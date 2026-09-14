Đưa con trai đi cắt tóc, người mẹ than vãn một câu khiến dân tình ngán ngẩm: Nhà trường ngại nhất kiểu phụ huynh này!

Nhiều nhà giáo dục thẳng thắn nhận định: Đằng sau những giọt nước mắt xót con thực chất là sự tự mãn và "tự cảm động" của chính bậc phụ huynh.

Một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ ở Trung Quốc đưa con trai chuẩn bị vào lớp 1 đi cắt tóc ngắn đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Trong clip, thợ cắt tóc thẳng tay tông-đơ dọn sạch phần đuôi tóc dài mà cậu bé nuôi suốt 3 năm, bên cạnh là người mẹ vừa quay vừa khóc ròng, xót xa đặt câu hỏi: "Kiểu tóc thì ảnh hưởng gì đến việc học?".

Được biết, nguồn cơn bắt đầu từ quy định tuyển sinh của trường tiểu học: nam sinh bắt buộc cắt tóc ngắn gọn gàng hoặc đầu đinh, tuyệt đối không để tóc dài, không nhuộm màu. Đối với vị phụ huynh này, quy định của nhà trường là "cứng nhắc, vô lý", nhẫn tâm phá hủy phong cách thời thượng và hình tượng "công tử quý tộc" mà chị dày công xây dựng cho con.

Thế nhưng, sự việc tưởng chừng là câu chuyện thẩm mỹ cá nhân này lại khiến cộng đồng giáo viên và dư luận đồng loạt gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Người mẹ than vãn vì con phải cắt tóc (Ảnh: Sohu)

"Căn bệnh" ái kỷ và ảo tưởng quyền lực của cha mẹ

Nhiều nhà giáo dục thẳng thắn nhận định: Đằng sau những giọt nước mắt xót con thực chất là sự tự mãn và "tự cảm động" của chính bậc phụ huynh. Cha mẹ cố tình lấy gu thẩm mỹ của người lớn để áp đặt lên một đứa trẻ lớp 1, nhằm gửi đi một thông điệp ngầm đến xã hội: Con tôi là đặc biệt, khác người và có thể đứng trên những quy tắc chung.

Trong môi trường giáo dục, những trường hợp này thường bị giáo viên nhìn nhận bằng ánh mắt e ngại. Giới làm nghề thậm chí có một kinh nghiệm truyền miệng: Hễ gặp những đứa trẻ mang phong cách "dân chơi nhí" do cha mẹ cố tình tạo dựng, thầy cô thường có phản xạ tự vệ từ xa. Lý do rất đơn giản: Một phụ huynh sẵn sàng gay gắt với nhà trường chỉ vì một mái tóc, thì khi con xảy ra xích mích với bạn bè hay có vấn đề về điểm số, khả năng cao họ cũng sẽ là những người bao che cực đoan và bất chấp lý lẽ.

Sự nuông chiều mù quáng ấy không biến đứa trẻ thành "quý tộc", mà chỉ biến con thành một "ông vua nhí" không ngai - thiếu nền tảng giáo dưỡng nhưng lại sớm nhiễm thói đòi hỏi cả thế giới phải nhường nhịn mình.

Quy định nhà trường: Không phải kìm hãm thiên tính, mà là chiếc phao bảo hộ

Trong một tập thể hàng chục học sinh, việc đồng bộ trang phục và kiểu tóc có vai trò tối quan trọng: xóa bỏ tâm lý so bì vật chất và ngăn chặn tình trạng trẻ già trước tuổi.

Bước chân vào lớp 1 là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự chuyển dịch của đứa trẻ: từ vị trí "trung tâm vũ trụ" ở gia đình sang việc thích nghi với trật tự kỷ luật của xã hội. Nếu ở thời điểm nhạy cảm này, cha mẹ không những không hỗ trợ nhà trường rèn nề nếp mà còn công khai chống đối, đứa trẻ sẽ vô thức hình thành nhận thức lệch lạc: Mẹ quyền lực hơn trường học, mình không cần phải tuân thủ bất kỳ ai.

Thế nhưng, thực tế học đường luôn tàn khốc hơn sự bao bọc của gia đình. Một đứa trẻ bước vào lớp với vẻ ngoài dị biệt không đổi lại được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, mà thường là sự đề phòng từ thầy cô và sự xa lánh từ bạn cùng trang lứa. Khi bị tách biệt khỏi tập thể, một đứa trẻ vốn vui tươi rất dễ trở thành một học sinh cá biệt, mang trong mình sự thù ghét đối với trường lớp.

Đừng lấy câu hỏi "Kiểu tóc có ảnh hưởng đến việc học không?" để bao biện cho sự bất chấp quy tắc. Kiểu tóc không quyết định học lực, nhưng việc cha mẹ cổ xúy con xem nhẹ kỷ luật tập thể chắc chắn sẽ tàn phá quá trình hòa nhập của trẻ. Khi gia đình không dạy con tôn trọng trật tự chung, bài học đầu đời mà đứa trẻ nhận lại nơi trường lớp sẽ chỉ là sự cô lập và cái giá đắt của sự ngông cuồng.

Nguồn: Sohu