành trình mở lối qua những đấu trường công nghệ

Nhận thấy bản thân cần nỗ lực hơn nữa để có thể chạm đến những ước mơ lớn, Trịnh Hoàng Tú - sinh viên ngành Công nghệ thông tin (HUFLIT) đã chọn một lối đi riêng, độc đáo và cũng đầy chông gai để mở ra cánh cửa rực rỡ cho tương lai.

Sau khi hoàn thành lượng kiến thức cơ sở ngành của năm nhất, Hoàng Tú đã chọn theo đuổi chuyên ngành An ninh mạng khi bước vào năm hai. Đây cũng là lúc chàng sinh viên trẻ bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn bằng cách liên tục thử sức ở những cuộc thi công nghệ.

Chỉ trong vòng hơn hai năm, Hoàng Tú đã chinh phục đến 30 đấu trường, từ trong nước đến các sân chơi quốc tế. Song song đó, Hoàng Tú còn dấn thân vào hành trình nghiên cứu khoa học và hiện tại đang thực tập tại một trong những công ty công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Tất cả những trải nghiệm đã trở thành hành trang cực kì vững chắc để cậu chinh phục những giấc mơ lớn hơn trong tương lai.

Với Hoàng Tú, mỗi lần thử sức không chỉ để tìm kiếm một giải thưởng hay khẳng định chính mình, mà còn là cách để mở thêm những con đường mới, rực rỡ hơn.

"Mỗi lần bước vào một đấu trường, mình lại biết mình đang đứng ở đâu"

Từ năm hai, Hoàng Tú bắt đầu tìm kiếm và tham gia các cuộc thi công nghệ. Điều gì khiến bạn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn?

Năm nhất mình học khá "chill", kiểu học tới đâu hay tới đó và cũng chưa nghĩ nhiều về thị trường lao động sau này. Đến năm hai, mình bắt đầu nhận ra mình đang ở trong một vùng an toàn khá thoải mái. Và nếu cứ như vậy thì có lẽ mình sẽ không biết năng lực thật sự của bản thân đến đâu. Nhờ tâm lý đó mà mình đã bắt đầu tìm kiếm và tham gia các cuộc thi học thuật cả trong nước lẫn quốc tế.

Đến nay mình đã tham gia 30 cuộc thi. Trong số đó có giải Nhất cuộc thi Vibe Coding Talents HSU 2025, giải Nhì cuộc thi MongoDB Mini Hackathon 2026, Top 10 cuộc thi Gridbreakers Datathon 2026 do VinUniversity và Vin Telligence tổ chức, lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về Tính toán lượng tử QC4SG 2026 cùng một số sân chơi quốc tế về AI và tính toán lượng tử khác.

Hoàng Tú (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng đội và mentor tại Cuộc thi Tính toán lượng tử QC4SG 2026

Không phải 01 mà là 30 cuộc thi cả trong nước lẫn quốc tế. Tại sao bạn lại chọn tham gia nhiều cuộc thi đến như vậy?

Mình nghĩ giải thưởng là một kết quả rất vui, nhưng đó không phải lý do duy nhất. Mỗi cuộc thi giống như một lần mình đem kiến thức ra "test" trong một môi trường khác.

Có những bài mình làm được, nhưng cũng có những bài giúp mình nhận ra bản thân còn thiếu rất nhiều kiến thức. Trước đây, mình từng vượt qua vòng hồ sơ của Viettel Cyber Security và tham gia bài thi Cướp cờ. Nhờ đó, mình nhận ra bản thân đang có rất nhiều thiếu sót để có thể dấn thân vào lĩnh vực An ninh mạng, vốn cần lượng kiến thức sâu và rộng.

Mình không xem đó là một thất bại, mà coi nó như một tín hiệu để nhìn lại năng lực của bản thân. Có những đấu trường không mang về giải thưởng nhưng lại giúp mình biết mình cần đi đâu tiếp theo.

