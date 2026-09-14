Bữa ăn bán trú "trường làng" có gì mà bà mẹ Hà Nội thốt lên: Trường có tổ chức ăn tối nữa thì cho đăng ký thêm 2 suất

Nhìn thấy khay cơm được chuẩn bị tử tế, cha mẹ cũng có thêm một phần yên tâm rằng trong những giờ mình không ở bên, con vẫn được chăm sóc.

Những ngày qua, câu chuyện bữa cơm bán trú của học sinh nhận được không ít sự quan tâm từ phụ huynh. Đặc biệt, một số hình ảnh suất ăn được cho là khá lèo tèo, ít món, khẩu phần nhỏ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Liệu một bữa trưa như vậy có đủ để các em có năng lượng cho cả buổi học phía sau?

Giữa những tranh luận ấy, hình ảnh một suất cơm bán trú đầy đặn được một bà mẹ Hà Nội chia sẻ lại nhận được nhiều lời khen. Khay cơm vẫn là những món rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của trẻ: cơm trắng, thịt viên sốt, rau xanh xào, một phần đồ chiên, hoa quả tráng miệng và một bát canh nóng. Bên cạnh đó còn có thêm hộp sữa nhỏ.

Bữa ăn bán trú được một phụ huynh chia sẻ lên MXH

Theo thông tin được chia sẻ, đây là suất ăn của học sinh một trường tiểu học ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Các món được chia thành từng ngăn trong khay inox, khẩu phần nhìn khá đầy đặn, màu sắc cũng tương đối bắt mắt, từ miếng dưa hấu đỏ tươi đến phần rau xanh và bát canh có hành lá.

Nhìn vào suất ăn, nhiều phụ huynh có lẽ sẽ hiểu vì sao bà mẹ đăng ảnh lên mạng xã hội với tâm trạng đầy hào hứng. Chị còn hài hước viết rằng: "Nếu trường có tổ chức ăn tối nữa thì cho nhà cháu đăng ký thêm 2 suất, mẹ cháu về đỡ phải lo cơm lo nước rồi lại quát nhau mất đoàn kết nội bộ".

Một câu nói vui nhưng cũng phần nào cho thấy điều cha mẹ mong chờ ở bữa cơm bán trú thực ra rất giản dị. Khi con ở trường cả ngày, phụ huynh chỉ mong con có một bữa ăn đủ đầy, nóng sốt, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Nhìn thấy khay cơm được chuẩn bị tử tế, cha mẹ cũng có thêm một phần yên tâm rằng trong những giờ mình không ở bên, con vẫn được chăm sóc.

Bên dưới bài đăng, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ "khoe" bữa ăn bán trú của con mình. Có người nhìn suất cơm rồi đùa vui rằng đang tính hỏi nhà trường xem có nhận nấu thêm phần cho phụ huynh hay không, bởi nếu được ăn cùng thực đơn với con thì có khi người lớn cũng bớt đau đầu mỗi ngày với câu hỏi "hôm nay ăn gì".

Một số bữa ăn ngon mắt được phụ huynh chia sẻ

Tất nhiên, chỉ nhìn một bức ảnh thì chưa thể kết luận đầy đủ về chất lượng bữa ăn của một trường học. Một suất cơm tốt còn phải được đặt trong cả câu chuyện về thực đơn, định lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu và sự thay đổi món theo từng ngày. Khẩu vị của trẻ cũng khác nhau, món được em này yêu thích chưa chắc đã hợp với em khác.

Nhưng giữa những tranh luận về cơm bán trú, những hình ảnh tích cực như vậy vẫn đáng được ghi nhận. Bởi với một đứa trẻ tiểu học, bữa cơm ở trường không chỉ đơn giản là ăn cho no. Đó là khoảng thời gian các em ngồi ăn cùng bạn bè, nghỉ ngơi giữa hai buổi học và được nhà trường chăm sóc trong những điều rất nhỏ của một ngày đến lớp.

Và đôi khi, với cha mẹ, chỉ cần nhìn thấy khay cơm của con có đủ cơm, có thịt, có rau, có canh, có hoa quả, được chuẩn bị gọn gàng, chỉn chu, vậy là đã có thêm một lý do để cảm thấy yên tâm.