Không chỉ để xem phim không cần Vietsub, Gen Z học tiếng Trung để chủ động hơn

Không phải ai học tiếng Trung cũng muốn làm phiên dịch. Tiếng Trung đang được Gen Z ứng dụng theo nhiều cách thiết thực hơn.

Đang xem phim Trung đến đoạn gay cấn thì Vietsub chưa có. Tin mới nhất về idol vừa xuất hiện trên Xiaohongshu nhưng vẫn phải chờ người khác dịch lại. Nhắn shop Taobao cũng phải liên tục chụp màn hình rồi mở Google Dịch. Những bất tiện ấy khiến không ít bạn trẻ muốn học tiếng Trung để tự "dịch cabin" thay vì luôn phải chờ đợi.

Không muốn lúc nào cũng trong trạng thái bị động

Với nhiều bạn trẻ, niềm vui khi biết tiếng Trung đôi khi chỉ là hiểu một câu thoại trước cả khi phụ đề xuất hiện, hoặc biết idol mình yêu thích hôm nay đi những đâu, làm những gì mà không cần chờ người khác dịch lại.

Từ sở thích cá nhân, tiếng Trung dần len lỏi vào nhiều nhu cầu khác: tự order hàng Taobao, gọi món, hỏi đường khi du lịch hay những lúc cần tìm tài liệu, trao đổi với khách hàng và nhà cung cấp. Mọi thứ đều khiến Gen Z cảm thấy "peak" hơn khi mình nắm thế chủ động.

Biết Tiếng Trung chưa chắc đã dùng được trong thực tế

Không ít người học tiếng Trung chỉ chăm chăm vào học pinyin (phiên âm) nên đến khi gặp một đoạn tin nhắn toàn chữ Hán thì lại không hiểu được. Bên cạnh đó, có người học nhiều ngữ pháp, thuộc làu làu Hán tự, ghi chép đầy đủ các mẫu câu giao tiếp nhưng khi gặp người bản xứ vẫn không thể nói chuyện được vì ít luyện tập phản xạ.

Từ thích tiếng Trung đến thật sự dùng được tiếng Trung

Từ những vướng mắc đó, khóa Giao Tiếp Ứng Dụng của Tiếng Trung Ni Hao được xây theo hướng cân bằng giữa giao tiếp và Hán tự. Mỗi buổi học đều có phần luyện nghe - nói qua các chủ đề quen thuộc, đồng thời giúp học viên nhận diện chữ Hán để đọc hiểu. Phần viết tay chỉ tập trung vào những chữ cần thiết, thay vì chép đi chép lại máy móc. Phần soạn thảo cũng được đưa vào chương trình học, giúp người học biết cách đánh máy chữ Hán để nhắn tin, tìm kiếm thông tin hoặc gửi email.

Người mới bắt đầu sẽ học nền tảng với giáo viên Việt Nam để sửa phát âm và hiểu cấu trúc câu. Ở các cấp tiếp theo, thời lượng học cùng giáo viên bản xứ tăng dần. Đến cấp cuối, học viên sẽ học hoàn toàn với giáo viên bản xứ. Cách chuyển tiếp này giúp người học quen dần với phát âm, tốc độ và ngữ điệu tự nhiên mà không bị ngợp ngay từ đầu.

Lộ trình này có thể phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau. Và riêng với Alex Fox, đó là mở rộng chất liệu cho công việc sáng tạo của mình. Từng trở thành giám đốc sáng tạo của L’OFFICIEL Việt Nam ở tuổi 23 và góp phần tạo nên sự thành công của chương trình The New Mentor, Alex vẫn học thêm tiếng Trung dù đã thường xuyên dùng tiếng Anh trong công việc. Anh chọn đồng hành cùng Tiếng Trung Ni Hao với khoá Giao Tiếp Ứng Dụng để tiếp cận thêm nhiều ý tưởng, góc nhìn văn hóa mới và có thêm một ngôn ngữ dùng được trong đời sống lẫn công việc.

Đã lưu loát tiếng Anh, Alex cho biết anh chọn học thêm Tiếng Trung để có mở thêm cho mình nhiều cơ hội mới. Ảnh: Trí Nghĩa Huỳnh/Kênh14.

Việc học tiếng Trung có thể bắt đầu vì một bộ phim, một bài hát hay vài lần mua hàng trên Taobao. Nhưng khi học rồi thì bạn sẽ thấy mình làm được thêm rất nhiều việc với tiếng Trung. Nếu bạn đang muốn chuyển từ "thích tiếng Trung" sang "thật sự dùng được tiếng Trung", có thể tìm hiểu khóa GTUD tại Fanpage Tiếng Trung Ni Hao hoặc liên hệ qua hotline 028 7301 4545 để được tư vấn kỹ lưỡng về lộ trình học nhé.

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