Từ cuộc thi đến nghiên cứu khoa học, và những cơ hội mới

Sau những lần va chạm đó, hành trình của bạn bắt đầu mở rộng sang nhiều hoạt động khác. Vì sao bạn lại tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm mới?

Mình nghĩ khi bản thân đã bắt đầu thử sức thì sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ mình chưa biết. Từ cuộc thi, mình bắt đầu quan tâm đến nghiên cứu khoa học và các chương trình quốc tế.

Hay như khi tham gia chương trình Global Certificate Program về AI, Innovation and Entrepreneurship của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), mình may mắn là nhóm trưởng của một đội sáu người đang học tập ở nhiều nơi trên thế giới. Hay khi giáo sư hướng dẫn cũng đồng ý viết thư giới thiệu cho mình. Những kết nối như vậy rất quý giá vì nó có thể mở thêm một cánh cửa mà trước đó mình chưa nghĩ tới.

Nhìn lại thì mình thấy mỗi đấu trường mình từng bước vào đều mở ra một thứ gì đó: có nơi cho mình kiến thức, có nơi cho mình những mối quan hệ, có nơi giúp mình nhận ra điểm yếu của bản thân. Và từ những thứ đó, mình có thêm những con đường để đi tiếp.

Bạn cũng từng trở thành Google Student Ambassador. Hoạt động này có khác với việc tham gia các cuộc thi công nghệ không?

Khác khá nhiều. Nếu cuộc thi giúp mình rèn chuyên môn và khả năng giải quyết vấn đề, thì việc đạt danh hiệu Rising Star, thuộc nhóm 600 Rising Star của thế giới giúp mình phát triển kỹ năng giao tiếp và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Hoàng Tú và danh hiệu Rising Star tại Google Student Ambassador

Mình cũng từng tham gia HUFLIT Mentoring trong 9 tháng và may mắn được ghép với mentor là anh Nguyên Chương - một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ. Mình vô cùng biết ơn và cảm ơn anh cùng cộng sự là anh Lê Sỹ Cường đã hỗ trợ mình rất nhiều cả về tinh thần, định hướng chuyên môn/nghiên cứu khoa học và góc nhìn nghề nghiệp. Với một người trước đây thường tự làm mọi thứ một mình, việc có một người đi trước để chia sẻ và định hướng thực sự rất quý giá.

HUFLIT Mentoring là cộng đồng kết nối giữa sinh viên (được ví như Mentee) và các cựu sinh viên, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực (Mentor). Đây là môi trường để các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hình thức đồng hành cùng Mentor trong vòng 9 tháng. Cho đến nay, HUFLIT Mentoring đã thu hút hơn 100 cựu sinh viên, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình khám phá nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân trước khi gia nhập thị trường lao động chất lượng cao.

"Mình thường nói tiếng Anh là một "chìa khóa" để kết nối với thế giới bên ngoài. Có kiến thức nhưng không thể kết nối thì mình vẫn bị giới hạn trong phạm vi của mình".

Nếu gửi một lời nhắn đến các bạn sinh viên đang bắt đầu hành trình tại đại học, bạn sẽ nói gì?

Thứ nhất, đừng giới hạn việc học trong những gì được dạy trên trường. Hãy tự làm dự án, tham gia các cuộc thi và tìm những bài toán thực tế để thử sức. Khi đó mình sẽ biết kiến thức của mình đang ở mức nào và cần bổ sung gì.

Thứ hai, hãy học và xem tiếng Anh là một phần năng lực nghề nghiệp, không chỉ là một môn học.

Và cuối cùng, hãy tự chủ trong việc học và bắt đầu xây dựng profile của mình từ sớm. Công nghệ thay đổi rất nhanh, từ AI, điện toán đám mây đến những kiến trúc và công nghệ mới. Giáo trình có thể cung cấp nền tảng, nhưng để đi xa hơn, bạn cần tự học và đào sâu.

Cứ nỗ lực từng chút một. Có thể quả ngọt chưa đến ngay, nhưng những gì bạn học và làm hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho những cơ hội sau này.

Cảm ơn Hoàng Tú về cuộc trò chuyện!